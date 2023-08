"Beauty & The Nerd" 2023 - "Ich bringe ihn um!": Natascha verpasst den Sprung ins Finale

Anzeige

Ihr Ziel war es zu gewinnen, doch ihr Nerd hatte andere Pläne. Ausgerechnet bei der letzten Hürde vor dem Finale, gibt Nerd Dominik plötzlich auf. Beauty Natascha verliert die Nerven.

+++ Update, 3. August 2023 +++

Anzeige

Anzeige

Dominik lässt die Beauty kurz vorm Finale im Stich

Über die gesamte 4. Staffel hinweg versucht Beauty Natascha ihren Teampartner Dominik für die Team-Challenges zu wappnen. Dennoch landen sie jedes Mal aufs Neue auf einem der letzten Plätze. Die letzte Hürde vor dem großen Finale bei "Beauty & The Nerd" 2023 lässt Natascha zunächst abheben und dann ausrasten.

Bei "Beauty Fall" schwebt Natascha wie Supergirl in luftiger Höhe und muss Fragen aus der Welt der Nerds beantworten. Dominiks Aufgabe ist es, an einer Strickleiter emporzuklettern und seine Beauty wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen.

Doch bereits nach der ersten Etappe scheinen den Fantasy-Nerd die Kräfte zu verlassen. "Wie ein nasser Sack" hängt Dominik mit langen Armen an der Leiter. "Ich kann nicht mehr! Es tut weh!" Inakzeptabel für Beauty Natascha:

Streng dich einmal in deinem Leben an! Natascha zu Dominik

Beschimpfungen und Tränen: Ist das der Bruch zwischen den Teampartner:innen?

Noch während Natascha über dem Boden schwebt, werfen sich die Teampartner:innen unschöne Dinge an den Kopf. "Danke für nichts! So wirst du in deinem Leben auch nie was erreichen", brüllt die Beauty. Dominik fängt an zu weinen. Die Influencerin ist fuchsteufelswild. Lies hier mehr über Nataschas Ausraster:

Anzeige

Natascha verliert die Chance auf 50.000 Euro

Wie zu erwarten war, landen Natascha und Dominik durch den freiwilligen Abbruch der Challenge auf dem dritten Platz und verlieren damit die Chance auf einen Platz im Finale.

Trotz der wüsten Beschimpfungen, die sich die ehemaligen Teamkolleg:innen an den Kopf geworfen haben, sucht Natascha am Abend noch einmal das Gespräch zu Dominik.

"Ich werde trotzdem kontrollieren, ob du dir die Haare machst", verspricht die Beauty und entlockt ihrem Nerd ein zaghaftes Lachen. Auf ihre Zeit bei "Beauty & The Nerd" sieht Natascha positiv zurück:

Ich kann gar nicht eine schönste Erinnerung benennen. Weil es einfach so viele sind. Natascha

Im Gegensatz zu Natascha bleibt Dominik gemeinsam mit den restlichen Nerds als mentale Unterstützung im Finale bis zum Schluss.

Anzeige

Anzeige

+++ Update, 20. Juli 2023 +++

Dreamteam Natascha und Dominik?

Zusammen mit Fantasy-Nerd Dominik bestreitet die Influencerin die Challenges bei "Beauty & The Nerd" 2023. Es geht um 50.000 Euro, die Natascha und Nerd Dominik als Pärchen gewinnen wollen. Wegen ihres gemeinsamen Interesses an Marvel entschied sich die Beauty bei der Wahl des Teamkollegen für Dominik und erhofft sich mit ihm den Sieg der Reality-Show. Was sie ihrem Nerd mitgeben kann? "Persönlichkeit, Entwicklung und Selbstvertrauen", verrät sie. Es geht ihr ums Gewinnen. Ihren Kampfgeist jedoch auf Dominik zu übertragen, ist schwieriger als gedacht.

Harte Anschuldigungen: Walentina sei "emotional verkrüppelt"

Vor allem mit Mitbewohnerin Walentina hat es Natascha in der Villa nicht immer leicht. Walentina war bereits bei zahlreichen TV-Formaten dabei und nahm damals schon kein Blatt vor den Mund. Beleidigen können beide: Im Gegensatz zu Walentina müsse sich Natascha im TV nicht mit ihrer Reichweite behaupten, das zeuge nur von Unsicherheit und sei ein Armutszeugnis.

Nicht nur in der aktuellen Podcast-Folge "Blitzlichtgewitter" wird klar: Freundinnen werden die beiden bestimmt nicht mehr. Den Spaß an der Show habe Walentina auch ihrem Nerd genommen, meint Natascha. "Walentina wird gecastet, um Stress zu machen, danach ist es aus, weil sie nur eine Facette hat."

Schon im Voraus konnten sich die beiden nicht riechen!

"Meinungen sind halt Meinungen, sorry", so Natascha. Als Zuschauerin kannte sie Walentina bereits. Auf Instagram äußerte sie sich schon vor der Show zu Walentinas Verhalten, was dem Reality-Sternchen wohl gar nicht gefiel. Daraufhin wurde Natascha von ihr auf Instagram blockiert.

Wie es mit den beiden Beautys in der Villa weitergeht, siehst du in der neuen Folge "Beauty & The Nerd" - jeden Donnerstag um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.