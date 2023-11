Endlich ist es wieder so weit: Die Weihnachtsmärkte öffnen ihre Tore. Tatsächlich gab es dir ersten dieser Art bereits im Mittelalter. Wir verraten dir, wo du jetzt die schönsten Märkte in Europa findest.

Das Wichtigste in Kürze Mehr als 2.500 Weihnachtsmärkte gibt es jedes Jahr in Deutschland. Mittlerweile gibt es diesen deutschen Klassikern mit Bratwurst und Lebkuchen auch in den USA, Sydney, Tokio und Peking.

Die Geschichte der Weihnachtsmärkte im deutschsprachigen Raum reicht dabei schon mehr als 600 Jahre zurück. Zwischen dem 17. und 18. Jahrhundert bildete sich der Brauch, Krippen auf den Märkten aufzustellen.

Die Weihnachtsmärkte haben sich im Laufe der Zeit verändert. Ab 1920 verschwanden viele Waren von den Märkten, weil das Angebot in den neuen Kaufhäusern günstiger und vielfältiger war.

Auch dieses Jahr wurden wieder die schönsten Weihnachtsmärkte Europas gekürt. Wir haben die Top 10 für dich zusammengefasst.

Die schönsten Weihnachtsmärkte 2023

Mit sinkenden Temperaturen steigt die Lust auf Glühwein, Punsch und gebrannte Mandeln. Wir nehmen dich mit zu zehn besonders gemütlichen Wintermärkten. Die Ranking-Website European Best Destinations kürte in einer Online-Umfrage erneut die schönsten Weihnachtsmärkte Europas. Wir stellen dir die Gewinner mit Fotos in der Galerie vor.

Platz 10: Der Weihnachtsmarkt in Madrid auf dem Plaza Mayor überzeugt nicht nur durch die schöne Kulisse, sondern auch durch das vielfältige Angebote. Hier kannst du auch Sammlerstücke aus den 60er- bis in die 80er-Jahre finden. © picture alliance / Pacific Press | Alberto Sibaja Platz 9: Das kleine Dörfchen Govone beherbergt den wohl schönsten Weihnachtsmarkt Italiens. Der "Magico Paese di Natale" verwandelt den kompletten Ort in ein Winterwunderland mit vielen Ständen und Attraktionen. © magicopaesedinatale.com Platz 8: Madeira in Portugal sichert sich den achten Platz. Das liegt wohl auch an den warmen Temperaturen, bei denen man dort das Weihnachtsfest feiern kann. © Imago Images/robertharding Platz 7: Valkenburg aan de Geul in den Niederlanden bringt durch seine Höhlen eine besonders schöne Atmosphäre für den Weihnachtsmarkt. © Imago images/ Peter Adams Platz 6: Auf dem sechsten Platz ist der Internationale Weihnachtsmarkt in Essen auf dem Kennedy Platz. Der Weihnachtsmarkt gilt als einer der größten und schönsten in Deutschland und Europa. © picture alliance / Caro | Neumann Platz 5: Der Weihnachtsmarkt im französischen Montbéliard ist bekannt für seine aufwendigen und detailreichen Licht-Installationen. © picture alliance/dpa/MAXPPP | Lionel Vadam Platz 4: Auf den vierten Platz wurde der Weihnachtsmarkt in Riga, Lettland gewählt. Er gilt als einer der authentischsten Weihnachtsmärkte in Europa. © picture alliance / robertharding | Toms Auzins Platz 3: Über eine Million Lichter bringen die rumänische Stadt Craiova in der Vorweihnachtszeit zum Leuchten. Auf dem Weihnachtsmarkt gibt es neben traditionell rumänischen Speisen auch Kunst aus dem ganzen Land zu entdecken. © IMAGO/Pond5 Images Platz 2: Der Weihnachtsmarkt in Danzig, Polen belegt 2023 den zweiten Platz. Er gehört zu den am meisten gewählten Weihnachtsmärkten seit Beginn der Abstimmung 2009. © picture alliance / NurPhoto | Michal Fludra Platz 1: Auf den Weihnachtsmarkt in Budapest vor der St.-Stephans-Basilika freuen sich die Umfrage-Teilnehmer:innen aus ganz Europa am meisten. Zu den Highlights zählt eine weihnachtliche Lichtershow, die man mit 3D-Brillen bestaunt. © Getty Images

Karte: Hier liegen die schönsten Weihnachtsmärkte Europas

An diesen Orten Europas gibt es 2023 die schönsten Weihnachtsmärkte © Galileo

Noch immer Appetit? Rezepte für 3 Weihnachtsmarkt-Klassiker

Lebkuchen ist ein Klassiker zur Weihnachtszeit. Mit unserem Rezept kannst du ihn ganz einfach selber backen. © picture alliance / Frank May | Frank May Mhh - mit diesem Rezept riecht es in deiner Küche so süß wie auf dem Weihnachtsmarkt. © picture alliance / Sebastian Gollnow/dpa | Sebastian Gollnow Mit diesem Rezept frierst du sicher nicht mehr. Natürlich kannst du den Alkohol auch weglassen und die Bowle als alkoholfreien Punsch genießen. © picture alliance / XAMAX/dpa | XAMAX

Die Geschichte der Weihnachtsmärkte

Wenn die kalte Jahreszeit anbrach, mussten sich die Bürger:innen des Spätmittelalters gut vorbereiten - Fleischvorräte, Brennholz und warme Kleidung mussten herangeschafft werden. Dies geschah auf Märkten.

Im 14. Jahrhundert wurde auch Handwerkskunst auf den vorweihnachtlichen Märkten verkauft - wie geflochtene Körbe, Holzwaren, Zuckergebäck oder Spielzeug. Hinzu kamen auch Nasch-Stände, die geröstete Kastanien, Nüsse und Mandeln anboten.

1296: Dezembermarkt in Wien

1310: urkundliche Erwähnung eines Nikolausmarktes in München

1384: König Wenzel erlaubt der Stadt Bautzen einen freien Fleischmarkt immer samstags von Ende September bis Weihnachten abzuhalten.

Im Laufe der Jahrhunderte etablieren sich immer mehr Märkte dieser Art im deutschsprachigen Raum, seit dem 20. Jahrhundert sind sie dort fester Bestandteil des vorweihnachtlichen Brauchtums.

Rekordverdächtige Weihnachtsmärkte

🎄 Das größte Adventskalenderhaus der Welt befindet sich in Gengenbach - einer Kleinstadt am Rande des Schwarzwaldes. Das Rathaus besitzt an seiner Stirnseite 24 Fenster. In der Vorweihnachtszeit bleiben dort die Lichter aus. Jeden Abend um 18 Uhr wird dann hinter einem davon das Licht angeknipst und ein hübsches Bild erleuchtet.

🎄 Die größte Kerze der Welt strahlt im hessischen Fachwerkstädtchen Schlitz und steht im Guinness-Buch der Rekorde. Ganze 42 Meter ragt sie in die Höhe, unterhalb der Flamme befindet sich eine Aussichtsplattform, von der man den Weihnachtsmarkt, die Stadt und den umliegenden Vogelsbergkreis bestaunen kann.

🎄 Den Weihnachtsbaum der Superlative haben sich die Dortmunder:innen geleistet. Jedes Jahr arbeiten an seiner Unterkonstruktion acht Arbeiter:innen ganze vier Wochen lang. Das Ergebnis: ein 45 Meter hohes Gerüst, rund 1.000 Rotfichten, 48.000 Lämpchen und ein vier Meter hoher Engel.

🎄 Den Titel um den ältesten Weihnachtsmarkt teilen sich zwei sächsische Städte: Bautzen hat den "ältesten in einer Chronik genannten Weihnachtsmarkt" und Dresden den "ältesten mit einer Urkunde bestätigten Weihnachtsmarkt".

🎄 Für die größte Weihnachtskrippe der Welt musst du in die Schweiz - genauer in den Wallfahrtsort Einsiedeln. 450 handgeschnitzte Figuren des Südtiroler Künstlers Ferdinand Pöttmesser zeigen dort die Geburt Christi und die Ankunft der heiligen drei Könige.

5 Weihnachtsmärkte an besonderen Orten in Deutschland

Romantisch und märchenhaft auf der Insel

Wo: Fraueninsel im Chiemsee

Was: Kunsthandwerk, Leckereien, Konzerte

Weihnacht am Hafen

Wo: Binnenhafen Emden

Was: Museumsschiffe, Krimilesungen, Feuerzangenbowle, echter Nikolaus auf einem Pferd

Heimeliges ohne Tageslicht

Wo: Historische Gewölbe in Traben-Trarbach

Was: kulinarische Spezialitäten, Weinkeller, Schmuck, Mode

Besinnlich unter der Brücke

Wo: Ravennaschlucht im Hochschwarzwald

Was: gigantisches Viadukt, Holzhandwerkskunst wie Zwitscherkäschtli (Schnapshäuschen) und Wichtel, Wollprodukte und Punsch

Historisch und gemütlich im Fachwerk

Wo: Auf der Wartburg in Eisenach

Was: Alte Handwerkskünste, Musikant:innen, Gaukler:innen, mittelalterliches Ambiente

Weihnachten: Fünf Fragen zur Weihnachtszeit

❓ Wo wohnt der Weihnachtsmann?

Es gibt mehrere Orte, an denen der Weihnachtsmann leben soll: In Finnland glaubt man, er wohne im Ort Rovaniemi in Lappland. Einige Schwed:innen vermuten ihn eher in einem Dorf am Siljan See - ebenfalls in Lappland. An den Nordpol als Weihnachtsmann-Heimat glauben die US-Amerikaner:innen und die dänische Bevölkerung hält am grönländischen Städtchen Uummannaq fest.

❓ Wer beantwortet die Weihnachtspost?

Für Kinder ist es eine tolle Sache, denn es gibt Adressen, an denen fleißige Helfer:innen ihre Weihnachtsbriefe wirklich beantworten. In Deutschland gibt es insgesamt neun Weihnachts-Postämter - die schon durch ihren Namen zum Träumen einladen: Engelskirchen, Himmelsberg, Himmelpfort, Himmelpforten, Himmelstadt, Himmelsthür, Himmelreich, Nikolausdorf und St. Nikolaus.

❓ Woher stammt der Nussknacker?

Er ist ein etwas steifer Bursche aus festem Holz - und beißt er zu, so macht es knack! Schon im 16. Jahrhundert gab es figürliche Nussknacker, aber erst im 18. Jahrhundert erlangten die hölzernen Kerle ihre Blütezeit.

❓ Wer erfand den Weihnachtsbaum?

Man geht von einem heidnischen Ursprung aus: Grün steht für Fruchtbarkeit und Lebenskraft. Die einzig grünen Bäume im Winter: Nadelbäume. Der erste Schmuck waren rote Äpfel als Versinnbildlichung des Sündenfalls - die heutigen Christbaumkugeln erinnern daran.

❓ Wann gibt es an Weihnachten die Geschenke?

Ursprünglich fand die Bescherung zu Ehren des Heiligen Nikolaus am 6. Dezember statt. Nach der Reformation verlegte sie die evangelische Kirche, die keine Heiligenverehrung kennt, auf Heiligabend - genauer auf Mitternacht zwischen dem 24. und 25. Dezember. Weil Kinder selten so lang wach sind, wird in Deutschland häufig am Abend beschert. Kinder in den USA und Großbritannien öffnen ihre Geschenke am Morgen des ersten Weihnachtstages.

Lebkuchen, Plätzchen, Stollen: Wie gut kennst du dich mit den klassischen Weihnachtsleckereien aus?

Häufige Fragen zu Weihnachtsmärkten