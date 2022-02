"The Masked Singer" startet 2022 in die neue Staffel. Im März beginnt Staffel 6.

Wie gewohnt gibt es jeden Samstag eine neue Folge, in der du fleißig mitraten kannst. Damit du keine Episode verpasst, gibt es für dich eine Übersicht der Startzeiten und Sendetermine.

Nach und nach werden alle neuen Kostüme bekannt gegeben. In der Übersicht über alle Masken 2022 findest du alle wichtigen Infos zusammengefasst.

Im Video: Die ersten drei Masken bei "The Masked Singer" 2022

Bei "The Masked Singer" 2022 sorgen die Auftritte der Masken für staunende Zuschauer:innen. Doch die faszinierenden Kostüme und die packenden Performances sind nicht das Einzige, was die Show zu einem besonderen Erlebnis machten. Auch das Rätseln und Raten rund um die geheimen Sänger:innen beschäftigt viele Fans über Wochen hinweg.

"The Masked Singer" 2022: Wer ist die Möwe?

Gestern wurden die ersten drei Masken bekanntgegeben. Eine davon ist die Möwe. Obwohl "The Masked Singer" erst noch startet, kursieren bereits die ersten Spekulationen im Internet. Was wird vermutet? Wer könnte im Kostüm auf die Bühne treten? Hier erfährst du, welche Namen in der Gerüchteküche hoch gehandelt werden.

Wird ein Comedian unter der Maske stecken?

Die Möwe lacht gern und verteilt ihr "Lachen to go" großzügig. Vom Nordseestrand zieht es sie in der kommenden #MaskedSinger-Staffel auf die Bühne. Ihr fröhliches Gemüt und ihre Herkunft lassen "Der Westen" vermuten, dass ein Comedian oder ein Fernsehkoch aus dem Norden Deutschlands in das Kostüm schlüpfen könnten.

Namen, die bisher gefallen sind:

Otto Waalkes

Tim Mälzer

Wer sich hinter der Möwe verbirgt, bleibt aber vorerst noch ein großes Geheimnis.

Die Enthüllung kommt erst in der Show

Schon vor Start der neuen Folgen zeigt sich also: "The Masked Singer" ist die perfekte Spielwiese für Detektiv:innen und Rätselfreund:innen. In der offiziellen Rategruppe auf Facebook wird schon heiß spekuliert, welche Stars in der neuen Staffel eher nicht dabei sein können, weil sie andere Termine und Shows auf der Agenda haben – aber ist das wirklich ein Ausschlusskriteritum?

Welche Überraschungen dich in der 6. Staffel von "The Masked Singer" erwarten und wer die Möwe ist, siehst du ab Samstag, 19. März 2022, um 20:15 Uhr live auf ProSieben und Joyn.