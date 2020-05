Das sind die Finalistinnen von GNTM 2020

Schon seit Monaten kämpfen die Models um den Titel "Germany's next Topmodel" 2020. Sie durchlebten spektakuläre Shootings, herausfordernde Walks und haben sich auch persönlich weiterentwickelt. Vier von ihnen haben ihre Aufgaben ganz besonders gut gemacht und wahre Topmodel-Qualitäten bewiesen.

Im Finale von "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" stehen Sarah, Jacky, Maureen und Lijana. Letztere hätte den Einzug ins große Finale fast verpasst - Lijana konnte sich aber in letzter Sekunde gegen Konkurrentin Anastasia durchsetzen.

Hier findest du alle Informationen zu den Finalistinnen im Überblick:

Das große Finale steigt am 21. Mai 2020 in Berlin

Bald entscheidet sich, welche der vier Finalistinnen die 15. Staffel von "Germany's next Topmodel" gewinnt. Dabei geht es nicht nur um 100.000 Euro Preisgeld, sondern auch um einen Vertrag mit der Agentur ONEeins fab und das Cover der "Harper's Bazaar". Was glaubst du? Wer wird gewinnen?

Das Finale von GNTM 2020 findet am 21. Mai um 20:15 Uhr live auf ProSieben statt. Du kannst nicht vor dem Fernseher dabei sein? In unserem Live-Ticker erhältst du trotzdem alle Informationen.