Endlich zufrieden im Job: Diese 5 Berufe machen laut Studie glücklich

Das Wichtigste in Kürze Soziale Kontakte, das Stresslevel, die Art der Aufgaben sowie Wertschätzung sind wichtige Faktoren, wenn es um die Zufriedenheit bei der Arbeit geht.

Gehaltsanpassungen, ein flexibler Arbeitsort und Team-Events steigern die Zufriedenheit.

Geld spielt zwar eine Rolle, rückt im Hinblick auf die Zufriedenheit jedoch stärker in den Hintergrund.

Zufriedenheit im Job ist für viele sehr wichtig, doch nur selten selbstverständlich. Welche Arbeit dich wirklich glücklich macht, hat jetzt eine Studie herausgefunden.

Laut Studie: Diese 5 Jobs machen glücklich

Unser beruflicher Alltag nimmt einen großen Teil unseres Lebens ein. Wir verbringen zum einen viel Zeit bei bzw. mit der Arbeit, zum anderen beeinflusst sie unser Leben auch nach dem Feierabend. Vielen fällt es schwer, direkt abzuschalten, und auch Überstunden sind keine Seltenheit. Haben wir Stress oder Ärger im Job, kann sich das unmittelbar auf unsere mentale Gesundheit auswirken. Umso wichtiger ist es, etwas zu tun, das uns glücklich macht. Wir alle haben mal einen schlechten Tag oder stressige Phasen und kein Job bringt nur Vorteile mit sich. Dennoch ist es für das eigene Glück wichtig, im Großen und Ganzen zufrieden zu sein.

Dazu kann ein guter Arbeitgeber, aber auch eine faire Entlohnung beitragen. Die Arbeitgeber-Bewertungsplattform kununu hat eine Umfrage durchgeführt, was sich Arbeitnehmer:innen von ihren Unternehmen wünschen. Dabei kam Folgendes heraus:

Inflationsanpassung Remote arbeiten Mehr Events

53 Prozent der Teilnehmer:innen wünschen sich eine Gehaltserhöhung, vor allem in Hinblick auf die Inflation. 34 Prozent möchten die Möglichkeit haben, mehr im Homeoffice oder auch im Ausland zu arbeiten. 7 Prozent sind Events mit den Kolleg:innen wichtig. Solche teambildenden Maßnahmen bringen etwas mehr Leichtigkeit in den Arbeitsalltag und helfen dabei, sich besser kennenzulernen. Schließlich verbringen wir mit unseren Kolleg:innen manchmal mehr Zeit als mit Familie, Partner:innen oder Freund:innen.

Auch nicht zu unterschätzen ist der Spaß-Faktor. Je mehr uns unser Beruf liegt, wir unsere Stärken einbringen und ihn mit unseren Interessen verknüpfen können, desto leichter ist es, jeden Morgen aufzustehen und zur Tat zu schreiten. Leider haben nicht alle die Möglichkeit, ihren Traumberuf auszuüben. Es gibt allerdings auch viele andere Jobs, die für Zufriedenheit sorgen. Der Harvard-Professor Howard Gardner führte eine Studie im Rahmen des "Good Work Project" durch, bei der mehr als 1000 Amerikaner:innen 22 verschiedene Fragen beantworten mussten. So ging es beispielsweise darum, für wie sinnvoll sie ihre Arbeit halten, ob sie anerkannt ist oder ob moralische Konflikte vorliegen.

Dabei kam er zu dem Ergebnis, dass Geld eine weniger wichtige Rolle einnimmt und insbesondere anspruchsvolle Aufgaben, ausreichend Zeit und das Gefühl, etwas Sinnvolles zu tun, für Zufriedenheit sorgen. Interessant ist, dass Pflegeberufe trotzdem das Schlusslicht bilden. Menschen, die sich um andere kümmern, leiden unter körperlichen sowie mentalen Belastungen, schwierigen Arbeitszeiten und einer extrem schlechten Bezahlung. Geld ist zwar nicht alles, sollte dennoch in einem angemessenen Verhältnis zur Tätigkeit stehen, was in diesem Bereich leider nicht der Fall ist. Welche Jobs laut Howard Gardner besonders glücklich machen, erfährst du jetzt.

1. Florist:innen und Gärtner:innen

Florist:innen und Gärtner:innen werden zwar nicht gut bezahlt, sind aber dennoch oft zufrieden. Ganze 87 Prozent gaben an, dass sie glücklich sind mit dem, was sie tun. Sie können kreativ sein, etwas mit ihren Händen erschaffen und sind berufsbedingt häufig viel an der frischen Luft. Zudem sorgen Blumen und Pflanzen ganz allgemein für ein gutes Gefühl. Logisch, dass das für eine große Zufriedenheit sorgt!

2. Kosmetiker:innen und Friseur:innen

Ähnlich verhält es sich mit Kosmetiker:innen und Friseur:innen. Sie werden in der Regel ebenfalls nicht gut bezahlt. 79 Prozent der Befragten sind dennoch sehr glücklich mit dem, was sie machen. Sie haben Spaß dabei, anderen die Haare zu stylen, Nägel zu pflegen oder ihren Kunden:innen mit diversen Beauty-Programmen Gutes zu tun.

3. Klempner:innen und Installateur:innen

Wer hätte das gedacht: 76 Prozent gaben an, mit ihrem Job als Klempner:in und Installateur:in zufrieden zu sein. Sie arbeiten auf Baustellen, in Werkstätten oder sind auf Montage und beschäftigen sich dabei mit Sanitäranlagen, Heizungen und Fassaden. Die Bezahlung ist in der Regel ebenso gering wie bei Kosmetiker:innen oder Florist:innen.

4. Marketing und PR

Sie organisieren, pflegen Kontakte, netzwerken, kreieren Kampagnen und kümmern sich um die Öffentlichkeitsarbeit. 75 Prozent der Befragten aus Marketing und PR sind in ihrem Job glücklich und gehen gerne Tag für Tag zur Arbeit. Der Bereich erfordert viel Kreativität und eine offene Art. Die Bezahlung kann sicherlich stark schwanken.

5. Wissenschaftler:innen

Wissenschaftler:innen forschen, um die Welt bis ins kleinste Detail zu verstehen und mehr darüber hinauszufinden. Vielen ist es so möglich, ihrer Passion nachzugehen. Deshalb ist es auch nicht überraschend, dass rund 69 Prozent der teilnehmenden Forscher:innen angaben, mit ihrer Jobwahl zufrieden zu sein.