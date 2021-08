Weil wieder zwei Sieger-Paare aus den Challenges hervorkamen, hatten auch zwei Paare bei "Beauty & The Nerd" die Qual der Wahl, wen sie am Ende für das Exit-Quiz nominieren sollten.

Die Paare müssen zwei Challenges bestehen

In der ersten Team-Challenge mussten die Paare berühmte sexy Musikvideos nachstellen. Keine leichte Aufgabe! Beauty Wiktoria tat sich schwer mit dem in der Vorlage gezeigten Kuss – in den Proben weigerte sie sich, ihren Nerd Luca so nah an sich herankommen zu lassen. Doch beim entscheidenden Dreh konnte sie sich dann doch fallen lassen, so dass Juror Slavik anschließend lobte: "Sehr, sehr guter Ausdruck". Auch zwischen Markus und Cecilia gab es beim Dreh Probleme – aber als sie dann abends das Ergebnis sahen, waren beide richtig happy. Am Ende überzeugte jedoch eindeutig das Paar Nerdin Teresa und Beauty Julien mit der souveränsten Performance. Rapper und Schauspieler Slavik kommentierte: "Ihr wart ein eingespieltes Team." Damit waren die beiden sicher weiter. Aus der zweiten Challenge, in der es um Biologie-Wissen ging, gingen dann Nerd Cao und seine Beauty Luisa als Sieger-Paar hervor.

Im Clip: Die Situation in der Villa eskaliert

Drama um Wiktoria

Die Entscheidung, welche beiden Paare darum kämpfen müssen, die Villa nicht zu verlassen, lag also bei Teresa und Julien sowie Luisa und Cao. Luisa und Cao nominierten Wiktoria und Luca - nicht überraschend, weil die beiden zuvor für Drama gesorgt hatten: Nachdem Wiktoria und Luca aus ihrem gemütlichen privaten Zimmer in ein Gemeinschaftszimmer umziehen mussten, lagen bei ihnen die Nerven blank - und das sorte für Streit unter den Beautys.

Die Sieger-Paare nominieren taktisch - und emotional

"Dieses Paar hat in letzter Zeit viel Stress gemacht", sagte Luisa bei der Verkündung ihrer Entscheidung - und alle wussten, wer gemeint war: Wiktoria und Luca mussten ins Exit-Quiz. "Diesen Stress kann ich einfach nicht gebrauchen, und diese krass emotional anstrengende Art", begründete Luisa. Das zweite Paar auf der Kippe war jedoch eine Überraschung: Teresa und Julien nominierten aus taktischen Gründen Loreen und Leonard - auch wenn sie beide sehr mochten. Damit hatten Loreen und Leonard überhaupt nicht gerechnet, und Loreen kochte vor Wut. Sogar, dass Leo sich als menschlicher Boxsack zur Verfügung stellte, half ihr nicht, um wirklich Dampf abzulassen.

Luca und Wiktoria setzen sich im Exit-Quiz durch

Im Exit-Quiz muss jeder Spieler drei Fragen aus der Lebenswelt seines Partners lösen. Das Team mit den meisten richtigen Antworten darf in der Villa bleiben. Am Anfang hatte Loreen gegen Wiktoria die Nase vorn - ihre Runde endete mit 2:1. Weil aber Luca 3 richtige Antworten wusste und sich gegen Leonard durchsetzte, durften schließlich Luca und Wiktoria bleiben. Loreen und Leonard mussten überraschend die Villa verlassen. Aber Beauty Loreen fand am Ende noch versöhnliche Worte: "Die Nerds, die sollen so bleiben, wie sie sind – die sind toll." Ganz so bleiben, wie sie sind, werden sie aber nicht – denn nächste Woche wartet das große Umstyling mit Thomas Rath!

"Beauty & The Nerd" vorab sehen: Für alle "Beauty & The Nerd"-Fans, die nach der TV-Ausstrahlung direkt weiterschauen wollen, ist bereits im Anschluss an jede Folge "Beauty & The Nerd" 2021 die jeweils nächste Sendung als Preview bei Joyn PLUS+ verfügbar.

"Beauty & The Nerd" immer donnerstags, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.