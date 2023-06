Anzeige

In Staffel 18 mussten die Models nicht nur Talent und Wandelbarkeit unter Beweis stellen, sondern auch viel Mut. Ob luftig in der Höhe oder unter Wasser: Die Kandidatinnen glänzten in atemberaubenden Looks und brachten einige Male Modelchefin Heidi Klum zum Jubeln. Hier findest du im Rückblick die schönsten Shootings der Staffel.

Der Überblick: Das sind die schönsten Shootings aus Staffel 18

Das Wunderland-Shooting lud zum Träumen ein

Zu Beginn der 18. Staffel durften die Models in malerischer Traumkulisse shooten. Sie posierten in einem verträumten Märchen-Szenario und trugen spektakuläre Looks. Die opulente Kulisse ähnelte der Welt des verrückten Hutmachers und des Kaninchens aus "Alice im Wunderland". Mit ausdrucksstarken Posen inmitten phantasievoller Requisiten bewiesen die Kandidatinnen ihr Talent. Ihre extravaganten Hüte mussten sie dabei selbstbewusst in Szene setzen. Die Models zogen nicht nur die Blicke von Starfotograf Brian Bowen Smith auf sich, sondern auch Heidi Klum in ihren Bann.

Dank ihrer Gelassenheit entsteht dieses tolle Foto von Tracy © ProSieben / Brian Bowen Smith Über die positiven Worte der Jury freut sich Sarah sehr © ProSieben / Brian Bowen Smith Coco überzeugt die Jury bereits vor dem Shooting mit ihrem Nachnamen © ProSieben / Brian Bowen Smith Beim Shooting zeigt sich Cassy von einer anderen Seite © ProSieben / Brian Bowen Smith Nicht jedes Model konnte von sich überzeugen: Somajia © ProSieben / Brian Bowen Smith Anya rockt das Fotoshooting © ProSieben / Brian Bowen Smith In nur wenigen Shots entsteht das perfekte Foto von Selma © ProSieben / Brian Bowen Smith Mit ihrem Lächeln begeistert Elsa Heidi und den Fotografen © ProSieben / Brian Bowen Smith

"Rich Girl"-Shooting: Luxus, Glamour und viele Diamanten

In Woche 13 wurde es für die Models spektakulär, denn auf sie wartete ein Fotoshooting mit Fotograf Yu Tsai. Für ihr "Rich Girl"-Shooting ging es hoch hinaus: Die Models wurden in einem Luxus-Penthouse über den Dächern von Los Angeles abgelichtet. Um sich in reiche It-Girls zu verwandeln, trugen sie Looks von Saint Laurent und Peter Dundas und weiteren Stardesigner:innen. Natürlich durften Diamanten, Champagnerflaschen und viel Samt nicht fehlen. Was die Models für das Shooting besonders brauchten: das Feingefühl, sich in ein It-Girl hineinzuversetzen. In schimmernden Kleidern und mit viel Spaß begeisterten die Kandidatinnen Modelchefin Heidi Klum und wuchsen dabei über sich selbst hinaus.

Und nicht nur das: Während die Models von Yu Tsai abgelichtet wurden, warteten ihre Liebsten auf sie im Hintergrund. Eine besondere Überraschung, die für viele Emotionen sorgte.

Dieser Schnappschuss kann sich sehen lassen! Coco hat sichtlich Spaß beim Glamour-Shooting in Woche 13. © ProSieben / Yu Tsai Mirella schlüpft perfekt in die Rolle eines "Rich Girls". Am Set kann sie Heidi Klum und Starfotograf Yu Tsai begeistern. © ProSieben / Yu Tsai Somajia überzeugt beim Fotoshooting auf ganzer Linie. "Sie kann wirklich Spaß haben", lobt Yu Tsai. © ProSieben / Yu Tsai Selma lässt am Set das "Party-Girl" raushängen. Modelchefin Heidi Klum und Fotograf Yu Tsai sind von von der Leistung der 18-Jährigen mehr als angetan. © ProSieben / Yu Tsai Shopping-Queen-Vibes bei Katherine: Beim Glamour-Shooting in Woche 13 kann sie glänzen. Kein Wunder: Schließlich macht das Model gerne auf "Schickimicki", wie es selbst sagt. © ProSieben / Yu Tsai Den nötigen Glamour beim Fotoshooting kann auch Vivien versprühen. Heidi Klum und Starfotograf Yu Tsai sind happy mit der Leistung der 23-Jährigen am Set. © ProSieben / Yu Tsai Olivia wirkt beim Shooting zunächst verunsichert, kann aber dann die Anweisungen von Heidi Klum und Yu Tsai gut umsetzen. Am Ende ist dieser schöne Schnappschuss entstanden. © ProSieben / Yu Tsai Best Agerin meets "Rich Girl": Für Nicole regnet es Scheine beim Fotoshooting. Mit ihrer souveränen Leistung überzeugt die 49-Jährige am Set. © ProSieben / Yu Tsai Anna-Maria bringt den nötigen Spaßfaktor ans Set. "Die hatte auch Spaß, das hat man gemerkt", zeigt sich Heidi nach dem Shooting zufrieden. © ProSieben / Yu Tsai Ida kann den Vibe eines It-Girls beim Fotoshooting perfekt transportieren. "Sie weiß, wie man sich reich fühlt", lobt Starfotograf Yu Tsai die 23-Jährige am Set. © ProSieben / Yu Tsai

Das Wüsten-Shooting: An Eleganz und Ästhetik kaum zu übertreffen

In Woche 14 wurden die Top 10 von Kristian Schuller abgelichtet. Bereits mehrmals war der Modefotograf bei GNTM zu Gast und sorgte mit seinen phantasievollen Fotoshootings für Wow-Momente. Auch in dieser Staffel hatte er sich etwas Besonderes überlegt: Ein Shooting in der Wüste Nevadas. Hierfür trugen die Models Badehauben und flatternde Stoffe. Gekonnt mussten sie ihren Look in der kargen Wüstenlandschaft in Szene setzen. Mit vielfältigen Posen versetzten die Kandidatinnen die Beteiligten am Set in Staunen und kreierten ein eindrucksvolles Foto nach dem anderen.

Einfach umwerfend! Vivien glänzt mit ihren Posen beim Wüsten-Shooting und überzeugt Modelchefin Heidi Klum und den Modefotografen Kristian Schuller. © ProSieben / Kristian Schuller Strahlend schön posiert Somajia in ihrem imposanten Kleid. Da hört Heidi Klum nicht mehr auf zu schwärmen: "Gibt mir ein bisschen Gänsehaut, muss ich sagen." © ProSieben / Kristian Schuller Stilvoll und elegant! Nicole haut Kristian Schuller im Shooting mit ihrer Performance um: "Du spielst als gesamtes Kunstwerk." © ProSieben / Kristian Schuller "Das sieht so krass gut aus": Heidi Klum lobt Selma während des Shootings in den höchsten Tönen. Auch Kristian Schuller ist begeistert von ihrer Glanzleistung: "Du machst das verdammt gut." © ProSieben / Kristian Schuller Vor atemberaubender Wüstenkulisse begeistert Katherine mit ihrer Professionalität Modelchefin Heidi Klum. © ProSieben / Kristian Schuller Das Wüsten-Shooting im extravaganten Kleid fällt Olivia alles andere als leicht. Auch Modelchefin Heidi Klum kritisiert: "Es ist nicht so prickelnd wie bei den anderen." Trotzdem ist dieser Schnappschuss entstanden. © ProSieben / Kristian Schuller Mit ihren Hip-Hop-Posen überzeugt Coco Kristian Schuller und Heidi Klum und zeigt einmal mehr, welches Talent in ihr steckt. © ProSieben / Kristian Schuller Anna-Maria scheint in ihrem gelben Kleid eins mit der Wüste zu werden. Ihre atemberaubende Performance entgeht auch Modelchefin Heidi Klum nicht: "Also ich liebe Anna-Maria in Gelb." © ProSieben / Kristian Schuller Während des Shootings in magischer Wüstenkulisse beweist Ida, dass sie bei GNTM 2023 genau am richtigen Platz ist. © ProSieben / Kristian Schuller

Das Unterwasser-Shooting: Die Models gingen an ihre Grenzen

In Folge 15 mussten die Kandidatinnen nicht nur abtauchen, sondern dabei auch noch sexy aussehen. Leichter gesagt als getan, denn gleichzeitig mit dem Luftanhalten war das Posieren nicht leicht. Fotografiert wurden sie von Russell James, der den Models genau erklärte, wie sie sich in der Unterwasserwelt in Szene setzen sollten. Besonders Vivien wusste, sich im Wasser zu bewegen. Das begeisterte sogar Heidi Klum.

Beim Unterwasser-Shooting in Woche 15 zeigt Ida, wie wandelbar sie ist und kann damit bei Heidi Klum und Starfotograf Russell James punkten. © ProSieben / Russell James Nach anfänglichen Schwierigkeiten kann Nicole von sich überzeugen und erhält für ihre Leistung beim Unterwasser-Shooting gute Kritik von Heidi Klum: "Du hast dich mega angestrengt, gute Posen angeboten." © ProSieben / Russell James Selma kann ihre Bedenken vor dem Shooting nicht ganz ablegen und das spiegelt sich auch in ihrem Gesichtsausdruck wider. "Sie hat Angst und man sieht es auch", so Heidi Klum während des Shootings. © ProSieben / Russell James Wasser ist ihr Element! Anna-Maria freut sich total auf das Unterwasser-Shooting. "Ich war schon als Kind eine Wasserratte", erzählt das Model. © ProSieben / Russell James Olivia überzeugt mit ihren kreativen Posen. Heidi Klum und Russell James sind begeistert von ihrer Shooting-Performance in Woche 15. © ProSieben / Russell James Coco versetzt sich beim Fotoshooting zurück in ihre Kindheit. "Ich fand's super im Wasser, ich hab mich gefühlt wie eine Meerjungfrau. Als kleines Kind hab ich auch sehr viel Meerjungfrau gespielt", offenbart das Model. © ProSieben / Russell James Mit ihrer Gelassenheit überzeugt Vivien beim Unterwaser-Shooting in Woche 15. "Sie ist super gelassen in ihrem Gesicht, gar keine Anstrengung zu sehen. Sieht super heiß aus, sehr gut", ist die Modelchefin voll des Lobes über Viviens Performance. © ProSieben / Russell James

