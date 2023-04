So traurig es auch ist, aber schon in Folge 1 von "The Masked Singer" muss eine Maske gehen. Die Zuschauer:innen wollen, dass Brilli die Maske fallen lässt.

Im Clip: Brillis Auftritt zu "It's A Kind Of Magic"

"The Masked Singer": Brilli ist in Folge 1 ausgeschieden

Seit wenigen Momenten steht fest: Brilli muss "The Masked Singer" leider verlassen. Die Maske zitterte – gemeinsam mit dem Ork, Galax'Sis und der Möwe. Die Möwe schaffte es gerade noch in die nächste Runde und ist weiter. Brilli dagegen wird live auf ProSieben und Joyn demaskiert. Welcher Star könnte sich darunter verbergen?

Jeannine Michaelsen ist Brilli

"Das ist Hella von Sinnen", glaubt Rategast Ralf Schmitz. Ruth Moschner dagegen setzt alles auf Lena Gercke und Rea Garvey meint, mit Vivi Geppert eine göttliche Eingebung gehabt zu haben. Damit sollte das gesamte Rateteam danebenliegen. Denn unter der Maske der zehnjährigen Nachwuchs-Designerin Emma verbirgt sich die Moderatorin Jeannine Michaelsen.

Update vom 22. April 2023:

Nun stehen alle Sendetermine und Sendezeiten von Staffel 8 von "The Masked Singer" fest. Wir haben die wichtigsten Informationen zu Staffel 8 von "The Masked Singer" und wir zeigen alle neuen Masken. Im Rennen sind noch Diamantula, der Toast, der Frotteefant, das Seepferdchen, der Igel und der Schuhschnabel. So kann man "The Masked Singer" 2023 live im TV, im Livestream und in der Wiederholung sehen. Enthüllt wurden das Känguru, der Waschbär und der Pilz.

Nach ihrer Enthüllung bedankt sich die 40-Jährige bei Emma dafür, dass sie in ihrer Maske performen durfte. "Ich hatte noch so viel mit Brilli vor", sagt Jeannine. Ihre Teilnahme bei "The Masked Singer" habe ihr sehr, sehr viel Spaß gemacht.

Wie es für die anderen Masken weitergeht, siehst du nächsten Samstag ab 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

