Das Wichtigste in Kürze In der Musik-Woche bei "Germany's Next Topmodel" 2023 müssen die Models in eine andere Rolle schlüpfen. Gastjuror Thomas Hayo will "Power" bei den Kandidatinnen sehen.

Einer Kandidatin fällt der Entscheidungs-Walk besonders schwer. Deshalb muss sie die Show verlassen.

Für Maike ist nach Folge 12 Schluss. Neben den anderen Kandidatinnen fällt sie bei der Shooting-Challenge nicht genug auf. Auch ihr Entscheidungs-Walk ist für Heidi Klum immer noch zu steif und unsicher.

In der zwölften Woche wird es bei "Germany's Next Topmodel" musikalisch. Für ein Shooting performen die Kandidatinnen in Gruppen zu Hits aus verschiedenen Jahrzehnten. Maike ist mit Selma und Coco in einem Team. Gemeinsam schlüpfen sie in die Rolle einer 80er-Jahre-Punkband.

Die Konkurrenz ist groß

Vor dem Shooting freut sich Maike auf die Challenge: "Ich liebe es, komplett andere Sachen mal zu machen […] und einfach mal in eine Rolle zu schlüpfen." Doch neben ihren starken Konkurrentinnen zieht Heidi für Maike ein ernüchterndes Fazit. In den Augen von Gastjuror Thomas Hayo und der Modelchefin war Maike die Schlechteste aus der Gruppe. "Also die beiden anderen sehen einfach noch ein bisschen fotogener aus", begründet Heidi Klum im coolen Denim-Look ihre Entscheidung.

Keine Casting-Einladung für Maike

Auch bei der Casting-Einladung für Emmi Caffè Latte erhalten andere Kandidatinnen den Vortritt. Während Katherine, Selma, Ida und Mirella zum Casting eingeladen sind, geht Maike mit den anderen GNTM-Teilnehmerinnen erneut leer aus.

"Ich finde es grundsätzlich schon ärgerlich, keine Casting-Einladung zu bekommen", sagt Maike. Allerdings wäre der Kunde für sie als Veganerin, ihrer Meinung nach auch kein Match gewesen.

Wackeliger Entscheidungs-Walk für Maike

Der rockige Entscheidungs-Walk macht Maike zu schaffen. Thomas Hayo gefällt ihr Walk nicht. "Die ist nicht im Rhythmus", stellt der Gastjuror fest. Maike wirkt steif und stolpert über den Catwalk aus Asphalt. Das fällt auch Heidi Klum auf: "Es ist so holprig und stolprig."

Maike muss in Woche zwölf gehen

Auch dem Gastjuror entgeht Maikes Unsicherheit nicht. "Der Walk war nicht so imposant", findet Thomas. Heidi findet den Walk der 23-Jährigen schlichtweg langweilig.

Vor der Elimination ahnt Maike bereits, dass es für sie knapp werden könnte und behält Recht. Heidi Klum schickt Maike nach Hause. "Ich fand, du hattest diese Stärke nicht, diese Power, die man sehen möchte. Du warst auch nicht im Rhythmus gewesen", erklärt die Modelchefin ihre Entscheidung. Maike verlässt GNTM in Woche zwölf.

Wie es bei "Germany's Next Topmodel" weitergehen wird, erfährst du nächsten Donnerstag um 20:15 auf ProSieben und Joyn.