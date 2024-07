Smoke-Jumper: Das sind die härtesten Feuerwehrleute der Welt

Was machen Smoke-Jumper?

Smoke-Jumper (deutsch: Feuerspringer) sind eine Feuerwehr-Eliteeinheit des United States Forest Service (USFS) und des Bureau of Land Management (BLM) in den USA. Sie springen mit Fallschirmen in schwer zugänglichen Gebieten ab. Meist dort wo Waldbrände toben, um diese zu bekämpfen.