Brenda fühlt sich hintergangen. Ihr Teamkollege Mike scheint nur noch Augen für Pink-Nerdin Alex zu haben. Das Beauty-Küken macht seiner Wut Luft. Ist Brenda etwa eifersüchtig?

"Wo warst du gestern?": Brenda fühlt sich im Stich gelassen

Während der Badezimmerstreit zwischen Trash-Queen Walentina und den Beautys Brenda und Natascha eskaliert, blubbert Mike fröhlich im Whirlpool mit Pink-Nerdin Alex.

Das stößt seiner Teamkollegin übel auf, denn die hatte auf Mikes Unterstützung gebaut. "Wo warst du gestern?", fragt Brenda ihren Nerd frei heraus. "Ich bin deine zweite Wahl", beschwert sie sich weiter.

Es ist dir sch***egal, wie es mir geht, oder? Brenda

Mike versteht die Aufregung seiner Beauty keineswegs. Wie gewohnt sucht er ein offenes Ohr bei seiner Lieblingsteilnehmerin Alex. "Die schiebt voll die Eifersucht", stellt der Bad Boy unter den Nerds fest.

Auch Alex ist verwirrt: "Wenn sie will, kann sie doch mit dir in den Whirlpool gehen." Am wichtigsten ist jedoch, dass beide Teams vor der Exit-Challenge geschützt sind. Deshalb verspricht die Pink-Nerdin: "Ich würde euch mit allen Mitteln verteidigen!"

"Ich bin nicht eifersüchtig"

Vor der ersten Team-Challenge "Abgehobene Beauty" sucht Brenda das Gespräch mit ihrem Nerd. Sie will ihm zu verstehen geben: "Ich habe mich da einfach weggestoßen gefühlt von dir."

Das Beauty-Küken ist verunsichert und verletzt. Mike scheint lieber mit seiner neuen Flamme zu sprechen als mit ihr: "Keine Ahnung, warum du so eine Eifersucht schiebst!"

"Ich bin nicht eifersüchtig. Aber wir sind ein Team", stellt Brenda klar. Sie braucht ihren Nerd als Ruhepol, um weiteren Auseinandersetzungen mit anderen Teams zu entgehen.

"Was ist deine Gefühlslage zu Alex?"

Nach der kurzen Aussprache fühlt Brenda ihrem Nerd auf den Zahn und will wissen: Wie empfindet der Nerd wirklich für Pink-Liebhaberin Alex? Der tut jedoch verlegen.

"Hast du Schmetterlinge im Bauch? Sie ist doch auch dein Typ, oder?", hakt Brenda weiter nach. Der Nerd verneint nicht, gibt aber scherzhaft zurück: "Na ja, ich sehe ja auch nicht schlecht aus." Einmal Bad Boy, immer Bad Boy.

Doch schon wenig später zeigt sich, dass es wieder gewaltig knistert zwischen den beiden Nerds.

"Beauty & The Nerd" siehst du immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.