Haarschutz: Die besten Styling-Tipps und Produkte - von Hitzeschutzspray über Creme bis Öl

Splissschnitt: 6 Top-Methoden bei kaputten Spitzen - mit Tipps & Hausmitteln für gesunde Haare

Kaum jemand mit mittellangen oder langen Haaren kennt das Problem nicht: Die Haarspitzen werden trocken, sehen spröde und glanzlos aus und spalten sich. Willkommen Spliss! Was jetzt hilft? Nein, kein Anti-Spliss-Shampoo, sondern nur noch der Gang zum Frisiersalon. Damit wir uns das in Zukunft sparen können, verraten wir, wie man kaputten Spitzen vorbeugen kann und wie ihr Spliss in den Haaren entfernen könnt, ohne viel Länge zu verlieren.