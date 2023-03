Das Wichtigste in Kürze "The Masked Singer" 2023 startet im April in die neue Staffel. Mehr zu Start und Sendezeiten und zum Rateteam findest du in der Übersicht.

Die erste Maske ist bekannt: Das Seepferdchen ist in der 8. Staffel dabei. Erfahre hier mehr über die erste neue Maske.

Die neue Staffel von "The Masked Singer" birgt aktuell noch zahlreiche Geheimnisse. Doch die neuen Masken kommen aus dem Verborgenen und zeigen sich: Lerne hier das Seepferchen kennen.

In den Tiefen des Ozeans wohnt ein ganz besonderes Wesen: das Seepferdchen, das bei "The Masked Singer" 2023 antritt.

Wer ist das Seepferdchen?

Das Seepferdchen zeigte sich als erste neue Maske der Staffel. Die Beschreibung inspirierte Fans bereits zu den ersten Tipps, wer sich im Kostüm verbergen könnte.

Auf Instagram schreibt eine Userin: "Bei Fashion Ikone kommt mir als erstes Guido Maria Kretschmar in den Sinn." Eine andere Nutzerin hat gleich eine ganze Sammlung an möglichen Promis parat und rät: "Jorge, Bill Kaulitz, Conchita von der Figur her oder doch Rebecca Mir, Lena Gercke oder doch Riccardo Simonetti."

Ob der richtige Name schon dabei war, erfährst du heute noch nicht. Aber bis das Seepferdchen auf der "The Masked Singer"-Bühne seine Stimme teilt, kannst du hier mehr zur Maske nachlesen.

Das Seepferdchen bei "The Masked Singer" 2023

In den neuen Folgen geht es mit dem verträumten Seepferchen auf Tauchgang in die versteckte Stadt Corallica. In den Tiefen des Ozeans unterrichtet die Maske die kleinen Seepferdchen.

Ein einzigartiges Kostüm

600 Stunden Arbeit sind in die Maske des Seepferdchens geflossen. Dabei weist das Kostüm eine Besonderheit auf, wie Gewandmeisterin Alexandra Brandner verrät:

Die Maske vom Seepferdchen wird auf den Schultern getragen statt wie üblicherweise auf dem Kopf. Das entlastet den maskierten Star und sorgt für mehr Bewegungsfreiheit. Alexandra Brandner

Eine leuchtende Gestalt

Ein besonderer Hingucker sind die vielen Details, die das Gewand ausmachen. Die Schuppen des Seepferdchens sind mit fluoreszierender Farbe besprüht. Dadurch leuchtet die Maske im Dunkeln und schillert in allen Regenbogenfarben. Zudem scheint es in der Dunkelheit über die Bühne zu schweben.

Mehr vom verträumten Seepferdchen siehst du ab dem 1. April 2023 in den neuen Folgen von "The Masked Singer"! Immer ab 20:15 Uhr auf ProSieben. Hier findest du eine Übersicht aller Masken.

Seepferdechen sind faszinierende Tiere und existieren in vielfältigen Arten und Farben. Hier findest du mehr Infos über Seepferdchen.

Schau dir die anderen Masken hier an: der Schuhschnabel, der Igel, der Waschbär und das Känguru.