Die 19. Staffel "Germany's Next Topmodel" ist in vollem Gange! Hier findest du die schönsten Aufnahmen von den Shootings und die besten Momente. In Woche 14 sollen die Models eine Tanz-Performance einstudieren. Dabei sind sie in hautenge Latex-Looks gehüllt.

Das Wichtigste in Kürze Im Kasten: Die schönsten Bilder der Models findest du hier auf einen Blick.

Tanz-Performance in Folge 14: Die Models in sexy Latex

Die GNTM-Kandidat:innen bringen "SexyBack"! In Woche 14 sollen die Kandidat:innen eine Tanz-Performance samt Lip-Sync zum Besten geben. Unterstützung erhalten sie dabei von Star-Choreografin Nikeata Thompson.

Während die männlichen Models "SexyBack" von Justin Timberlake proben, studieren die weiblichen Kandidatinnen eine Choreo zu Beyoncés Hit "Alien Superstar" ein. Um ihre ausdrucksstarken Bewegungen noch zu unterstreichen und den Fokus voll und ganz auf ihre Körper zu legen, werden die Models in hautengen Latex gehüllt.

In sexy roten und schwarzen Einteilern und Bodys setzen sich die Models bei ihren Performances in Szene. Alle Looks haben wir für dich in der Galerie zusammengestellt.

Lea (24, Düsseldorf) © Jordan Rossi Armin (27, Kempten) © Jordan Rossi Marvin (22, Bielefeld) © Jordan Rossi Grace (25, Düsseldorf) © Jordan Rossi Jermaine (20, Kassel) © Jordan Rossi Luka (24, Frankfurt am Main) © Jordan Rossi Fabienne (21, Solingen) © Jordan Rossi Julian (24, Frankfurt am Main) © Jordan Rossi Linus (25, Berlin) © Jordan Rossi Frieder (25, Berlin) © Jordan Rossi

Videodreh in Folge 13: Die Models im coolen Denim-Look

Die GNTM-Kandidat:innen sind im Hollywood-Fieber! In Woche 13 dürfen sie mit Thomas Kretschmann drehen. Der Hoolywood-Star testet gemeinsam mit Regisseur David Helmut das schauspielerische Talent der Models.

Paarweise muss eine Szene einstudiert werden, die anschließend mit einem individuellen und improvisierten Schluss ausgeführt werden soll. Von Eifersuchtsszenen aus einer toxischen Beziehung bis hin zu einem Überfall im Burger-Laden lassen sich die Models einiges einfallen, um Heidi Klum zu beeindrucken.

Gekleidet sind die Topmodel-Anwärter:innen dabei im trendigen Denim-Look. Die lässigen Shooting-Bilder vor pinker L.A.-Kulisse siehst du in der Bilder-Galerie.

Grace (24, Düsseldorf) © Jordan Rossi Julian (24, Frankfurt am Main) © Jordan Rossi Linus (25, Berlin) © Jordan Rossi Frieder (25, Berlin) © Jordan Rossi Sara (28, Berlin) © Jordan Rossi Aldin (22, München) © Jordan Rossi Xenia (24, Hof) © Jordan Rossi Luka (24, Frankfurt am Main) © Jordan Rossi Fabienne (20, Solingen) © Jordan Rossi Armin (27, Kempten) © Jordan Rossi Marvin (22, Bielefeld) © Jordan Rossi

Fashion-Week-Spezial in Folge 12: Die Models glänzen in extravaganten Runway-Looks

In Woche zwölf dreht sich alles um den Laufsteg! Dazu finden gleich drei internationale Designer:innen neben Heidi Klum Platz: Kevin Germanier, Esther Perbandt und Ashton Michael.

Auf dem längsten Catwalk, den es bisher bei "Germany's Next Topmodel" gab, laufen die Kandidat:innen in Outfits der drei Modeschöpfer:innen und schnuppern dabei Fashion-Week-Luft - blitzschnelle Kleiderwechsel und unterschiedliche Walk-Vorstellungen seitens der Designer:innen inklusive.

Kevin Germanier, der bereits Größen wie Taylor Swift, Lady Gaga, Beyoncé und Rihanna einkleidete, setzt konsequent auf nachhaltige und recycelte Mode. Designerin Esther Perbandt hingegen verkörpert mit ihrer eleganten und avantgardistischen Schwarz-Ästhetik eine zeitlose Eleganz. Ashton Michael bringt noch einmal einen anderen Modestil ins Spiel. Er designt ikonische Looks für Events wie den Super Bowl und die Grammys.

Die schönsten Fashion-Week-Looks der Models haben wir für dich in der Galerie zusammengestellt.

Fabienne (21, Solingen) © Jordan Rossi Frieder (25, Berlin) © Jordan Rossi Linus (25, Berlin) © Jordan Rossi Stella (34, Dortmund) © Jordan Rossi Dominic (20, Kaltenburg-Lindau) © Jordan Rossi Kadidja (21, Wien) © Jordan Rossi Aldin (23, München) © Jordan Rossi Sara (28, Berlin) © Jordan Rossi Luka (24, Frankfurt am Main) © Jordan Rossi Marvin (23, Bielefeld) © Jordan Rossi Grace (25, Düsseldorf) © Jordan Rossi Armin (27, Kempten) © Jordan Rossi Lea (24, Düsseldorf) © Jordan Rossi Julian (24, Frankfurt am Main) © Jordan Rossi Jermaine (20, Kassel) © Jordan Rossi Xenia (24, Hof) © Jordan Rossi

Hochzeit unter Wasser! Zwischen den Models knistert es in Folge 11

In dieser Woche läuten bei "Germany's Next Topmodel" die Hochzeitsglocken - und zwar unter Wasser! In langen Hochzeitskleidern und schicken Anzügen geht es für die Models paarweise in einen Wassertank im Look einer kleinen Kapelle. Wer gibt wem das Jawort? Das legen die Models selbst fest. Von Händchen halten über heiße Unterwasser-Küsse bis hin zum Antrag ist alles möglich, Hauptsache, es knistert.

Hinter der Kamera steht Fashion-Fotograf Russell James, der schon einige Wassertank-Shootings bei "Germany's Next Topmodel" fotografisch festgehalten hat. Alle Aufnahmen vom Unterwasser-Shooting siehst du in der Galerie.

Heidi Klum ist nach Stellas und Linus' Unterwasser-Shooting happy: "Das war wirklich sehr gut. Es sah aus, als würde es knistern bei euch." Wie recht die Modelchefin hat! © Seven.One / Russell James Intensiver Blickkontakt bei Julian und Grace. Obwohl sie zu den Schwächeren beim Shooting gehören, rettet sie dieses perfekte Bild in die nächste Runde. © Seven.One / Russell James Tiefe Gefühle: Trotz Maximilians Unsicherheit habe sich Jermaine (l.) im Wassertank "nicht unterkriegen lassen", so Heidi. © Seven.One / Russell James Sara himmelt Frieder beim Unterwasser-Shooting an. "Bei denen hat's geknistert!", lobt die Modelchefin am Set. © Seven.One / Russell James Kadidja und Aldin halten sich fest in den Armen. Auch wenn Heidi Klum die Liebe in ihren Augen vermisst hat, lösen die Wienerin und der Münchner ein Ticket in die nächste Runde. © Seven.One / Russell James Lucas hat mit Mare als Partnerin ein schweres Los gezogen. Beim Unterwasser-Shooting bekommt die 22-Jährige ihre Angst kaum in den Griff, darunter leidet auch die Leistung des Berliners. © Seven.One / Russell James Wie ein perfektes Ehepaar präsentieren sich Lydwine und Marvin im Wassertank. "Die geben sich auch echt Mühe", erwähnt die Modelchefin lobend. © Seven.One / Russell James Luka macht Lea einen Unterwasser-Antrag! Nach ihrem Shooting lässt Heidi die Katze aus dem Sack: "Ihr wart die Besten!" © Seven.One / Russell James Lobende Worte gibt es auch für Armin, der Xenia unter Wasser auf Händen trägt: "Die beiden machen das sehr gut!" © Seven.One / Russell James Ein Traum in Weiß: Dominic und Fabienne geben sich das Ja-Wort unter Wasser. Die Modelchefin ist begeistert: "Die harmonieren auch sehr schön miteinander!" © Seven.One / Russell James

High Fashion in Folge 10: Die Models präsentieren opulente Looks

Beim Fashion-Walk in Woche zehn rocken die Models atemberaubende Designs - allesamt in sexy Schwarz! Von kühnen Schnitten bis hin zu raffinierten Details - jedes Stück ist ein Kunstwerk für sich. "Die Outfits sind geisteskrank", schwärmt Jermaine bereits beim Fitting. Auf dem großen Runway entfalten die einzigartigen Looks schließlich ihre volle Wirkung und ziehen alle Blicke auf sich.

Alle opulenten Styles im Monochrom-Look gibt's hier in der Galerie-Übersicht.

Maximilian (21, Wien) © Jordan Rossi Lucas (24, Norderstedt) © Jordan Rossi Dominic (20, Kaltenburg-Lindau) © Jordan Rossi Lydwine (21, Lemgo) © Jordan Rossi Aldin (22, München) © Jordan Rossi Kadidja (21, Wien) © Jordan Rossi Jermaine (20, Kassel) © Jordan Rossi Luka (24, Frankfurt am Main) © Jordan Rossi Grace (24, Düsseldorf) © Jordan Rossi Armin (27, Kempten) © Jordan Rossi Sara (28, Berlin) © Jordan Rossi Marvin (22, Bielefeld) © Jordan Rossi Stella (34, Dortmund) © Jordan Rossi Fabienne (20, Solingen) © Jordan Rossi Linus (25, Berlin) © Jordan Rossi Julian (24, Frankfurt am Main) © Jordan Rossi Mare (22, Gmund am Tegernsee) © Jordan Rossi Xenia (24, Hof) © Jordan Rossi Frieder (25, Berlin) © Jordan Rossi Lea (24, Düsseldorf) © Jordan Rossi

"Tiny Tokyo"-Shooting: Party-Pics im Asia-Look in Folge 9

Ein kleines Tokio - mitten in L.A.? Die Models shooten in dieser Woche in einer herausfordernden Kulisse, dem "Tiny Tokyo Film Set" - und verlassen für das asiatisch angehauchte Setting kurzerhand amerikanischen Boden. Für die Challenge "Eine Reise durch Tokio in fünf Minuten" posieren die Topmodel-Anwärter:innen in Zweier-Teams im Leder-Look und mit tiefschwarzem Kajal um die Augen. Hinter der Kamera steht kein Geringerer als Star-Fotograf und Gastjuror Yu Tsai.

Die Fotos des außergewöhnlichen Shootings aus Folge 9 findest du hier im Überblick.

Julian und Felix machen den Anfang beim "Tiny Tokyo"-Fotoshooting mit Yu Tsai in Folge 9. © Seven.One / Yu Tsai Tokyo Calling! Maximilian und Lucas geben alles am Set. © Seven.One / Yu Tsai Lydwine und Lea haben sichtlich Spaß beim "Tiny Tokyo"-Shooting in Woche neun. © Seven.One / Yu Tsai Ready, Set, Action! Hier posieren Jermaine und Aldin für das perfekte Bild. © Seven.One / Yu Tsai Zum Anbeißen! Stella und Fabienne stellen sich der Shooting-Challenge. © Seven.One / Yu Tsai Das nächste Duo macht sich bereit: Jana und Xenia schwingen sich aufs Bike. © Seven.One / Yu Tsai Was für ein Schuss! Marvin und Linus punkten mit Kreativität beim Shooting. © Seven.One / Yu Tsai Vor der Linse des Star-Fotografen Yu Tsai müssen Kadidja und Nuri perfekte Aufnahmen liefern. © Seven.One / Yu Tsai Sie reißen das "Tiny Tokyo"-Filmset buchstäblich ab: Luka und Armin. © Seven.One / Yu Tsai Dominik und Yusupha gehen das Shooting etwas gediegener an. Ihr Ergebnis kann sich sehen lassen. © Seven.One / Yu Tsai Mare und Lilli setzen sich vor Yu Tsais Linse perfekt in Szene. © Seven.One / Yu Tsai Auf eine kreative Storyline setzen Grace und Sara beim "Tiny Tokyo"-Shooting. © Seven.One / Yu Tsai Cool und sexy zugleich: Dominic und Frieder liefern perfekte Shots. © Seven.One / Yu Tsai

Die Models tragen extravagante Designs von Christian Cowan in Folge 8

Welcome to L.A.! In der Stadt der Engel steht die nächste Challenge für die Kandidat:innen an. Beim Fashion-Walk in einem legendären Football-Stadion lautet die Mission: Cool bleiben und die Looks von Designer Christian Cowan rocken.

Alle Glamour-Outfits aus Folge 8 findest du hier in der Übersicht.

Linus (25, Berlin) © Jordan Rossi Felix (20, Passau) © Jordan Rossi Lucas (24, Norderstedt) © Jordan Rossi Nuri (22, Berlin) © Jordan Rossi Jermaine (20, Kassel) © Joran Rossi Xenia (24, Hof) © Jordan Rossi Yusupha (26, Bremen) © Jordan Rossi Grace (24, Düsseldorf) © Jordan Rossi Dominik (28, Waltenhofen) © Jordan Rossi Lydwine (21, Lemgo) © Jordan Rossi Armin (27, Kempten) © Jordan Rossi Kadidja (21, Wien) © Jordan Rossi Marvin (22, Bielefeld) © Jordan Rossi Aldin (22, München) © Jordan Rossi Fabienne (20, Solingen) © Jordan Rossi Luka (24, Frankfurt am Main) © Jordan Rossi Maximilian (21, Wien) © Jordan Rossi Jana (25, Leimersheim) © Jordan Rossi Julian (24, Frankfurt am Main) © Jordan Rossi Lea (24, Düsseldorf) © Jordan Rossi Mare (22, Gmund am Tegernsee) © Jordan Rossi Lilli (23, Mannheim) © Jordan Rossi Dominic (20, Kaltenburg-Lindau) © Jordan Rossi Sara (28, Berlin) © Jordan Rossi Frieder (25, Berlin) © Jordan Rossi Stella (34, Dortmund) © Jordan Rossi

Sedcard-Shooting in Folge 7: Alle Model-Sedcards

In Woche sieben steht der wohl wichtigste Fototermin für die Kandidat:innen an: das große Sedcard-Shooting. Wer hier besonders gut performt, legt den Grundstein für eine erfolgreiche Modelkarriere. Denn: Die Sedcard ist die Visitenkarte eines jeden Models.

Abgelichtet werden die Models in sexy Denim-Styles von keinem Geringeren als Star-Fotograf Christian Anwander. Alle Sedcard-Fotos der Models haben wir für dich zusammengestellt.

Armin (27, Kempten) © Seven.One / Christian Anwander Lilli (23, Mannheim) © Seven.One / Christian Anwander Kadidja (21, Wien) © Seven.One / Christian Anwander Aldin (22, München) © Seven.One / Christian Anwander Marvin (22, Bielefeld) © Seven.One / Christian Anwander Frieder (25, Berlin) © Seven.One / Christian Anwander Stella (34, Dortmund) © Seven.One / Christian Anwander Xenia (23, Hof) © Seven.One / Christian Anwander Luka (24, Frankfurt am Main) © Seven.One / Christian Anwander Julian (24, Frankfurt am Main) © Seven.One / Christian Anwander Maximilian (21, Wien) © Seven.One / Christian Anwander Fabienne (20, Solingen) © Seven.One / Christian Anwander Sara (28, Berlin) © Seven.One / Christian Anwander Dominic (20, Kaltenburg-Lindau) © Seven.One / Christian Anwander Mare (22, Gmund am Tegernsee) © Seven.One / Christian Anwander Nuri (22, Berlin) © Seven.One / Christian Anwander Jermaine (20, Kassel) © Seven.One / Christian Anwander Lydwine (21, Lemgo) © Seven.One / Christian Anwander Linus (25, Berlin) © Seven.One / Christian Anwander Yusupha (26, Bremen) © Seven.One / Christian Anwander Jana (25, Leimersheim) © Seven.One / Christian Anwander Felix (20, Passau) © Seven.One / Christian Anwander Lea (24, Düsseldorf) © Seven.One / Christian Anwander Lucas (24, Norderstedt) © Seven.One / Christian Anwander Dominik (28, Waltenhofen) © Seven.One / Christian Anwander Grace (24, Düsseldorf) © Seven.One / Christian Anwander

Zwischen Salzwasser und Sonnenstrahlen: Das erste Shooting in Folge 4

Für die Kandidat:innen wird es in Folge 4 von "Germany's Next Topmodel" ernst: Der erste Fototermin der Staffel steht an. Und es wird nass!

Im Gruppen-Ocean-Shooting an der Küste Teneriffas müssen die Models gegen die Wellen kämpfen - und mit individuell gestylter und geschneiderter Kleidung überzeugen.

Fotografin ist diesmal Modelchefin Heidi Klum höchstpersönlich. Alle Bilder des Shootings gibt es hier.

Achtung, Welle! Yusupha, Grace, Yanik und Marcia (v. l. n. r.) geben alles. © Heidi Klum Beim Ocean-Shooting ist ein ausdrucksstarkes Gesicht gefragt. Können Stella, Bao-Huy, Felice und Franz (v. l. n. r.) überzeugen? © Heidi Klum Ab ins Wasser! Vor Heidis Linse wollen auch Mare, Tracy, Dominic und Lucas (v. l. n. r.) positiv im Gedächtnis bleiben. © Heidi Klum Ganz schön heiß! Hier posieren Armin, Jana und Dominik (v. l. n. r.) im Salzwasser. © Heidi Klum In der letzten Gruppe stellen sich Vanessa, Luka, Livingsten und Nuri (v. l. n. r.) den Wellen für das perfekte Foto. © Heidi Klum

GNTM 2024: Alle Models auf einen Blick

Das Geheimnis um die Models der neuen Staffel ist gelüftet.

Spannende Infos zu allen Kandidatinnen und Kandidaten findest du in der Model-Übersicht. Die erste Bilderstrecke zu den Models gibt es hier bereits.

Alexandra © ProSieben / Michael de Boer Fabienne © ProSieben / Michael de Boer Felice © ProSieben / Michael de Boer Grace © ProSieben / Michael de Boer Jana © ProSieben / Michael de Boer Kadidja © ProSieben / Michael de Boer Lea © ProSieben / Michael de Boer Leoni © ProSieben / Michael de Boer Lilli © ProSieben / Michael de Boar Lilian © ProSieben / Michael de Boer Lydwine © ProSieben / Michael de Boer Marcia © ProSieben / Michael de Boer Mare © ProSieben / Michael de Boer Nuri © ProSieben / Michael de Boer Sara © ProSieben / Michael de Boer Stella © ProSieben / Michael de Boer Tracy © ProSieben / Michael de Boer Vanessa © ProSieben / Michael de Boer Xenia © ProSieben / Michael de Boer

Zum ersten Mal in der Geschichte von "Germany's Next Topmodel" dürfen Männer an der Show teilnehmen. Welche Male Models Heidi Klum auf große GNTM-Reise nimmt, siehst du hier in der Galerieübersicht.

Aldin © ProSieben / Michael de Boer Armin © ProSieben / Michael de Boer Bao-Huy © ProSieben / Michael de Boer Dominic © ProSieben / Michael de Boer Dominik © ProSieben / Michael de Boer Felix © ProSieben / Michael de Boer Franz © ProSieben / Michael de Boer Frieder © ProSieben / Michael de Boer Jermaine © ProSieben / Michael de Boer Julian © ProSieben / Michael de Boer Linus © ProSieben / Michael de Boer Livingsten © ProSieben / Michael de Boer Lucas © ProSieben / Michael de Boer Luka © ProSieben / Michael de Boer Marvin © ProSieben / Michael de Boer Max © ProSieben / Michael de Boer Maximilian © ProSieben / Michael de Boer Yanik © ProSieben / Michael de Boer Yusupha © ProSieben / Michael de Boer

Riesige Plakatkampagne vor Staffelstart

Lange vor dem Start der 19. Staffel "Germany's Next Topmodel" erlaubt eine deutschlandweite Werbekampagne einen ersten Blick auf insgesamt 20 Topmodel-Anwärter:innen - in Szene gesetzt von Starfotograf Rankin.

Ein Plakatmotiv zeigt Heidi Klum zusammen mit zehn Männern aus Staffel 19, auf einem weiteren Poster ist die Modelchefin gemeinsam mit zehn der beteiligten Frauen zu sehen. Während von den Models hauptsächlich nackte Haut zu sehen ist, räkelt sich Heidi Klum in einem Allover-Denim-Look inmitten der Kandidatinnen und Kandidaten.

Motiv der Plakatkampagne zu "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" Staffel 19, Fotograf: Rankin © Rankin / Germany’s Next Topmodel - by Heidi Klum / ProSieben Motiv der Plakatkampagne zu "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" Staffel 19, Fotograf: Rankin © Rankin / Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum / ProSieben

