ProSieben-Stellungnahme zu Fake-Vorwürfen in Shows mit Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf

Unterföhring, 3. März 2020. Die Redaktion des Polit-Magazins "Panorama" hat für das NDR-Format "STRG_F" intensiv zu ProSieben-Unterhaltungsprogrammen recherchiert. In einer Pressemitteilung verkündet der NDR: "Fake bei Joko und Klaas – Schauspieler in Einspielfilmen eingesetzt". Das Magazin deckt auf, dass in Einspielfilmen mitunter Laiendarsteller eingesetzt werden. Das ist kein Geheimnis.