Heidi Klum ist für ihre ausgefallenen Stylings und unvergesslichen Red-Carpet-Auftritte bekannt. Aber auf welche Modemarken und Designer:innen schwört das Supermodel eigentlich? Egal ob Fashion oder Schmuck: Wir verraten euch die Top 10 ihrer Lieblings-Designer:innen und -Marken!

Anzeige

1. Lieblingsmarke von Heidi Klum: Dolce & Gabbana

Was wäre GNTM-Chefin Heidi Klum ohne Outfits von Dolce & Gabbana? In Roben des italienischen Modelabels sieht das Supermodel jedes Mal aufs Neue umwerfend aus. Bei einer Aufzeichnung der US-Fernsehshow "America's Got Talent", in der Heidi seit vielen Jahren in der Jury sitzt, trug sie ein elegantes Abendkleid in Schwarz. Mit Cut-outs, Edelsteinen und den passenden Heel-Sandalen schuf Heidi einen echten Hingucker-Look.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Anzeige

2. Lieblingsmarke von Heidi Klum: Kilian Kerner

Wie sagt man so schön: support your locals! Nun ja, lokal vielleicht nicht ganz. Aber zumindest unterstützt Heidi Modedesigner:innen aus ihrem Heimatland. Hier handelt es sich um keinen Geringeren als Stardesigner Kilian Kerner. Nicht ohne Grund zählte er zu den Gastjuror:innen der 18. Staffel "Germany's Next Topmodel". Aber auch privat ist Heidi ein Fan des Modedesigners. Zuletzt schlüpfte sie in einen rückenfreien Zweiteiler des Designers und machte ihn damit sichtlich happy.

Übrigens: Diese Stars tragen auch Kilian Kerners Mode.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

3. Lieblingsmarke von Heidi Klum: Moschino

Extravagante Ensembles für den roten Teppich - die Mode der Marke Moschino lässt die Herzen der Fashion-Fans höher schlagen. Auch Heidi ist sichtlich angetan von den Kleidungsstücken des ehemaligen Designers Jeremy Scott. In der 17. Staffel GNTM war er zu Gast im großen Finale und präsentierte seine Mode an den Models. Und nicht nur an den Models sehen die Entwürfe großartig aus, auch Heidi überzeugte uns auf den Nickelodeon Kids Choice Awards mit Mode von Moschino - in einem hinreißenden Zweiteiler des Labels. In das Herzchenkleid haben wir uns direkt auf den ersten Blick verliebt!

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

4. Lieblingsmarke von Heidi Klum: maison blanche by yannik zamboni

Heidis wohl größte Entdeckung in den letzten Jahren ist der Schweizer Modedesigner Yannik Zamboni. Als Sieger der dritten Staffel von "Making The Cut" begeistert er immer mehr Fashionistas mit seiner ungewöhnlichen Mode. Eins steht fest: Heidi ist ein riesiger Fan von Yanniks Fashion-Pieces. Egal ob bei GNTM, auf dem Laufsteg oder bei Coachella: Heidi setzt auf die Mode des Newcomers. Und das zurecht, wie wir finden!

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Im Clip: Mehr zu Yannik Zamboni

Anzeige

Anzeige

5. Lieblingsdesigner von Heidi Klum: Jean Paul Gaultier

Neben Thierry Mugler und Karl Lagerfeld gilt er als eine der größten Ikonen in der Modewelt: Jean Paul Gaultier. Kein Wunder, dass auch Supermodel Heidi Klum die Designs des Franzosen feiert. Sogar als Gastjuror bei GNTM war der Modeschöpfer schon mit von der Partie. Doch auch außerhalb der Show präsentiert Heidi Klum immer wieder gern seine Mode. Zuletzt trug sie einen Zweiteiler im Denim-Style. Zusammen mit spitzen Stiefeletten sah dieser Look an ihr einfach nur mega aus. Die lässige Sonnenbrille im Seventies-Style rundet das Outfit perfekt ab.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

6. Lieblingsdesigner von Heidi Klum: Peter Dundas

Egal ob auf dem Laufsteg oder dem roten Teppich - Fashion von Designer Peter Dundas ist bei Stars und Modeliebhaber:innen sehr beliebt. Bereits in der ersten Folge der 18. Staffel von GNTM durften die Models seine Mode vor Heidi und Gastjurorin Winnie Harlow präsentieren. Aber nicht nur die Models, auch Heidi liebt die Kleider und Modestücke von Peter Dundas. Auf Instagram präsentierte sie ihrer Community ein hautenges, knallgelbes Kleid. Die Besonderheit: Rücken und linke Seite waren mit großen Cut-outs und Schnürungen versehen. Ganz schön hot, unsere Heidi!

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

7. Lieblingsmarke von Heidi Klum: Valentino

Valentino gilt als Klassiker unter den bekannten Modemarken. Ursprünglich war das Label bekannt für rote Mode, heute zeigt es auch immer wieder abwechslungsreiche Stylings und Farben bei den internationalen Fashion Shows. Ein Beispiel ist dieser schwarze Pullover mit Cut-outs. Darunter kombinierte Heidi eine weiße Bluse und kombinierte sie mit einer sexy Netzstrumpfhose. Ihre schwarzen Pumps ergänzten das Designer-Outfit stilvoll.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

8. Lieblingsdesigner von Heidi Klum: Georges Hobeika

Georges Hobeika gilt aktuell als einer der aufstrebenden Modeschöpfer:innen. Auf Fashion Weeks begeistert er viele mit seiner eleganten Mode. Auch Supermodel Heidi Klum überzeugte vergangenen Sommer mit einem Zweiteiler des Designers. Das Orchideen-Muster passte perfekt zur Jahreszeit und verlieh dem Fashion-Piece sommerlichen Flair und Leichtigkeit. We love it!

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

9. Lieblingsmarke von Heidi Klum: Missoni

Verführerisch und trotzdem sportlich: Die italienische Modemarke Missoni ist bekannt für farbenfrohe leichte Strickstoffe mit Zickzack-Muster. Das beweist uns auch Heidi Klum. Sie präsentierte uns ein enges, langes Kleid der Modemarke und sah darin einfach nur fantastisch aus. Schlichte, schwarze Sandaletten und dezenter Goldschmuck ergänzten den Look geschmackvoll, ohne vom Showstopper-Dress abzulenken.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

10. Lieblingsschmuck von Heidi Klum: Lorraine Schwartz & Ofira Sandberg

Neben High Fashion setzt Heidi auch bei ihrem Schmuck auf angesagte Designer:innen! Vor allem ihre Ringe ziehen immer alle Blicke auf ihre perfekt manikürten Hände. Echte Accessoire-Profis sind hier die Schwestern Lorraine Schwartz & Ofira Sandberg. Kein Wunder, denn bereits ihr Großvater war einer der führenden Juweliere. Der Schmuck der Designerinnen besticht durch feinste Edelsteine und spielerischen Humor - eben die perfekten Ringe für Fans von coolem Statement-Schmuck wie Heidi Klum.