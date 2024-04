Neon, Leo und tiefe Ausschnitte: Das sind die heißesten Bade-Outfits der GNTM-Kandidat:innen

In der 11. Folge läuten die Models die Badesaison ein. Den Körper dafür haben sie alle - und die coolste Swimwear dazu auch. So unterschiedlich wie die Kandidat:innen, so divers ist auch ihre Bademode. Das sind die schönsten und ausgefallensten Looks.

Die 19. Staffel von "Germany's Next Topmodel" siehst du seit dem 15. Februar immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

Im Clip: Die luxuriöse Bleibe der GNTM-Models in L.A.

Diese Badeanzüge sind richtige Eyecatcher

Sie sind zu eintönig, zeigen nicht genug Haut und werden als altmodisch angesehen. Wer der Meinung ist, dass Badeanzüge langweilig sind, hat nicht mit den GNTM-Models gerechnet. In der 19. Staffel von "Germany's Next Topmodel" wird der Look auf ein neues Level gebracht.

Mare ist bekannt für ihre extravaganten Outfits. Bei ihrem Badeanzug hätte man vermutlich Nieten oder einen tiefen Ausschnitt erwartet. Doch sie zeigt sich - Überraschung - im süßen Leo-Klassiker.

Mare im süßen Leo-Badeanzug (zusammen mit Lucas). © ProSieben/Sven Doornkaat

Anders als Mare, die auf Animal-Print setzt, bleibt Sara mit Schwarz eher bei einer dezenten Farbe. Dafür hat es der Schnitt in sich. Mit einem Neckholder-Badeanzug über Kreuz betont sie auf elegante Art, was sie hat.

Sara zeigt Ausschnitt im schwarzen Badeanzug (neben Frieder). © ProSieben/Sven Doornkaat

Knallige Neonfarben für jede:n

Bei "Germany's Next Topmodel" kämpft jeder für sich, auch um aus der Menge rauszustechen. Wenn das Outfit durch den Schnitt nicht auffällt, muss eine satte Farbe her. Und was ist intensiver als Neonfarben?

Fabienne und Dominic machen es vor und präsentieren sich in der 11. Folge in Neonfarben. Während Fabienne einen Bikini in Neon-Orange trägt, sticht Dominic mit seiner Batik-Badehose in Orange- und Rottönen heraus. Mit den Outfits heben sie sich auf jeden Fall von der Gruppe ab.

Dominic (l.) und Fabienne stechen mit ihren Neon-Badesachen aus der Menge hervor. © ProSieben/Sven Doornkaat

Aldin und Lucas in knapper Speedo

Langweilige Badehosen waren gestern. Die Speedo-Hose erlebt ihr Comeback. Mit den knappen Teilen zeigt der ein oder andere schon mal gerne, was er hat. Und daran ist auch nichts Verwerfliches. Denn wer kann diese Bade-Pants schon tragen, wenn nicht die Male Models von "Germany's Next Topmodel"? Aldin trägt das It-Piece selbstbewusst in Ozeanblau.

Aldin in knapper Speedo (im Wasser: Kadidja). © ProSieben/Sven Doornkaat

Ob man sich in einer Speedo wohlfühlt, muss jeder für sich selbst entscheiden. Wer hingegen noch einen draufsetzen möchte, der macht es wie Lucas: Neben Mare präsentiert sich das Male Model in einer knallroten Speedo, allerdings trägt er noch seinen Namen in Großbuchstaben auf der Hose. Spätestens damit wird das Bade-Outfit definitiv zum Hingucker.

Pool-Alarm bei GNTM: Ob die Frisuren der Twins das überleben? Hier gibt es Tipps gegen den Grünstich in gebleichten Haaren.