Schreck-Moment in Woche dreizehn: Nach einem Schwächeanfall muss der Krankenwagen anrücken. Was ist passiert und wie geht es der Kandidatin?

Anzeige

Lust auf die ganze Folge?

Schau dir jetzt die neusten Episoden von GNTM auf Joyn an.

Das Wichtigste in Kürze Der Ausblick auf Folge 13 von "Germany's Next Topmodel" lässt Fans bangen: Nach einer Ohnmacht wird Kadidja von Rettungssanitätern abtransportiert. Hat sich die GNTM-Kandidatin übernommen?

Du willst noch mehr über die 21-Jährige erfahren? Schau dir jetzt Kadidjas Porträtseite an. Eine Übersicht aller Kandidatinnen und Kandidaten gibt es hier.

Die wichtigsten Infos zu GNTM 2024 bekommst du übrigens hier und zu den Sendezeiten geht es da lang.

+++ Update, 2. Mai 2024 +++

Anzeige

Anzeige

Rettungssanitäter am Set von GNTM

Die 13 gilt vielen Menschen als eine Unglückszahl. Sollte sich dieser Aberglaube in Folge 13 von "Germany's Next Topmodel" 2024 etwa bewahrheiten?

Zumindest wartet die Sendung mit einem ordentlichen Schreckmoment auf, der nicht geplant war. Das verrät die Vorschau auf die kommende Sendung. Kadidja erleidet am GNTM-Set einen Schwächeanfall und benötigt medizinische Hilfe.

"Kurz erschreckend", kommentiert Frieder die Geschehnisse, "also, weißt du, wenn jemand einfach neben dir ohnmächtig wird."

Zum Glück sind Sanitäter mit ihrem Krankenwagen direkt zur Stelle, um Kadidja zu versorgen.

Was zur Ohnmacht geführt hat und wie es mit der 21-Jährigen bei "Germany's Next Topmodel" weitergeht, siehst du am 9. Mai 2024, 20:15 Uhr, auf ProSieben und im Livestream auf Joyn.

Anzeige

+++ Update, 4. April 2024 +++

Hattrick für Kadidja! Führt sie nun das Job-Ranking an?

Kadidja räumt in Folge 8 weiter ab. © ProSieben / Jordan Rossi

Nach ihrer Zusage für den ersten Job der Staffel legt Kadidja direkt nach. In der achten Woche von "Germany's Next Topmodel" 2024 ist sie bei Castings wieder sehr gefragt.

Anzeige

Drei Castings in einer Woche

Zwar reicht es beim ersten Casting in Frankfurt letztlich nicht für den Job. Doch Kadidja kann Mike Singer, der Models für ein Musikvideo sucht, mit Leichtigkeit davon überzeugen, sie in die Vorauswahl und damit in die zweite Runde aufzunehmen.

Das gibt Kadidja zusammen mit dem Erfolg aus der Vorwoche genügend Selbstvertrauen, um bei den nächsten zwei Castings richtig zu glänzen.

Kadidja bekommt den Laufsteg-Job von Samuel Gärtner

Designer Samuel Gärtner sucht Models für seine nächste Fashion-Show. Beim Casting sollen die GNTM-Kandidat:innen möglichst ihre eigene Persönlichkeit präsentieren und in Signature-Walks ausdrücken. Die sechs Models, die dem Modemacher am besten gefallen haben, dürfen danach in seinen Outfits einen zweiten Walk zeigen.

Neben Lilli, Lydwine, Aldin, Marvin und Frieder geht's auch für Kadidja zum Fitting beim Designer. Samuel Gärtner gefällt, wie die 21-Jährige seine Kleidung in Szene zu setzen vermag. Kadidja wird für die Modenschau gebucht - ihr zweiter Job in dieser Staffel.

Anzeige

Aller guten Dinge sind drei

Casting Nummer drei in dieser Woche lässt nicht lange auf sich warten und könnte Kadidja Job Nummer drei einbringen. Die Macher des international vertriebenen "Sleek"-Magazins suchen Models für ein Editorial Shooting.

Der erste Eindruck aus einer kurzen Vorstellungsrunde genügt, um Kadidja in die engere Auswahl zu bringen. Sie und die anderen Favorit:innen bekommen die Aufgabe, eine Fotografin beziehungsweise einen Fotografen zu spielen. Mit einer Kamera in der Hand sollen sie ein fiktives Model anleiten, Fotos schießen und dabei zugleich so posieren, dass sie den echten Fotografen von "Sleek", Nicolás Cuenca, von sich überzeugen.

So kritisch der Kunde Kadidjas Fähigkeiten als Fotografin sieht, so angetan ist er von ihrem Modeltalent. "Sie posiert sehr gut", sagt "Sleek"-Herausgeber Christian Bracht und ergänzt lächelnd: "Sie ist keine gute Fotografin." Foto-Profi Nicolás stimmt ihm zu: "Ich weiß nicht, ob sie eine gute Fotografin ist, aber sie posiert sehr gut."

Der Job beim Foto-Shooting für das renommierte Magazin ist Kadidja damit sicher - und mit insgesamt drei Engagements führt sie das derzeitige Job-Ranking an!

+++ Update, 28. März 2024 +++

In Folge 7 wird's lehrreich und tricky zugleich. Heidi Klum schlüpft in die Rolle der kritischen Kundin und gibt den Models eine Lehrstunde in Sachen Casting. Doch was Kadidja und die anderen Topmodel-Awärter:innen nicht wissen: Während des gesamten Teachings beobachtet sie ein echter Kunde.

Und der ist kein Unbekannter: Erneut castet Emmi Caffè Latte seine neuen Kampagnen-Gesichter bei "Germany's Next Topmodel" - aber diesmal versteckt!

Kadidja überzeugt den Kunden

Beim Probe-Teaching sticht Kadidja sofort mit ihrer positiven Art und ihrem einzigartigen Look heraus.

Kadidja ist ein Hingucker. Allein durch ihre Haare fällt sie mega auf. Katharina Enzmann, Head of Marketing Emmi Deutschland

Als sie wenig später tatsächlich von Emmi Caffè Latte für die Marketing-Kampagne gebucht wird, ist die Wienerin völlig aus dem Häuschen. "Es ist eine richtige Ehre. Ich kann's nicht mal in Worte fassen", zeigt sich die 21-Jährige überwältigt und empfindet nichts als Vorfreude auf die fette Kampagne.

+++ Ursprüngliche Meldung +++

GNTM-Kandidatin Kadidja hat "Respekt vor dem Umstyling"

Abenteuerlustig, funny und hilfsbereit: So beschreibt sich Kandidatin Kadidja selbst. Was die Wienerin besonders macht? "Auf jeden Fall mein Aussehen und meine Ausstrahlung", erzählt Kadidja und offenbart: "Ich liebe meine Haare. Das ist wie meine kleine Krone."

Sorge um die Haarpracht

Kadidja ist als Model bei "Germany's Next Topmodel" 2024 dabei. © ProSieben / Michael de Boer

Da überrascht es nicht, dass sich die Topmodel-Anwärterin schon vor dem großen Umstyling Sorgen um ihre geliebte Mähne macht: "Man kann nie wissen, was kommt, wie's kommt. […] Im Endeffekt sieht man nur das Endergebnis."

Das wäre für mich schrecklich, wenn meine Haare ab müssten. Kadidja

Funfact: Das kann Kadidja gar nicht ab

Irgendwas hat doch bekanntlich jede:r. Wie Kadidja im Interview verrät, ist eine kleine Macke von ihr das Schmatzen. "Was ich gar nicht abkann, ist, wenn Leute schmatzen. Das ist für mich so schlimm", scherzt die 21-Jährige.

Kandidatin Kadidja: "Mein Freund vertraut mir"

Wenn es um ihre GNTM-Teilnahme geht, kann sich Kadidja voll und ganz auf die Unterstützung ihres Freundes verlassen. Stolz betont die Wienerin, dass Brandon sich richtig für sie freut. Mit dem nötigen Vertrauen sei er eine "gute Stütze" gewesen, um sich auf das Abenteuer "Germany's Next Topmodel" einzulassen.