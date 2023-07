Tattoo für Ex Brian Austin: Megan Fox lässt ihr Intim-Tattoo überstechen - so sieht es jetzt aus!

Das Wichtigste in Kürze Megan Fox lässt sich ihr "Brian"-Tattoo im Intim-Bereich überstechen.

Gewidmet war es ihrem Ex-Mann Brian Austin Green.

Ihre turbulente neue Beziehung zu Machine Gun Kelly hat schon einige weitere Partnertattoos produziert.

Megan Fox lässt sich drei Jahre nach der Trennung von Brian Austin Green sein Namens-Tattoo im Intim-Bereich überstechen. Mit ihrem neuen Verlobten Machine Gun Kelly hat sie schon einige weitere Partnertattoos.

Nach der Scheidung von Brian Austin Green hat Megan Fox nun ein neues Tattoo im Intimbereich

Zwei Jahre nach der Trennung von ihrem damaligen Ehemann Brian Austin Green (49) hat sich Megan Fox (37) endlich von ihrem "Brian"-Tattoo im Intim-Bereich getrennt. Vor acht Jahren wurde sie mit dem Schriftzug zuerst gesehen. Stolz war sie auf ihren Liebesbeweis für den damaligen Ehemann, bekannt aus der US-Serie "Beverly Hills - 90210". Zusammen haben sie drei Söhne, doch die Trennung 2020 und die Scheidung 2022 ließ sie letztendlich getrennte Wege gehen. Für die gemeinsamen Kinder arbeiten Megan Fox und Brian Austin Green an einem guten Verhältnis. Trotzdem wollte Megan Fox nun das intime Tattoo loswerden, denn seit Januar 2022 ist sie mit dem Musiker Machine Gun Kelly (33) verlobt.

Das überstochene Tattoo teilte der Tattoo-Künstler Jesse aus Los Angeles auf seinem Instagram-Account. Zu sehen ist eine komplexe Zeichnung einer Schlange, umgeben von floralen Motiven. Die Schlange räkelt sich auf ihrer Hüfte, bis hinab in den Schambereich. Stolz kommentiert der Künstler seinen Post:

Konnte das alte Tattoo vollständig unter der neuen Schlange und den neuen Blumen verstecken, die sie wollte (...) Vielen Dank für dein Vertrauen @meganfox jesse.tattoo auf Instagram , 2023

Fans wundern sich, was Megan Fox denn da verstecken möchte und diskutieren in den Kommentaren. Einige meinen, der Name ihres Mannes sei doch auf ihrem Schlüsselbein. Schnell stellt sich aber heraus, das Tattoo auf dem Schlüsselbein sei für Machine Gun Kelly. Dort steht auf Spanisch "El Pistolero" (übersetzt: Der Pistolenschütze) - eine Anspielung auf den Bühnennamen ihres rappenden Freundes.

Mit dem neuen Verlobten Machine Gun Kelly teilt Megan Fox schon einige Partnertattoos

Mit Machine Gun Kelly, der bürgerlich Colson Baker heißt, teilt Megan Fox einige Tattoos. Auf den Ringfingern haben beide eine Voodoo-Puppe auftätowiert und während eines Shoots für das britische "GQ"-Magazin haben sie sich gegenseitig mit dem Schriftzug "The darkest fairytale" (übersetzt: Das dunkelste Märchen) tätowiert. Was das zu bedeuten habe, erklärte Megan Fox im "GQ"-Interview.

Es spielt auf eine der ersten Textnachrichten an, die wir uns jemals geschickt haben. Megan Fox gegenüber "GQ" , 2021

Machine Gun Kelly hat die Initialen seiner Verlobten auf seinem Körper verewigt und ist begeistert von dem "GQ"-Tattoo, das ihm seine Liebste selbst stach.

Das beste Tattoo, das ich je in meinem Leben gesehen habe. Es sieht so aus, als hätte es ein Feengeist gestochen, oder? Es ist alles verwunschen. Machine Gun Kelly gegenüber "GQ" , 2021

Die Beziehung des Musikers und der Schauspielerin ist oft turbulent. "People" berichtete von Fremdgehvorwürgen gegen Machine Gun Kelly. Megan Fox selbst habe Gerüchte befeuert, dass er sie mit der Gitarristin Sophie Lloyd betrogen habe. Nach dieser Krisenzeit ist die geplante Hochzeit zunächst auf Eis gelegt. In dem "GQ"-Interview erzählte Megan Fox schon 2021 von den Höhen und Tiefen in ihrer Beziehung zu Machine Gun Kelly.

Es ist auf jeden Fall Ekstase und Qual. Ich möchte nicht, dass die Leute denken, dass bei uns alles perfekt ist. Ich habe nicht ohne Grund gesagt, dass es das dunkelste Märchen ist. Gott helfe dir, wenn du uns letzten Samstag getroffen hättest. Megan Fox gegenüber "GQ" , 2021

Ob Megan Fox in Zukunft noch weitere Coverup-Tattoos braucht bleibt abzuwarten.