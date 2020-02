Beyoncé, Jennifer Lopez, Khloé Kardashian, Angelina Jolie, Britney Spears, Mariah Carey – kaum ein Hollywood-Star hat mit diesen Top-Stylisten noch nicht zusammengearbeitet. Jetzt zaubern sie den GNTM-Models einen neuen Look.

Es geht nach Los Angeles

Heidi Klum: "Heute steht das große Umstyling an – mein Lieblingstag! Ich versuche, aus diesen wunderschönen Rohdiamanten Models zu machen, da gehört natürlich auch der richtige Schliff dazu." In der fünften Folge von "Germany’s next Topmodel – by Heidi Klum" am Donnerstag, den 27. Februar reisen die Nachwuchsmodels vom Tropenparadies Costa Rica in die US-Metropole Los Angeles.

In der Stadt der Engel warten beim großen Umstyling 25 internationale Top-Stylisten auf Heidi Klums Models. "Der Umstyling-Tag ist ein echter Marathon-Tag. Wir haben so viele Stylisten hier. Die Haare werden geschnitten, gefärbt. Viele bekommen auch Haar-Extensions. Es ist heute einiges los", sagt die Modelchefin.

Angst vor dem Umstyling

Wie sich ihr Look verändert, sehen die Topmodel-Anwärterinnen erst nach dem Umstyling. Wer muss sich mit einer komplett neuen Haarfarbe anfreunden? Wer bekommt einen Pony? Wer muss sich von seinen langen Haaren trennen? Maureen (20, Wien) ist aufgeregt: "Ich habe gerade die Extensions gesehen und hoffe einfach, dass ich welche bekomme. Wenn das so wäre, bin ich der glücklichste Mensch auf der ganzen Welt!"

Marie (19, Landau in der Pfalz) bangt um ihre dunklen, hüftlangen Haare: "Ich bin mit der Einstellung hierher gegangen, dass ich alles machen lasse, was passieren wird. Trotzdem habe ich ein bisschen Angst." Und auch Anastasia (20, Berlin) wirkt unsicher: "Ich vertraue Heidi und ich vertraue dem Team, aber es ist trotzdem ein komisches Gefühl."

Gehen die Styling-Wünsche der Kandidatinnen in Erfüllung oder müssen sie sich mit einem komplett neuen Look anfreunden?

Sedcard-Shooting: Christian Anwander ist der Fotograf

"Pinar. Das P wird großgeschrieben und steht für Power, Personality and Positive Vibes!" Pinar (22, Mühlacker) steht beim Sedcard-Shooting in einem hellgrünen Zweiteiler vor der Kamera und sagt ihren Spruch auf, den sie sich backstage überlegt hat.

"Das Sedcard-Shooting ist das wichtigste Shooting der ganzen Staffel", sagt Heidi Klum. "Zusätzlich zu den Fotos drehen die Mädchen heute auch ein Video. Dazu müssen sie sich einen Slogan und passende Posen überlegen, die ihre Persönlichkeit am besten beschreiben." Für diesen wichtigen Tag hat die Modelchefin Fashion-Fotograf Christian Anwander eingeladen, der bereits zum siebten Mal bei #GNTM dabei ist.

Welche Topmodel-Anwärterinnen beweisen Kreativität und setzen sich mit ihrer Persönlichkeit von den anderen ab?

Wie die Models nach dem großen Umstyling aussehen, ob es bittere Tränen gibt und wie sich die Kandidatinnen beim Sedcard-Shooting schlagen, siehst du am Donnerstag, den 27. Februar 2020 auf ProSieben.

