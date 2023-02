"The Masked Singer" 2023: Alle Infos zu Staffel 8 im Überblick

Das Wichtigste in Kürze "The Masked Singer" startet 2023 in die 8. Staffel.

Damit du bestens informiert bist, findest du hier alle wichtigen Infos zur Staffel.

Neue Folgen von "The Masked Singer" versprechen wieder jede Menge Spaß. 2023 geht es in die 8. Staffel mit neuen Masken und neuen Stars. Alles Wichtige, wie Masken und Enthüllungen, und was du noch zur Show wissen musst, kannst du hier nachlesen.

"The Masked Singer" 2023 verspricht eine Welt voller Spaß und aufregender Geheimnisse. Damit du den besten Überblick über die Show hast, findest du hier alle wichtigen Infos auf einen Blick.

Staffel 8: So funktioniert die Show

Bei "The Masked Singer" schlüpfen auch in Staffel 8 die prominenten Teilnehmerinnen und Teilnehmer in aufwendig und liebevoll gestaltete Kostüme. Das Ziel ist jedoch nicht, ihre Gesangskünste unter Beweis zu stellen, sondern mit einer spektakulären Darbietung die Zuschauer:innen von ihrer Maske und ihrer Performance zu begeistern. Sie wollen es nicht nur ins Finale schaffen, sondern auch so lange wie möglich ihre wahre Identität geheim halten.

Nicht nur die Fans versuchen, den Stars auf die Schliche zu kommen, sondern auch das Rateteam. Bei jedem Auftritt gibt es neue Indizien und Hinweise, mit denen das Rateteam und das Publikum auf die richtige Fährte gelangen sollen. Die Indizien richtig zu deuten ist aber alles andere als einfach. Der Rätselspaß soll immerhin gigantisch sein.

Die Masken treten in Duellen, Drei- oder Vierkämpfen gegeneinander an. Wer es in die nächste Show schafft, haben die Zuschauer:innen in der Hand. Per App stimmen sie darüber ab, wer mit seiner Performance am meisten überzeugen konnte. Der geheime Sänger oder die geheime Sängerin mit den wenigsten Stimmen muss bei der spannenden Enthüllung am Ende der Folge seine bzw. ihre Identität enthüllen.

Das erwartet dich in der neuen Staffel

Jede Staffel von "The Masked Singer" wartet mit etwas Besonderem auf. Was dich in den neuen Folgen erwartet, erfährst du schon bald.

Start, Sendezeiten und Sendetermine

Am 1. April 2023 ist es endlich wieder so weit: "The Masked Singer" startet 2023 in die 8. Staffel. Samstags gibt es eine neue Folge für dich. Mehr zu den Sendezeiten erfährst du, sobald der Tag näher rückt.

Livestream und Wiederholung: So siehst du die Show

Alle Episoden von "The Masked Singer" kannst du bei Joyn streamen. Wenn du hingegen zur Ausstrahlung beschäftigt bist, kannst du dir alle ganzen Folgen auch im Nachhinein online auf Joyn anschauen und findest alle Highlights und kompakte Zusammenfassungen der Folgen auf TheMaskedSinger.de.

Das Rateteam

Sie bringen Licht ins Dunkle: In diesem Jahr kehren Ruth Moschner und Rea Garvey zurück ans Ratepult. Sie achten auf jedes Detail und hören ganz genau hin, um die Geheimnisse der Masken zu entschlüsseln. Unterstützt werden die beiden jede Woche von einem Rategast oder einer Rategästin im Rateteam.

Matthias Opdenhövel ist der Moderator

Seit Folge 1 steht er im Studio und fiebert mit den Masken und den Zuschauer:innen mit. Matthias Opdenhövel tritt auch in Staffel 8 auf die Bühne und führt als Moderator durch die Show.

Die neuen Masken

Neue Staffel, neue Masken – diese sind aber noch äußerst geheim. Sobald sie dazu bereit sind, ihre Pracht zu zeigen, erfährst du es hier.

Wer ist raus? Neue Enthüllungen

In jeder Folge muss ein Star die Maske lüften. Endlich erfahren die Zuschauer:innen und das Rateteam, wer sie so lange an der Nase herumgeführt hat. Sobald die Show gestartet ist und es die ersten Enthüllungen gibt, kannst du hier das Wichtigste nachlesen.

Finale und Gewinner

Das große Ziel der Masken ist es, es unerkannt ins Finale zu schaffen. Dort zeigen sie nicht nur weitere Highlight-Auftritte, sondern auch ihre wahre Identität. In Staffel 7 hat der Maulwurf gewonnen. Wer tritt in seine Fußstapfen? Das erfährst du schon bald.