Im Clip: Viola - "Ich bin nett und halt mich trotzdem für die Coolste!"

Viola fällt gern auf und trägt ihr Haar bunt – was sich Heidi wohl für ihr Umstyling bei "Germany's Next Topmodel" einfallen lassen würde? Bis du erfährst, ob Viola es so weit schafft, musst du dich zwar noch gedulden, aber hier kannst du die Topmodel-Anwärterin schon einmal näher kennenlernen.

Eine Topmodel-Anwärterin mit Power

"Ich bin nett und halte mich trotzdem für die Coolste!", beschreibt Viola sich. Aber das ist noch nicht alles. Nach eigener Aussage ist sie auch spontan, locker und toll. Rumsitzen und Nichtstun ist nichts für sie, sie braucht Action!

Viola zog von Köln nach Dublin

Wenn sie sich nicht gerade den Herausforderungen bei GNTM stellt, studiert die 21-Jährige Soziale Arbeit in Köln. Derzeit lebt sie aber in Dublin.

300 Kilometer mit dem Fahrrad durch Deutschland

Im Interview berichtet sie von einem Erlebnis, das sie kurz vor Weihnachten hatte: Kurzerhand hat sie sich dazu entschlossen, ihre Familie zu besuchen und ist 300 Kilometer mit dem Fahrrad gefahren. "Und dann hat das 26 Stunden gedauert. Ich bin die ganze Nacht durchgefahren", schildert sie das Erlebnis. "Es hat zwischendurch mal geregnet", erzählt sie weiter. "Ich hatte zwischendurch auch sowas wie Halluzinationen." Aber schließlich ist sie heil bei ihrer Familie angekommen. Kein Wunder, dass sie nach so einem Kraftakt von sich behauptet: "Ich kann alles schaffen!"

Viola bei GNTM

Sie ist ein riesiger Fan der Show und hat sich deswegen bei GNTM beworben. Zudem hat sie eine Schwäche für Fashion und coole Kleidung. Sie freut sich deshalb vor allem auf die extravaganten Kleider, die die Models hoffentlich tragen dürfen.

Was Heidi Klum alles für die Titelanwärterinnen in petto hat und wie weit es Viola schafft, siehst du ab Donnerstag, 3. Februar 2022, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.

