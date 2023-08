Anzeige

Kein anderer Nerd in Staffel 4 hat so eine bemerkenswerte Entwicklung hingelegt wie Dominik. Doch ausgerechnet bei der letzten Hürde vor dem Finale lässt er seine Beauty Natascha im Stich. Ein dramatisches Ende für den allseits beliebten Fantasy-Nerd.

+++ Update, 3. August 2023 +++

"Ich kann nicht mehr!": Diese Challenge bringt Dominik an seine Grenzen

Über die gesamte 4. Staffel hinweg wird Dominik von seiner Beauty Natascha immer wieder aufgefangen. Er gewinnt an Selbstvertrauen und versucht sich für die kommenden Challenges zu wappnen. Doch bei "Beauty Fall" im Halbfinale stößt der Nerd endgültig an seine Grenzen.

Wie Supergirl schwebt Natascha in luftiger Höhe und muss Fragen aus der Welt der Nerds beantworten. Dominiks Aufgabe ist es, an einer Strickleiter emporzuklettern und seine Beauty wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen.

Doch bereits nach der ersten Etappe scheinen den Fantasy-Nerd die Kräfte zu verlassen. "Wie ein nasser Sack" hängt Dominik mit langen Armen an der Leiter.

Ich kann nicht mehr! Es tut weh! Dominik

Inakzeptabel für Beauty Natascha. "Streng dich einmal in deinem Leben an!", brüllt sie zu dem Nerd hinunter.

Natascha bricht ihm das Herz: wüste Beschimpfungen und Tränen

Natascha verliert die Kontrolle und schimpft wüst über ihren Teamkollegen. "In diesem Moment haben nicht nur meine Arme, sondern auch mein Herz weh getan", schluchzt Dominik. Schließlich macht die Beauty seine schlimmsten Befürchtungen wahr. Lies hier mehr über Nataschas Ausraster:

Rührender Abschied und unvergessliche Erinnerungen

Wie zu erwarten war, landen Natascha und Dominik durch den freiwilligen Abbruch der Challenge auf den dritten Platz und verlieren damit die Chance auf einen Platz im Finale.

Trotz der wüsten Beschimpfungen, die sich die ehemaligen Teamkolleg:innen an den Kopf geworfen haben, sucht Natascha am Abend noch einmal das Gespräch zu Dominik.

"Ich werde trotzdem kontrollieren, ob du dir die Haare machst", verspricht die Beauty und entlockt ihrem Nerd ein zaghaftes Lachen.

Natascha ist meine Teampartnerin. Die beste, die ich je hätte haben können! Dominik

Für Dominik war die Zeit bei "Beauty & The Nerd" auf jeden Fall eine emotionale, prägende und bewusstseinserweiternde Reise. "Ich danke dir, dass du mir geholfen hast, mehr aus mir rauszuholen."

Im Gegensatz zu Natascha bleibt Dominik gemeinsam mit den restlichen Nerds als mentale Unterstützung im Finale bis zum Schluss.

+++ Update, 24. Juli 2023 +++

Dominik erstrahlt in neuem Look

Harry-Potter-Shirts, Super-Mario-Cap, Zauberstab und Infinity-Handschuh gehören ab jetzt der Vergangenheit an! Nach Dominiks Umstyling in Folge 4 ist der Comic- und Fantasy-Fan kaum wiederzuerkennen. Als er sich seinen Weg ins neue Leben durch die Schattenwand boxt, sind alle Beautys sprachlos. Allen voran Dominiks Teampartnerin Natascha: Der Beauty schießen sofort die Tränen in die Augen, als sie ihren Nerd im neuen Look erblickt.

Und Dominik? Er selbst kann es kaum fassen, als er sein neues Aussehen im Spiegel sieht.

Das bin doch nicht ich, oder? Was? Alter, wie geil! Richtig cool! Dominik

Kein Wunder, dass Dominik sein neues Ich auch seinen Follower:innen auf Instagram stolz präsentiert. Er trägt eine beigefarbene Chino, braune Schnür-Lederboots, ein weißes T-Shirt und darüber ein kariertes Holzfällerhemd. Abgerundet wird Dominiks stylisher Look durch eine neue Brille und stylishe Accessoires.

Welche Typveränderungen vollziehen die anderen Nerds mithilfe von Thomas Rath? Den direkten Vorher-nachher-Vergleich siehst du gleich hier.

+++ Update, 20. Juli 2023 +++

"Ich bin der dümmste Nerd aller Zeiten": Dominik verliert die Fassung

Nach der Spiel-Challenge "Vernasch mich" in Folge 4 hat Dominiks Teampartnerin Natascha endgültig die Nase voll. "So haben wir keine Chance! Ich habe langsam echt keinen Bock mehr!" Die Beauty ist sauer, denn der Fantasy-Nerd scheint mit jeder Challenge seine Probleme zu haben.

Dominik kann Nataschas Groll nur allzu gut nachvollziehen: "Ich bin der dümmste Nerd aller Zeiten! Ich hab die Challenge mal wieder vermasselt", ärgert sich der Nerd über sich selbst und bricht in Tränen aus.

Pool-Taufe für den Fantasy-Nerd

Der verzweifelte Nerd sucht das Gespräch mit seiner Teamkollegin, die sich etwas widerwillig darauf einlässt. "Es geht nicht, dass sich dein Kopf jedes Mal ausschaltet! Das ist deine Angst, die dich hemmt", tadelt sie Dominik. Sie will ihren Teampartner dennoch nicht aufgeben und greift zu einem letzten Mittel. "Ich will jetzt einen Befreiungsschrei von dir und dann springst du in den Pool!"

"Schubs mich ruhig", fordert Dominik seine Beauty auf, die sich nicht zweimal bitten lässt. "Wenn du da rauskommst, will ich einen neuen Dominik, der alles schafft!" Ob die Pool-Taufe seine Wirkung zeigt und aus dem schüchternen Nerd wirklich einen furchtlosen Gewinner-Typen gemacht hat?

+++ Update, 6. Juli 2023 +++

Von wegen schüchtern! Dominik ist wie ausgewechselt

"Das ist der beste Abend meines Lebens!" Eine solche Begeisterung ist man vom sonst eher zurückhaltenden Nerd Dominik weniger gewöhnt. In der 2. Folge von "Beauty & The Nerd" 2023 erwacht jedoch unverhofft der Partykater in dem 27-Jährigen.

Zusammen mit den Beautys Setty, Natascha, Jules und Beverly lässt er es sich im Whirlpool gutgehen und bekommt sogar seinen allerersten Kuss!

+++

Nerd Dominik im Interview

Dominik stellt sich bei "Beauty & The Nerd" 2023 der Herausforderung, in die Welt einer Beauty einzutauchen. Wächst der Nerd mit seiner Beauty zu einem Dreamteam zusammen? Im Interview verrät Dominik unter anderem, wie er sich seine ideale Spielpartnerin vorstellt.

Dominik, wie kommt es, dass du bei "Beauty & The Nerd" mitmachst?

Ich habe die letzten beiden Staffeln von "Beauty & The Nerd" gesehen und war begeistert. Ich habe überlegt, mich zu bewerben, war mir aber zunächst unsicher.

Was erwartest du dir von deiner Teilnahme an "Beauty & The Nerd"?

Ich erwarte eine aufregende, spaßige Zeit. Neue Bekanntschaften zu schließen und mich hoffentlich zum Positiven zu verändern. Am meisten freue ich mich auf das Umstyling.

Was macht dich zum Nerd?

Was mich zum Nerd macht: definitiv meine Vorliebe für Filme, Serien, Comic-Helden - vor allem Marvel -, Fantasy, Videospiele und Funko-Pops. Einmal im Monat gehe ich auch ins Kino, manchmal auch zwei- oder dreimal, je nachdem, was für ein Film läuft.

Wie stellst du dir deine ideale Teampartnerin vor?

Ich habe mir ehrlich gesagt keine Gedanken über meine Teampartnerin gemacht. Ich lasse mich gerne überraschen. Gleich vorab: Ich habe gegenüber Beautys keine Vorurteile.

Was möchtest du von deiner Teampartnerin mitnehmen? Was möchtest du ihr mitgeben?

Ich hoffe, dass meine Teampartnerin mir helfen kann, mich zu entwickeln. Dass ich mit ihrer Hilfe aus mir herauskomme, offener werde und nicht mehr so zurückhaltend bin. Was ich ihr so mitgeben kann, bin ich mir nicht sicher. Ich schätze mal, sehr viel aus der Welt der Nerds.

Die 4. Staffel "Beauty & The Nerd" - ab 29. Juni 2023 immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.