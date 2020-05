Gestern Abend verteilte Heidi Klum bei GNTM 2020 endlich ihre vier Tickets für das große Finale: Lijana, Sarah P., Maureen und Jacky sind die Finalistinnen in Staffel 15. Damit steht der Termin für die große Entscheidung fest: am 21.5. verkündet Topmodel Heidi live, wer "Germany’s next Topmodel" wird. Wie läuft das Finale ab? Erfahre alles in der Preview.