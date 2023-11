Das Wichtigste in Kürze Das sind die Kandidat:innen von "Das große Promi-Büßen" 2023.

Vor dem nächsten Tribunal der Loser treten die Promis erneut im Safety-Spiel an, um sich in die nächste Runde zu retten. Kopfüber müssen sie auf eine Dartscheibe werfen. Wer kann sich die meisten Punkte sichern?

Hals über Kopf: Das nächste Safety-Spiel steht an

Im zweiten Safety-Spiel treten die Camp-Bewohner:innen nicht in Teams, sondern einzeln an. Nur Christin nimmt nicht teil. Sie wurde bereits im letzten Tribunal der Loser gewählt und ist somit bereits fest im Duell. Kopfüber werden die Büßenden in der Mitte des Camps an den Füßen aufgehängt und müssen so mit Tennisbällen auf eine modifizierte Dartscheibe werfen. Die Scheibe ist in zwölf Segmente unterteilt, in denen jeweils das Gesicht eines Promis klebt. Landet der Ball in einem solchen Feld, bekommt die entsprechende Person einen Punkt. Jeder hat fünf Versuche. Wer am Ende die meisten Punkte hat, gewinnt und ist gesafed. Bei einem Treffer auf das zwölfte Feld kann frei entschieden werden, an wen der Punkt geht.

Emmy beginnt und kann keinen Punkt für sich ergattern. Nur ein Ball bleibt an der Scheibe hängen, allerdings bei Patrick. Ähnlich geht es den anderen. Wird die Scheibe getroffen, so meist nicht im eigenen Feld. Eric als ehemaliger Profi-Handballer stellt sich etwas geschickter an. Er trifft gleich dreimal die Scheibe.

Als Danni an der Reihe ist, mischt sich Emmy in die Würfe der 45-Jährigen ein. Nachdem zwei Bälle danebengehen, ruft sie von der Seite: "Sie macht das voll schlecht. Versuch mal ne andere Taktik!" Ob Emmy die Richtige ist, um diese Kritik an Dannis Wurftechnik zu üben? Angesichts ihrer eigenen Leistung eher nicht.

Echter Freundschaftsbeweis: Lisha kämpft für Danni

Wagemutig setzt Patrick auf eine andere Taktik. Furchtlos schwingt der Bauer an seinen Füßen vor und zurück. So kann er die Entfernung zur Scheibe verkleinern. Die Technik zahlt sich aus. Patrick trifft ganze drei Mal und kann auch für sich selbst einen Punkt ergattern.

Lisha präsentiert auch ohne die Schwung-Technik des 27-Jährigen eine gute Leistung. Im Gegensatz zu allen anderen Promis wählt sie als Ziel nicht sich selbst, sondern ihre Mit-Camperin Danni. Der erste Wurf geht leicht daneben auf Leons Feld. Mit dem zweiten Ball trifft sie Danni und sichert der 45-Jährigen einen weiteren Punkt. Mit insgesamt drei Punkten liegt Danni nun in Führung. Da Lisha die Letzte im Safety-Spiel ist, steht fest: Danni ist gesafed.

Lisha ist überglücklich und wirft ihre verbleibenden drei Bälle weg. Sie konnte ihre Freundin vor dem Tribunal der Loser retten. Die 37-Jährige freut sich, denn Christin hatte sich Danni als Duell-Partnerin gewünscht. Dieser Plan ist nun vereitelt und die Chancen für den Terror-Teufel sinken. Lishas Freude findet bei Christin keine Resonanz. Es entsteht ein kurzer Streit zwischen den beiden, doch am Ergebnis ändert das jetzt nichts mehr.

Wer rettet sich in die nächste Runde?

Alle Bälle wurden geworfen und die Treffer notiert. Daraus ergibt sich die folgende Punktewertung:

Eric : Punkt von sich selbst, Punkt von Steff

Leon : Punkt von Lisha

Danni: 2 Punkte von Eric, Punkt von Lisha

Patrick : Punkt von Emmy, Punkt von sich selbst

Yvonne : Punkt von Mike

Jürgen : Punkt von sich selbst

Gloria: Punkt von Eric, Punkt von Leon, Punkt von Mike

Steff : 2 Punkte von sich selbst

Lisha : Punkt von Jürgen

Danni und Gloria haben jeweils drei Punkte erhalten und sind damit gesafed. Sie können im anstehenden Tribunal der Loser nicht nominiert werden. Für die anderen heißt es zittern, denn ein Promi muss gewählt werden und wird anschließend im Duell mit Christin um seinen Platz im Camp kämpfen.

