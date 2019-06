Bei "The Masked Singer" Deutschland startet am 27. Juni 2019 das große Rätselraten. Welcher Prominente versteckt sich hinter Schmetterling, Astronaut und Co.? Nicht nur die Zuschauer sind gefragt. Jetzt steht das prominente Rateteam fest. Moderatorin Ruth Moschner, Schauspielerin Collien Ulmen-Fernandes und Sänger Max Giesinger fragen sich jede Woche: "Wer steckt hinter der Maske?".

DAS PROMINENTE "THE MASKED SINGER"-RATETEAM STEHT IN DEN STARTLÖCHERN

Am 27. Juni 2019 startet die 1. Staffel von "The Masked Singer" Deutschland. Jetzt steht fest, wer zusammen mit den Zuschauern auf Indiziensuche gehen wird. Das prominente Rateteam aus Ruth Moschner, Collien Ulmen-Fernandes und Max Giesinger ist aber nicht auf sich allein gestellt. Jede Woche ist ein Gast-Promi mit von der Partie - in der ersten Folge Musikstar Rea Garvey.

Die Verstärkung kann nicht schaden, denn die einzigen Anhaltspunkte für die Identität der Stars unter den Kostümen, sind kleine Hinweise in Einspielfilmen und die Bühnen-Performance. Nur während ihrer Show offenbaren die Undercover-Stars ihre unverfremdete Stimme.

DIE VORFREUDE BEIM MAX GIESINGER, RUTH MOSCHNER UND COLLIEN ULMEN-FERNANDES IST GROSS - WELCHER STAR VERSTECKT SICH HINTER DER MASKE

Max Giesinger setzt auf seine Expertise als Sänger: "Als Musiker im Rateteam kann ich spezifisch auf den Gesang eingehen und filtern, ob es sich um einen Auftritt eines Profis oder Hobbysängers handelt. Zusätzlich kenn ich mich sehr gut in der deutschen Musikwelt aus." Der Musiker, der sich mit Songs wie "80 Millionen" oder "Wenn Sie Tanzt" in die deutschen Charts sang, freut mich auf die Challenge. Ob er mit seiner Expertise punkten kann?

Auch Rateteam-Kollegin Ruth Moschner freut sich darauf die Promis "vollkommen neu kennenlernen" zu können. Die Fernsehmoderatorin und Schauspielerin schätz genau das an dem deutschen TV-Format "The Masked Singer".

Collien Ulmen-Fernandes hat das Ratefieder jetzt schon gepackt - zehn Tage vor dem Start der Prosieben-Liveshow "The Masked Singer" Deutschland. "Ich freu mich schon riesig auf den Moment, wenn sich der crazy Kudu als Philipp Amthor zu erkennen gibt - der den Kids da draußen zeigen wollte, was für ein supercooler Dude er eigentlich ist", erklärt die Schauspielerin und Moderatorin.

Ob Collien mit ihrer Vermutung ins Schwarze trifft? Welcher Promi versteckt sich im Astronauten? Wer ist der Schmetterling? Und welcher Undercover-Star singt als Engel?

Rätsle live mit bei "The Masked Singer" Deutschland ab Donnerstag, 27. Juni 2019 um 20.15 Uhr auf ProSieben.

Du möchtest immer auf dem Laufenden sein bei "The Masked Singer" Deutschland? Alle Infos zum größten TV-Rätsel Deutschlands findest du auf unserem "The Masked Singer"-Ticker.