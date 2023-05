Beim GNTM-Finale wurde nicht nur "Germany's Next Topmodel" 2021 gekürt. Auch der Personality Award wurde vergeben. Dieses Model konnte sich die Auszeichnung sichern.

Auch bei GNTM 2022 sind einige talentierte Kandidatinnen dabei: Zu den erstmaligen älteren GNTM-Kandidatinnen zählen Martina, Lieselotte und Barbara. Weitere Kandidatinnen sind Lou Anne, Noella, Kashmira, Lenara, Inka, Wiebke, Viola, Laura W., Vivien, Vanessa, Luca, Paulina, Sophie, Emilie, Kim, Julia, Lisa-Marie, Anita, Kristina, Jessica, Laura B., Juliana, Lena, Meline, Jasmin, Annalotta und Amaya. Erstmals treten bei GNTM 2022 Mutter Martina und Tochter Lou Anne an.

Neben der Bekanntgabe, wer "Germany's Next Topmodel" 2021 wird, wartete das GNTM-Finale am 27. Mai mit einer weiteren Auszeichnung auf. Zum vierten Mal wurde der Personality Award an die Topmodel-Teilnehmerin vergeben, die bei den Zuschauer:innen mit ihrer Persönlichkeit besonders gut angekommen ist.

+++ Update, 27.05.2021 +++

Die Gewinnerin des Personality Awards von Staffel 16 ist Liliana. Das Model konnte die Fans mit ihrer einnehmenden Persönlichkeit und quirligen Art begeistern, sodass sie am Ende 21 Prozent der Stimmen bekam. Bei der Abstimmung landeten Anna-Maria und Mareike mit jeweils 17 Prozent der Votes gleichauf hinter Liliana.

+++

Im vergangenen Jahr ging der Preis verdientermaßen an Tamara. Auch diesmal gibt es wieder mehrere aussichtsreiche Kandidatinnen. Wer am Ende mit dem Personality Award geehrt wird, darüber entscheidet allerdings nicht Heidi. Die Fans selbst bestimmen, welches GNTM-Model den Preis gewinnt.

GNTM Personality Award: Wann startet die Abstimmung?

Die Online-Abstimmung für den Personality Award von "Germany's Next Topmodel" 2021 ist nach dem Halbfinale am 20. Mai 2021 gestartet und läuft bis zum Finale.

GNTM-Finale am 27. Mai 2021

Die Verkündung der Gewinnerin des Personality Award findet während des Finales von "Germany's Next Topmodel" statt. Die Show aus Berlin siehst du am 27. Mai ab 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream. Zudem kannst du im GNTM-Liveticker verfolgen, wer "Germany's Next Topmodel" wird und wer den Personality Award erhält.

+++ Update vom 26. Mai 2023 +++

