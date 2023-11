"Das große Promi-Büßen" 2023: Emmy Russ hat Angst, dass ihre Brüste im Bestrafungsspiel platzen

Anzeige

Zweite Folge, zweites Bestrafungsspiel. Für die 12 büßenden Promis geht es beim Ziesel-Rodeo ab in den Matsch. Dort werden sie hinter einem Ziesel einmal ordentlich durch den Dreck gezogen. Welches Team schlägt sich besser und welches Team bekommt eine Strafe aufgebrummt?

Ziesel-Rodeo: Bestrafungsspiel Nr. 2

Um für ihr Fehlverhalten Buße zu leisten, müssen die 12 Promis im zweiten Bestrafungsspiel antreten. Beim Ziesel-Rodeo werden die Büßer hinter einem Ziesel durch den Dreck gezogen. Zum Festhalten gibt es einen Griff, der mit einem Seil am Schlamm-Fahrzeug hängt. Jeder Promi muss den Ziesel einmal selbst fahren und einmal durch den Schlamm pflügen. Maximal zwei Minuten geht der matschige Spaß, dann wird gewechselt. Das Team, das sich insgesamt am längsten hinter dem Ziesel halten kann, gewinnt das Spiel.

Emmy und Christin werden für dieses Bestrafungsspiel Teamleader und dürfen abwechselnd die Teams wählen:

Team Rot:

Team Blau:

Anzeige

Anzeige

Emmy hat Angst um ihre Brüste

Die größte Sorge bei den Promi-Damen: die Brüste. "Wie sollen wir das denn mit unseren Brüsten machen?", fragt Lisha fassungslos. Emmy teilt die Zweifel der 37-Jährigen.

Ich hab Angst, wenn ich da die ganze Zeit so aufschlage, dass das dann platzt. [...] Ist ja schon teuer. Emmy Russ

Können Brüste denn so einfach platzen? In den Matsch müssen die beiden auf jeden Fall trotzdem. Und nach dem kurzen Aufreger scheint das Thema auch gar kein großes Problem mehr zu sein. Emmy kann sich fast eineinhalb Minuten hinter dem Ziesel halten. Mit den Brüsten alles okay? Anscheinend schon, denn die 24-Jährige widmet sich direkt ihren Händen. "Meine Fingernägel sind noch ganz, aber hinten sehen sie nicht mehr so schön aus", kritisiert Emmy. Wer hätte auch gedacht, dass die Fingernägel bei dieser Schlammschlacht dreckig werden könnten?

Sind die Nägel noch ganz? Emmy ist vom Bestrafungsspiel "Ziesel-Rodeo" alles andere als begeistert. © ProSieben

Die richtige Technik fürs Ziesel-Rodeo

Nachdem Patrick und Jürgen in der ersten Runde während der Fahrt abrutschten oder losließen, hat Lisha eine besondere Technik im Kopf. Anstatt sich mit beiden Händen einzeln festzuhalten, verschränkt sie die Finger miteinander und hängt sich so an den Griff. Eine gute Entscheidung. Mit dieser Technik schafft es die 37-Jährige, die vollen zwei Minuten hinter dem Ziesel zu bleiben.

Bei dem anderen Team bleibt diese Taktik nicht unbemerkt. Sie schauen sich den Handgriff direkt ab und ernten böse Blicke von Lisha. Ein weiterer Kniff von Team Rot: Zickzack. Mit Gloria im Schlepptau fährt Emmy Schlangenlinien, um ihre Konkurrentin abzuschütteln. "Verboten, Slalom!", brüllt Christin von der Seite. Doch innerhalb der Fahrbahnränder ist alles erlaubt. "Du bist doch nicht der Schiedsrichter hier", verteidigt Danni ihre Teamkollegin. Daraufhin entbrennt ein Streit zwischen den beiden.

Anzeige

Welches Team hat sich besser geschlagen?

Dank Lishas Griff-Technik schaffen es bis auf Patrick, Jürgen und Emmy alle Promis, die vollen 2 Minuten durchzuhalten. Doch welches Team hat die längste Gesamtzeit erreicht. Zurück im Camp wollen die Promis direkt den Schlamm abwaschen. Doch was ist das? Aus der Pumpe kommt kein Wasser mehr. Ob das schon mit der Strafe für das Verliererteam zu tun hat?

Der Unterschied zwischen beiden Teams betrug 31 Sekunden und gewonnen hat: Team Rot! Grund zur Freude für diese sechs Promis. Die Strafe für die Verlierer: Sie dürfen das Camp-Wasser vorerst nicht nutzen, um sich zu säubern. Ein harter Schlag ins Gesicht, denn nach dem Ziesel-Rodeo sind sie über und über mit Matsch beschmiert. Ein kleiner Trost. Am Abend regnet es. So kann zumindest der gröbste Dreck abgewaschen werden.

"Das große Promi-Büßen" läuft immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und kostenlos bei Joyn.