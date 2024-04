Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa im Baby-Glück: Es wird ein Junge!

Pietro Lombardi (31) und seine Verlobte Laura Maria Rypa (28) erwarten ihr zweites gemeinsames Kind. Die Influencerin überraschte ihren Partner mit einem süßen Video, in dem das Geschlecht des Babys enthüllt wurde.

Sänger Pietro Lombardi und seine Verlobte Laura Maria Rypa erwarten derzeit ihr zweites gemeinsames Kind. Und nun wissen auch beide Stars, welches Geschlecht ihr Baby hat: Es wird wieder ein Junge. Mit einer süßen Überraschung hat die Influencerin ihrem Partner verraten, ob in ihrem Bauch ein Junge oder ein Mädchen heranwächst. Davon teilten die beiden ein Video auf ihren Instagram-Kanälen.

Im Clip: So verraten Pietro und Laura das Geschlecht des Babys

In dem Video sind Lombardi und Rypa zu sehen, wie sie vor dem Fernseher sitzen und die legendäre "König der Löwen"-Szene ansehen, bei der Simba von dem Mandrill-Affen Rafiki in die Luft gehalten wird. Diese ist jedoch so bearbeitet, dass am Ende aufgelöst wird, auf welches Babygeschlecht sich die werdenden Eltern freuen dürfen. Es wird ein Junge!

Keine Gender-Reveal-Party

Warum sie sich gegen eine Gender-Reveal-Party entschieden hat, erklärt Laura Maria Rypa im Kommentar zum Post: "Diesmal wollten wir keine große Feier, sondern diesen besonderen Moment nur für uns beide haben." Sie sei unglaublich aufgeregt gewesen, obwohl sie es schon gewusst habe - "wegen Pietros Reaktion auf das Video". Nach der Nachricht schlägt sich der Sänger erst die Hände ins Gesicht, dann umarmt er seine schwangere Verlobte.

Pietro hatte sich ein Mädchen gewünscht

Bereits im Vorfeld hatte die 28-Jährige verraten, dass sich ihr Partner dieses Mal ein Mädchen gewünscht hätte. Die beiden haben zusammen Sohn Leano (1), außerdem ist Lombardi Vater von Sohn Alessio (8) aus seiner Beziehung mit Sängerin Sarah Engels (31). Unter das Gender-Reveal-Video kommentierte er nun: "Weiter geht's mit drei Jungs. Die ich für immer lieben werde, aber ich gebe nicht auf. Das nächste Mal wird ein Mädchen." Die Familienplanung scheint also noch nicht abgeschlossen zu sein ...

Pietros Liebeshistorie

Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa sind seit 2022 miteinander verlobt. Ihr gemeinsamer Sohn kam 2023 zur Welt. Zuvor war er von 2013 bis 2019 mit Sarah Engels verheiratet. Das ehemalige Paar hatte sich durch die Teilnahme bei "Deutschland sucht den Superstar" kennengelernt und stand in der achten Staffel auch zusammen im Finale. Sie kamen 2011 zusammen und trennten sich 2016.