"The Masked Singer" 2024: Stefanie Heinzmann steckt unter dem Mysterium in Folge 3

In jeder Folge von "The Masked Singer" 2024 steckt ein neuer Star unter dem Mysterium. Stefanie Heinzmann reiht sich bei den Superstars ein, die in die Rolle der einzigartigen Maske schlüpfen.

Standing Ovations für das Mysterium

Das Mysterium sorgt am Samstagabend für einen Gänsehautmoment mit "Before you go" von Lewis Capaldi.

Zum ersten Mal seit Einführung der einzigartigen Maske steckt eindeutig ein weiblicher Star im Kostüm.

Das Rateteam und die Zuschauer:innen sind sofort hin und weg von der gefühlvollen Stimme der professionellen Sängerin. Doch wer steckt in dieser Folge unter der Maske? Palina Rojinski tippt auf Sarah Conner. Rategast Wotan Wilke Möhring scherzt und meint Ralf Moeller stecke unter dem schillernden Kostüm. Rick Kavanian meint die Ehefrau des letzten Mysteriums, Jana Ina Zarrella zu erkennen.

Der Auftritt vom Mysterium in Folge 3

Doch sie alle liegen mit ihrer Vermutung falsch. In der dritten Liveshow von "The Masked Singer" 2024 verbirgt sich Pop- und Soul-Sängerin Stefanie Heinzmann unter dem Mysterium.

Es ist so schön, wieder hier zu sein! Stefanie Heinzmann

Damit tritt sie in die Fußstapfen von Tenor Rolando Villazón und Pop-Star Giovanni Zarrella.

"The Masked Singer" - die 10. Staffel, ab 6. April 2024, immer samstags live um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

Sie trägt den Soul im Herzen

Stefanie Heinzmann wurde im Rahmen des Casting-Wettbewerbs SSDSDSSWEMUGABRTLAD bekannt, der im 2008 im Rahmen von TV total ausgestrahlt wurde. Ihren Durchbruch hatte die Schweizerin 2008 mit "My Man Is A Mean Man". Weitere Hits wie "Diggin' In The Dirt" folgten.

Im Verlauf ihrer Karriere wurde sie mit renommierten Preisen wie dem Echo, der 1 Live Krone und den Swiss Music Awards ausgezeichnet.