"Nichts ist gescripted!" - Influencerin Beverly lässt ihre Follower:innen auf Social Media an ihren Erlebnissen bei "Beauty & The Nerd" 2023 teilhaben. Dabei spricht sie offen über ihre Beziehung zu ihrem Nerd Florian und warum ihre Teilnahme sie sehr geprägt hat.

Gegensätze ziehen sich an: Beverly und Florian haben noch immer Kontakt

In der 4. Staffel von "Beauty & The Nerd" bilden Beverly und Florian ein Team. Dabei hätte sich das ungleiche Paar niemals auf der Straße wahrgenommen, erklärt die Beauty ihren Follower:innen auf Instagram. Was sie von ihrer Teilnahme mitgenommen hat? "Ich habe gelernt, die Augen nach dem Unscheinbaren offenzuhalten."

Ihren Space-Nerd Florian hat Beverly ins Herz geschlossen. Denn auch nach der Show stehen die beiden in gutem Kontakt. "Ich freue mich immer, wenn ich ihn sehe." Außerdem gehöre Florian zu ihrem Freundeskreis, verrät die Influencerin. Intelligent, ehrlich und warmherzig: So beschreibt die Beauty ihren Teampartner.

Flo ist intelligent, ohne Frage. Flo ist ehrlich und Flo ist warmherzig. Was soll ich sagen: Ich lieb den Jungen! Beverly

Beverly bezieht Stellung: "Ich habe gelernt, dass ich nicht dumm bin"

Florians Spezialgebiet: das Weltall! Absolutes Neuland für die Beauty aus Wien. "Ich habe gelernt, dass ich nicht dumm bin, nur weil ich diverse Sachen […] einfach nicht weiß oder weil ich verschiedene Sachen einfach nicht gleich verstehe", sagt sie in ihrer Instagram-Story.

Das interessiert ihre Follower:innen brennend: Sind Beverlys Brüste echt?

Mit ihren Brüsten ist Beverly sehr zufrieden: "Ich habe von Natur aus eine sehr große, volle, schöne Brust". Sie verneint somit eine Brustoperation und sagt auch, sie gebe ihr Geld für andere Sachen aus. Einen Eingriff schließt sie jedoch nicht aus, obwohl sie "viel zu viel Schiss" davor habe. "Spätestens wenn ich meinen Sohn an der Brust habe, und der mir die Seele aus meinem Leib nuckelt, kann ich mir die nachher machen lassen", scherzt Beverly.

