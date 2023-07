"Beauty & The Nerd" 2023 - "Du hast mir mein Herz gebrochen": Brenda mit klarer Ansage an Nerd Mike

Das Wichtigste in Kürze Die 4. Staffel von "Beauty & The Nerd" ist gestartet. Mehr zu den Sendezeiten und Sendeterminen findest du hier.

Der Ausraster ihres Teamkollegen sitzt noch immer tief bei Beauty-Küken Brenda. Sie fühlt sich hintergangen und sucht das Gespräch mit Mike. Als dieser ihr weiterhin die kalte Schulter zeigt, eskaliert die Situation.

"Ich sehe dich nicht mehr als Freund"

Nachdem Beauty Brenda Mikes geliebte Alex indirekt ins Exit-Quiz geschickt hatte, brannten bei Nerd Mike die Sicherungen durch. Vor versammelter Mannschaft machte er seine Teamkollegin für die heikle Situation verantwortlich und ignorierte jeden Schlichtungsversuch seiner Beauty.

In Folge 4 sieht der Nerd wieder rosig-pink, denn Nerdin Alex war als Siegerin aus der Challenge hervorgegangen. Während die beiden auf Wolke sieben schweben, zieht bei dem Beauty-Küken ein schweres Gewitter auf. Mit ihren Emotionen hält sie jedoch nicht lange hinterm Berg: "Das war so was von drüber von dir!"

"Ich sehe dich jetzt nur noch als Teampartner und nicht mehr als meinen Freund", macht Brenda ihrem Nerd klar. Der Vertrauensbruch von Mike hat die 18-Jährige tief getroffen. Sogar im Hinblick auf die bevorstehende Team-Challenge bleibt es eiskalt zwischen den beiden. "Ich bin nicht gerade motiviert", gibt Mike zu und stellt sich weiterhin quer.

"Mein Herz ist nur bei dir!"

Das lässt die Beauty nicht so stehen. Sie sucht das direkte Gespräch mit ihrem Teampartner und macht klar: "Ich will nicht aufgeben. Und ich will nicht verlieren!"

Doch die Kluft zwischen den beiden scheint zu tief. Ihre einstige Freundschaft: Geschichte. Brenda bricht in Tränen aus. "Ich habe dir mein Herz gegeben und du hast es auseinandergerissen", wirft sie dem Nerd vor.

Ich war nur dein Mittel zum Zweck! Brenda

"Du hast dein Herz vielleicht an Alex verschenkt, aber mein Herz ist nur bei dir allein hier in der Villa", fährt die Beauty fort. Ein überraschend emotionales Geständnis, mit dem Mike zunächst überfordert zu sein scheint. "Ich kann es nicht mehr rückgängig machen", stellt er verzweifelt fest.

Die verletzte Beauty legt noch einen nach: "Ich habe das Gefühl, dass dir alles schei*egal ist!" Der verblüffte Nerd versucht zurückzurudern und seiner Teampartnerin entgegenzukommen. "Wenn sie möchte, dass ich mehr Zeit mit ihr verbringe, dann werde ich das auch tun", verspricht Mike im Interview.

Wird er sein Versprechen halten können? Und können sich Mike und Brenda für die bevorstehende Challenge zusammenreißen?

