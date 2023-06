Das Wichtigste in Kürze Am Donnerstagabend endete die 18. Staffel von "Germany's Next Topmodel" mit einer großen Liveshow in Köln.

In Gegenwart zahlreicher prominenter Gästinnen und Gästen kürte Heidi Klum Germany's Next Topmodel 2023.

Hier findest du alle Infos zum Finale, den Stars auf der Bühne, den Finalistinnen und der GNTM-Gewinnerin.

Was für eine Show! Mit internationalen Stargäst:innen, fulminanten Rockhits und vielen modischen Highlights fand GNTM-Staffel 18 am 15. Juni in Köln ihren Abschluss. Am Ende stand fest: Vivien ist Germany's Next Topmodel 2023.

GNTM-Finale mit Jean Paul Gaultier, Leni Klum, Scorpions und vielen weiteren Stars

Das Staraufgebot, mit dem Heidi Klum beim großen Finale von "Germany's Next Topmodel" 2023 aufwartete, konnte sich wirklich sehen lassen. Am Ende der rund dreistündigen Liveshow auf ProSieben war das Gäst:innen-Sofa gut gefüllt.

Mit Jean Paul Gaultier und Christian Cowan gaben sich zwei große Namen der Modebranche die Ehre. Mit Thomas Hayo und Heidi Klums Tochter Leni waren auch zwei feste Mitglieder der GNTM-Familie dabei.

Außerdem sorgten echte Ausnahmemusiker:innen nicht nur für die richtige Stimmung in den MMC Studios in Köln, sondern auch für die ideale Musik für die verschiedenen Entscheidungs-Walks. So liefen die Models zu Live-Auftritten von ESC-Doppelsiegerin Loreen, Grammy-Gewinnerin Kim Petras und den Rock-Superstars Scorpions.

Extravaganz und Glamour brachte das Ensemble des Berliner Friedrichsstadtpalast in die Show.

Familientreffen und Wiedersehen mit guten Bekannten

Neben den großen, spektakulären Auftritten der internationalen Stars und GNTM-Finalistinnen gab es für die Zuschauerinnen und Zuschauer im Verlauf der Show auch viele schöne kleine Momente zu erleben.

Leni Klum trat in die Fußstapfen ihrer Mutter und übernahm bei einigen Teilen der Show die Moderation - in zauberhaftem Deutsch mit Akzent. Star-Choreograph Majnoon hatte ebenfalls seine Mutter dabei und bedankte sich bei ihr live in der Sendung mit herzlichen Worten.

Katherine war als Backstage-Moderatorin im Einsatz und holte in dieser Funktion einige der Kandidatinnen von Staffel 18 noch einmal vors Mikrofon. Aber auch Teilnehmerinnen aus vergangenen Jahren waren im Publikum zu sehen. Katherine ließ es sich nicht nehmen, mit Lieselotte zu sprechen, die sich ebenso sehr über das Wiedersehen mit Heidi freute wie über ihren Sitzplatz neben Male-Model Marcus Schenkenberg.

Besondere Überraschung: Tracy, die in Folge 5 dieser Staffel freiwillig ausgeschieden war, äußerte eine direkte Bitte an Heidi Klum. Das Model gestand, seine Entscheidung zu bereuen und fragte deshalb, ob sie im nächsten Jahr noch einmal dabei sein dürfe. Heidi zögerte nicht lange und stimmte zu. Tracy wird also bei "Germany's Next Topmodel" 2024 ihr Comeback feiern.

Vivien ist Germany's Next Topmodel 2023

Im Mittelpunkt des Abends stand natürlich der Kampf um den Titel Germany's Next Topmodel 2023. Immer wieder beriet sich Heidi Klum mit ihren kundigen Gastjuror:innen, um zu den einzelnen Entscheidungen zu kommen.

Welche der fünf Finalistinnen wann ausscheiden musste, kannst du hier nachlesen. Am Ende war es Vivien, deren Foto auf dem auf der riesigen Videoleinwand eingeblendeten Cover der deutschen "Harper's Bazaar" erschien. Vivien gewinnt und ist Germany's Next Topmodel 2023.

Alle Highlight-Clips vom großen GNTM-Finale sowie die ganze Folge 18 kannst du hier nachschauen. Hier kannst du den Liveticker des Finales nachlesen.