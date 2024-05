Du willst dir vor dem Start der Jubiläumsstaffel "The Masked Singer" ab April 2024 einen Überblick über alle bisherigen Masken und entlarvten Stars verschaffen? Hier bekommst du, was du suchst.

"The Masked Singer" - die 10. Staffel, ab 6. April 2024, immer samstags live um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

Schon seit sage und schreibe 10 Staffeln begeistert "The Masked Singer" als wohl verrücktestes TV-Rätsel Deutschlands. Am 6. April 2024 geht es weiter - wie immer um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Stream auf Joyn. Grund genug, um die vergangenen Staffeln Revue passieren zu lassen und noch einmal nachzulesen, welche Masken und Stars in der beliebten ProSieben-Show dabei waren.

Im Clip: Diese Sängerin kehrte als Mysterium zurück

Diese Stars verbargen sich unter den Masken in Staffel 9

Die Eisprinzessin begeisterte in Staffel so sehr, dass es für den Sieg reichte. Trotz eines Kopf-an-Kopf-Rennens mit dem Lulatsch und starker Konkurrenz vom Mustang und dem Troll.

Im Clip: Siegerin Jennifer Weist im Interview

Alle Enthüllungen aus Staffel 8

Die 8. Staffel von "The Masked Singer" konnte der Schuhschnabel aka. Luca Hänni für sich entscheiden. Im Finale ließ er den Igel, Mystica und den Frotteefant hinter sich.

Im Clip: Melissa Khalaj hat es richtig genossen, sich als Frotteefant ausleben zu können

In Staffel 7 wurden folgende Stars enthüllt

Diesmal konnte Schauspieler Daniel Donskoy im Maulwurf-Kostüm den begehrten Pokal mit nach Hause nehmen. Im Finale setzte er sich gegen den Werwolf, Rosty und die Zahnfee durch.

Staffel 6 hatte diese Promis parat

Das Zebra hatte sich im Finale gegen den Dornteufel, die Discokugel und den Ork durchgesetzt. Bei der letzten Enthüllung der Staffel kam dann Sängerin Ella Endlich darunter zum Vorschein.

Diese Stars versteckten sich in Staffel 5 unter den Masken

Das war alles andere als Müll: Sänger Alexander Klaws gewinnt als Mülli Müller die 5. Staffel von "The Masked Singer". Dabei setzte er sich im Finale gegen die Raupe, die Heldin und den Mops durch.

Das sind die entlarvten Stars aus Staffel 4

Von Anfang an verfolgte der Dinosaurier das Ziel, ins Finale von "The Masked Singer" Staffel 4 zu kommen. Mit Erfolg! Das Urzeit-Tier alias Musiker Sasha gewann im Finale gegen den Leoparden, den Flamingo und die Schildkröte.

Wer steckte in Staffel 3 unter den Kostümen?

Zum ersten Mal setzte sich in der 3. "The Masked Singer"-Staffel eine Frau gegen die anderen neun Masken durch. Unter dem Gewinnerinnen-Kostüm, dem Skelett, steckte die Sängerin Sarah Lombardi.

Sie wurden in Staffel 2 demaskiert

Im Finale von Staffel 2 wurde es ziemlich plüschig. Am Ende setzte sich das Faultier Tom Beck gegen den Wuschel Mike Singer durch. Das sind alle enthüllten Stars der Staffel.

Diese Stars ließen in Staffel 1 die Maske fallen

Zwei Jahre ist es bereits her, dass Staffel 1 von "The Masked Singer" über die deutschen Fernsehbildschirme lief. Der Gewinner der Show war damals der Astronaut, der sich als der Sänger Max Mutzke entpuppte.

"The Masked Singer" Staffel 10 beginnt am Samstag, den 6. April 2024, live auf ProSieben und Joyn.