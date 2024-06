Vintage-Mode erobert die Festivals der Saison. Fashionistas wie Heidi Klum und ihre Töchter Leni und Lou geben die Schmuck-Trends für diesen Sommer vor. Wer schon ein Festival-Ticket ergattert hat, sollte sich unbedingt diese coolen Retro-Teile dazu holen.

Mehr Fashion-Trends entdecken in der 19. Staffel "Germany's Next Topmodel"

Schmuck-Style bei Coachella

Beim Coachella Festival geht es längst nicht mehr nur um die Acts auf der Bühne - obwohl die sich echt sehen lassen können. Am ersten Wochenende standen Stars wie Lana Del Rey, Grimes und Doja Cat auf der Bühne. Aber auch vor den Bühnen gibt es Spektakuläres zu sehen. Ikonen wie Heidi Klum, Paris Hilton und Alessandra Ambrosio feiern ausgelassen, während sie ihre extravaganten Looks präsentieren und natürlich auf Social Media teilen. Dieses Jahr sind vor allem die Accessoires der Star-Styles besonders interessant, denn Retro-Pieces wie große Kreolen, süße Candy-Ketten und Ringe im Haar legen ein stylishes Comeback hin.

Im Clip: Heidi mit Tochter Lou beim Coachella Festival

Heidi Klum & Lou mit Y2K-Schmuck

Natürlich darf GNTM-Chefin Heidi Klum beim Coachella nicht fehlen. Immerhin wohnt sie in Los Angeles, also nur rund 2,5 Autostunden vom Festival entfernt. Gemeinsam mit ihrer Tochter Lou und Freund:innen feierte sie ausgelassen. Wie immer in ganz besonderen Looks. Zurückhaltend und schlicht? Nicht bei Heidi! In einem grünen, transparenten Spitzenkleid, derben Boots und einem passenden Cowboyhut präsentierte sie ihre sexy Figur. Unser Highlight: Mama und Tochter tragen beide coolen Retro-Schmuck im Stil der Nullerjahre.

In den frühen 2000ern war Statement-Schmuck das absolute Must-have. Ketten waren klobig, Ohrringe lang und Armreifen breit. Es galt: The bigger, the better. Heidi, Lou und Co. bringen die Fashion-Formel wieder zurück. Auf dem Coachella haben beide lange Halsketten mit großen Anhängern getragen. Lou hat on top auch noch den Y2K-Schmuck schlechthin dazu kombiniert: XL-Kreolen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Leni Klum mit Candy-Kette

Model Leni Klum hat erst kürzlich das Haarband aus der Drogerie für sich entdeckt. Wir haben ihre Frisur sofort nachgestylt. Jetzt präsentiert sie uns ein neues, aber ähnlich günstiges Trend-Piece. Sie lässt eine Halskette aus Zuckerperlen richtig edel wirken. Die gute alte Candy-Kette aus kommt dank ihrer kinnlangen Bob-Perücke außerdem besonders gut zur Geltung. Wir werden das Accessoire definitiv in unsere Festival-Outfits integrieren. Süßer und günstiger kann ein Schmuck-Trend nicht sein.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Paris Hilton die Queen der Festival-Kronen

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Blumenkränze gehörten einst zum guten Ton der Festival-Fashion. Danach wurden sie von diversen kreativen Kronen verdrängt. Dancing Queens trugen Mermaid-Kronen aus Perlen und Muscheln, Federschmuck oder glitzernden Disko-Krönchen. Diesen Sommer kehren die gekrönten Häupter auf die Tanzfläche zurück. Styling-Profis wie Paris Hilton kündigen den Trend bereits auf Social Media an. Sie stylt zu ihren Half-up-Buns eine glamouröse Krone mit weißen Perlen, eine goldene Krone zur Retro-Brille und ein glitzerndes Exemplar mit Strass-Steinchen zum wallenden weißen Festival-Kleid. Sogar einen Haarreifen mit Blumen hat sich unter ihre Festival-Outfits gemischt - könnten wir bald ein Comeback der Blumenkränze erleben?

Xenia mit Haarringen

GNTM-Kandidatin Xenia bringt den Haarschmuck der 90er-Jahre für den Festival-Sommer zurück. Haarperlen, Clips und Ringe bringen dieses Jahr unsere Längen zum Schimmern. Die kleinen Schmuckstücke fürs Haar kann man ganz easy in Zöpfe mit einflechten, so wie Xenia in ihre Baby Braids, die aus ihrer braunen Traummähne hervorblitzen. Du kannst sie aber nicht nur in langen Wellen, Locken oder glatten Haaren inszenieren, sondern jede Lieblingsfrisur damit aufpeppen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Taylor Swifts Freundschaftsbändchen

Rita Ora ist nur eine von vielen prominenten Swifties. Sofía Vergara, Emma Stone, Selena Gomez und noch viele mehr haben die "Eras"-Tour des Megastars schon besucht und Selfies mit selbstgebastelten Armbändchen geteilt. Seitdem Taylor Swift auf ihrer Welttournee unterwegs ist, brach unter den Fans des Popstars das DIY-Fieber aus. Bevor sie die Konzerte der Tour besuchen, basteln sie fleißig Armbänder, in denen sich meist Songtexte oder Messages verbergen. Beim Konzert darf vor Ort getauscht werden.

Inzwischen ist der Look aus den Konzerthallen auf Festival-Gelände und Streetwear übergeschwappt. Bunte Perlenbänder sind zu echten Trend-Teilen geworden, die neben Taylors Fans nun auch Fashion-Lover tragen.