Nachdem Erda und Salva erfolgreich aus den Blind Auditions gehen konnten, stehen sie sich nun im direkten Duell gegenüber.

Bei "The Voice Rap by CUPRA" geht es für die Talents in die Workshop-Phase. Man merkt direkt: Der Druck steigt gewaltig für die verbliebenen MCs. Zwar bekommen sie einen Beat bereitgestellt, aber das zeitliche Limit von einer Stunde fordert Höchstleistungen von den Talents. Denn innerhalb dieser Zeit gilt es, einen kompletten Text zu schreiben und so einzuproben.

Erda und Salva: Duell auf Augenhöhe

Ihr Coach Dardan hat die beiden Rap-Newcomer Erda und Salva nicht ohne Grund für das Duell ausgewählt: Die beiden haben einen ähnlichen Stil. Das weiß auch Talent Salva:

Wir beide fahren die gleiche Stilrichtung und es kann ja nur einen geben, der diese Stilrichtung vertritt. Salva

Erster Dämpfer: Talent Erda gefällt Dardans Beat nicht

Doch direkt zu Beginn plagen Erda erste Zweifel. Denn während Coach Dardan davon überzeugt ist, einen passenden Beat für seine Talents im Gepäck zu haben, ist Erda weniger angetan. Nur eine "vier von zehn", wie die Rapperin befindet. Ihre geringe Erfahrung hinsichtlich Textproduktion setzt die 19-Jährige zusätzlich unter Druck. Bei Salva hingegen sprudeln bereits direkt nach der ersten Hörprobe die Ideen. Doch Selbstwahrnehmung kann manchmal trügerisch sein ...

Salva jedenfalls ist direkt beeindruckt von Erdas erster Hörprobe: "Hat sich sehr cool angehört", lobt er. Dardan wünscht sich hingegen noch mehr Power von Erdas finaler Version.

Dann ist Salva dran und darf Coach Dardan seinen 16er präsentieren. Auch hier wirkt der Coach noch nicht ganz zufrieden, Salva klinge zu überhastet. Fazit: Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen seiner Schützlinge.

Keine leichte Entscheidung für Dardan

Dann heißt es: ab ins Studio. Sowohl Erda als auch Salva recorden unter den Augen von Coach Dardan ihren ersten Song für "The Voice Rap by CUPRA". Das macht man auch nicht alle Tage. Und der Coach?

Dem gefällt es wirklich. Beide Talents liefern richtig ab. Blöd für Rap-Star Dardan. Denn die Entscheidung, mit wem er in die nächste Runde geht, wird durch die Performances im Studio nicht leichter.

Es ist scheiße für mich, [...] zu sagen 'du musst gehen'. Dardan

Dann ist der Moment der Wahrheit gekommen. Beiden Kandidaten gibt Coach Dardan zunächst eine sehr ehrliche Kritik. Bei Erda fehlt ihm noch eine Portion Selbstbewusstsein, Salva hätte seiner Meinung nach die Message des Songs noch besser transportieren können.

Wie sich Dardan entscheidet, erfährst du in der ganzen Folge, die ab sofort kostenlos auf Joyn zur Verfügung steht.

