Single-Horoskop im Winter 2023: Dieses Sternzeichen verliebt sich im Dezember

Ein nahendes Weihnachtsfest erzeugt bei vielen Singles Unruhe. Wer nicht solo unterm Baum feiern will, hat gute Chancen: Der Sternenhimmel hält für einige Sternzeichen die ganz großen Gefühle bereit. Gehörst du dazu?

Im Winter wird gedatet, was das Zeug hält - sagen zumindest die Statistiken. Für viele Singles ist die Aussicht, alleine unterm Weihnachtsbaum zu sitzen oder solo Silvester zu feiern, nicht gerade verlockend. Aber wie stehen die Chancen tatsächlich, im Winter das große Herzklopfen zu erleben? In unserem speziellen Single-Horoskop werfen wir einen Blick darauf, wie die Sternenkonstellationen uns beeinflussen. Ob du nach einer tiefen, ernsthaften Verbindung suchst, total happy alleine bist oder aufregende Begegnungen mit spannenden Menschen genießen möchtest - lass uns gemeinsam entdecken, welche romantischen Überraschungen dieser Winter für jedes Sternzeichen bereithält!

Im Clip: Diese Sternzeichen erwartet ein unangenehmer Dezember

Steinbock: Herzklopfen zwischen Glühwein und Plätzchen

In der stillen Winterzeit, wenn Saturn früh am Himmel erscheint, eröffnet sich für dich, lieber Steinbock, eine besondere Gelegenheit für tiefe Selbstreflexion und möglicherweise eine unerwartete romantische Begegnung - insbesondere um den 17. Dezember herum. Bummel entspannt über die Weihnachtsmärkte und lass dich nicht vom vorweihnachtlichen Trubel stressen. Alles wird sich genau so fügen, wie es sein soll. Die Chance, dass du bald Hand in Hand einen Winterspaziergang mit THE ONE genießt, stehen extrem gut!

Wassermann: Elektrisierende Winterbegegnungen

Mit Uranus im Widder begibst du dich, Wassermann, auf eine Reise voller Überraschungen und neuer Begegnungen. Sei bereit für unkonventionelle Kontakte, die diesen Winter deinen Weg kreuzen könnten. Vielleicht triffst du ganz unerwartet jemanden, der dir sonst vielleicht nicht aufgefallen wäre, aber mit dem du auf einer tiefen energetischen Ebene sofort harmonierst. Bleib positiv und offen, und du wirst belohnt!

Fische: Romantische Träume

Für dich, lieber Fisch, kann die Rückkehr von Neptun in dein Sternzeichen am 11. Dezember eine Zeit intensiver emotionaler Erlebnisse einleiten. Diese magische Winterzeit könnte dir jemandem bringen, der dein Herz berührt. Aber es geht auch darum, Vergangenes zu verarbeiten. Wenn du in diesem Winter jemanden triffst, der dein Herz schneller schlagen lässt, nimm dir Zeit, ihn/sie vorsichtig kennenzulernen, anstatt dich Hals über Kopf in die Sache zu stürzen. Dies könnte den Grundstein für eine dauerhafte Beziehung legen. Während deine sensible Natur dich vor unangenehmen Überraschungen bewahren will, ist es aber ebenso wichtig, Selbstbewusstsein und Klarheit im Liebesleben zu zeigen.

Widder: Finde zu dir selbst

Da Mars im Skorpion verborgen ist, solltest du, lieber Widder, dich im Winter etwas zurückziehen und an deiner eigenen Entwicklung arbeiten. Vielleicht hast du in der Vergangenheit versucht, jemanden zu finden, der dich vervollständigt. Jetzt ist der Moment gekommen, dich auf die wichtigste Person in deinem Leben zu konzentrieren: auf dich selbst. Nutze diese Zeit, um deine innere Stärke zu mobilisieren und mutig nach deinem wahren Ich zu suchen. Tu Dinge, die dir Freude bereiten, und zögere nicht, sie alleine zu erleben. Ob es nun ein lang ersehnter Malkurs ist, ein Solo-Date in einem Café oder einfach Zeit mit dir selbst: Finde heraus, was dich wirklich erfüllt! Deine große Liebe wird zu dir kommen, wenn der Moment stimmt. Vertraue darauf, dass das Universum dir zur richtigen Zeit die richtige Energie schenkt.

Waage: Zauberhafte Morgenstunden

Als Waage wirst du von Venus, dem strahlenden Morgenstern in diesem Winter, unterstützt. Der Morgen des 9. Dezembers könnte eine romantische Überraschung bereithalten. Es kann sein, dass sich beim frühmorgendlichen Bäckereibesuch, im Fitnessstudio oder beim Geschenkeeinkauf dein Blick mit dem eines/einer Fremden kreuzt, der oder die dich sofort in den Bann zieht. Wie in einem romantischen Film kann sich daraus dann eine Lovestory à la 'Notting Hill' entwickeln. Echt süß! Nutze deine natürliche Anziehungskraft, um in diesem Winter besondere Menschen anzuziehen.

Skorpion: Weihnachtliche Dates mit Freund:innen

Obwohl Mars in deinem Zeichen steht, bleibt er in diesem Winter unsichtbar. Das fordert dich, Skorpion, heraus, dich auf tiefere Verbindungen zu konzentrieren. Wir wissen, dass du gerade auf der Suche nach dem nächsten Flirt bist, aber gerade jetzt ist es wichtig, deine Zeit den wirklich bedeutsamen Menschen in deinem Leben zu widmen. Denn wer fängt dich auf, wenn deine nächste Situationship zu Ende geht? Ganz genau: deine Freund:innen. Also nimm dir in dieser weihnachtlichen Zeit einen Moment, um deine Liebsten fest in die Arme zu schließen und besinnliche Stunden mit ihnen zu verbringen.

Schütze: Abenteuerliche Liebessterne

Jupiter im Widder erhellt deine Nächte und bringt dir, Schütze, eine Zeit des Wachstums und faszinierender Begegnungen. Sei um die Weihnachtszeit besonders aufmerksam, denn die Magie des Heiligabends könnte dir Schmetterlinge im Bauch bescheren. Es besteht die Möglichkeit, dass du unerwartet jemanden triffst. Versuche jedoch nicht aktiv zu suchen, sondern erlaube den Dingen, sich natürlich zu entwickeln. Ab Januar kündigen die Sterne eine Phase von Neuanfängen und Veränderungen an. Du begibst dich auf ein Abenteuer und könntest das neue Jahr mit einem Menschen beginnen, von dem du schon lange geträumt hast. Spannende Zeiten stehen bevor - im besten Sinne!

Löwe: Familienzeit und Besinnung

Merkurs Position regt dich, lieber Löwe, dazu an, dich auf innere Kommunikation zu konzentrieren. Der Dezember kann manchmal stressig sein, insbesondere wenn Familienzeit auch alte Wunden aufreißt. Versuche, jeden Moment zu akzeptieren und nichts zu erzwingen. Nutze diese Zeit, um alte Lasten loszulassen - vielleicht durch Yoga, Tagebuchschreiben oder einfach durch Fokussierung auf dich selbst und deine Liebsten. Gehe mit offenem Herzen in das neue Jahr und lasse Vergangenes hinter dir. Deine natürliche Ausstrahlung wird in der zweiten Januarhälfte besonders stark sein und Bewunderung auf dich ziehen.

Jungfrau: Besinnliche Liebe

Die momentane Unsichtbarkeit von Merkur könnte für Jungfrauen eine wichtige Phase des inneren Wachstums und der Klarheit in Liebesangelegenheiten markieren. Diese Zeit bietet die perfekte Gelegenheit, sich von oberflächlichen Beziehungen zu lösen und sich auf tiefere, sinnvolle Verbindungen zu konzentrieren. Vielleicht hast du in der Vergangenheit Dates aus Langeweile oder Gewohnheit akzeptiert, selbst mit Menschen, die du nicht wirklich anziehend fandest oder deren Werte nicht zu deinen passten. Jetzt ist es an der Zeit, dieses Muster zu durchbrechen und nur noch Personen in dein Leben zu lassen, die dich für das schätzen, was du wirklich bist - für deine inneren Werte und deine wahre Persönlichkeit.

Krebs: Gefühlsvolle Winterbegegnungen

Mit Venus als strahlendem Morgenstern könnten Krebse eine besonders romantische Zeit durchleben. Sei offen für neue Begegnungen, denn die Sterne stehen besonders günstig an den Tagen des 9. Dezember, 12. Januar und 2. Februar. Astrologisch bieten diese Tage die beste Gelegenheit, jemanden zu treffen, der dich fasziniert und inspiriert. Manchmal fühlt man sofort eine tiefe Vertrautheit, als hätte man sich schon immer gekannt. Bereite dich auf solche magischen Momente vor. Viele haben vielleicht deine Sensibilität als Schwäche betrachtet, aber es kann jemand in dein Leben treten, der dir zeigt, dass dies tatsächlich eine deiner größten Stärken ist.

Zwillinge: Winterliche Datingchancen

Die Sichtbarkeit Jupiters im Widder bietet dir, lieber Zwilling, die perfekte Gelegenheit, dein Flirt-Verhalten zu überdenken. Sei bereit für neue und aufregende Begegnungen. Es ist die ideale Zeit, um deine Dating-Apps zu aktivieren, denn spannende Matches stehen an, die dir viel Freude bringen werden. Die Suche nach etwas Ernsthafterem solltest du jedoch eher ab Februar in Betracht ziehen, denn die Weihnachtszeit scheint für Zwillinge-Singles eher nicht die große Liebe zu offenbaren. Aber keine Sorge, Spaß und aufregende Momente sind dir sicher. Und das ist doch auch schon mal ein guter Anfang, oder?

Stier: Unerwartete Liebeswunder

Uranus, der im Nachthimmel leuchtet, verspricht für dich als Stier eine Zeit voller Überraschungen, besonders in Liebesangelegenheiten. Diese Phase lädt dich ein, über deine Grenzen hinauszugehen und dich auf aufregende, neue Beziehungen einzulassen. DIE Gelegenheit, die gewohnten Pfade zu verlassen und das Unbekannte zu erkunden. Vielleicht triffst du jemanden, den oder die du bisher nicht in Betracht gezogen hast. Öffne dein Herz für die unerwarteten Möglichkeiten, die Uranus dir bringt, und genieße die aufregende Reise, die vor dir liegt.