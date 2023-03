Das Wichtigste in Kürze Die 18. Staffel von "Germany's Next Topmodel" läuft immer donnerstags auf ProSieben.

Hier findest du alle Bilder der Models auf einen Blick.

Zu den wichtigsten Infos zu "Germany's Next Topmodel" 2023 geht es hier lang. Die 29 Kandidatinnen der 18. Staffel GNTM kannst du dir in der Übersicht anschauen.

Die 18. Staffel "Germany's Next Topmodel" ist in vollem Gange. Hier findest du die schönsten Aufnahmen von den Shootings und die besten Momente.

Sedcard-Shooting in Folge 6: Alle Model-Sedcards

Das große Sedcard-Shooting stand in Woche 6 an. Wer hier herausragende Leistungen erbringt, setzt den Grundstein für eine erfolgreiche Modelkarriere. Denn: Die Sedcard ist die Visitenkarte eines Models. Kund:innen in aller Welt entscheiden unter anderem auf Basis der Sedcard, wen sie einladen oder buchen. Wir haben alle Sedcard-Fotos der Models für dich zusammengestellt.

Anya fühlt sich sehr wohl in ihrem Körper und das zeigt sie auch beim Sedcard-Shooting in Woche 6. Sowohl Modelchefin Heidi Klum als auch Starfotografin Vicky Lawton sind von der 19-Jährigen begeistert. © Vicky Lawton Selma kann beim Sedcard-Shooting überzeugen. "Sie versteht ihren Körper", lobt sie die Fotografin am Set. © Vicky Lawton Olivia hat keine Probleme, ihren Körper zu zeigen. "Ich fühle mich bei Shooting immer ganz normal", erzählt die Topmodel-Anwärterin. © Vicky Lawton Katherine gibt beim Sedcard-Shooting alles: "Ich fühle mich so wohl in meinem Körper und ich zeige das auch gerne." © Vicky Lawton Mit ihren Posen überrascht Leona. Die 19-Jährige wirkt trotz fehlender Modelerfahrung sehr erfahren am Set. © Vicky Lawton Cassy fühlt sich total wohl beim Sedcard-Shooting. Am Set vergisst sie sogar, dass sie fast nackt ist. © Vicky Lawton Ida gibt alles und wird dafür mit einem großartigen Foto belohnt. © Vicky Lawton Vivien begeistert nicht nur die Fotografin beim Sedcard-Shooting. Auch Heidi Klum stellt klar: "Für mich ist heute Vivien die Spitzenreiterin." © Vicky Lawton Anna-Maria überzeugt durch ihre Vielseitigkeit am Set. © Vicky Lawton Somajia fühlt sich sehr selbstbewusst in ihrem Körper. Beim Sedcard-Shooting stellt sie das unter Beweis. © Vicky Lawton Mirella kann sowohl Starfotografin Vicky Lawton als auch Modelchefin Heidi Klum beim Sedcard-Shooting von sich überzeugen. © Vicky Lawton Coco hat am Set Schwierigkeiten. Am Ende ist trotzdem ein wunderschönes Foto entstanden. © Vicky Latwon Nina kann beim Sedcard-Shooting überzeugen. "Das sieht richtig gut aus", meint Heidi am Set. © Vicky Lawton Lara glänzt beim Sedcard-Shooting mit ihrer anmutigen und coolen Art. © Vicky Lawton

Umstyling in Woche 5: Der Vorher-nachher-Vergleich

In Folge 5 stand das langersehnte Umstyling an. Auch in diesem Jahr hat Modelchefin Heidi Klum nur die besten der besten Stylistinnen Hollywoods geladen, um den jungen Frauen atemberaubende Typveränderungen zu bescheren. Die Makeovers reichen dabei von Pixie- und Wolf-Cuts hinzu Extensions und Braids. Doch seht selbst, wie sehr sich die Topmodel-Anwärterinnen verändert haben.

Der Vorher-nachher-Vergleich: Selma beim großen Umstyling von "Germany's Next Topmodel" 2023 © ProSieben/Yu Tsai/Massimo Campana Der Vorher-nachher-Vergleich: Anna-Maria beim großen Umstyling von "Germany's Next Topmodel" 2023 © ProSieben/Yu Tsai/Massimo Campana Der Vorher-nachher-Vergleich: Anya beim großen Umstyling von "Germany's Next Topmodel" 2023 © ProSieben/Yu Tsai/Massimo Campana Der Vorher-nachher-Vergleich: Katherine beim großen Umstyling von "Germany's Next Topmodel" 2023 © ProSieben/Yu Tsai/Massimo Campana Der Vorher-nachher-Vergleich: Lara beim großen Umstyling von "Germany's Next Topmodel" 2023 © ProSieben/Yu Tsai/Massimo Campana Der Vorher-nachher-Vergleich: Mirella beim großen Umstyling von "Germany's Next Topmodel" 2023 © ProSieben/Yu Tsai/Massimo Campana Der Vorher-nachher-Vergleich: Nina beim großen Umstyling von "Germany's Next Topmodel" 2023 © ProSieben/Yu Tsai/Massimo Campana Der Vorher-nachher-Vergleich: Somajia beim großen Umstyling von "Germany's Next Topmodel" 2023 © ProSieben/Yu Tsai/Massimo Campana Der Vorher-nachher-Vergleich: Vivien beim großen Umstyling von "Germany's Next Topmodel" 2023 © ProSieben/Yu Tsai/Massimo Campana

+++

Shooting in Folge 4: Die Models tauchen in eine verwunschene Welt ein

Dank ihrer Gelassenheit entsteht dieses tolle Foto von Tracy © ProSieben / Brian Bowen Smith Über die positiven Worte der Jury freut sich Sarah sehr © ProSieben / Brian Bowen Smith Coco überzeugt die Jury bereits vor dem Shooting mit ihrem Nachnamen © ProSieben / Brian Bowen Smith Beim Shooting zeigt sich Cassy von einer anderen Seite © ProSieben / Brian Bowen Smith Nicht jedes Model konnte von sich überzeugen: Somajia © ProSieben / Brian Bowen Smith Anya rockt das Fotoshooting © ProSieben / Brian Bowen Smith In nur wenigen Shots entsteht das perfekte Foto von Selma © ProSieben / Brian Bowen Smith Mit ihrem Lächeln begeistert Elsa Heidi und den Fotografen © ProSieben / Brian Bowen Smith

Für die Kandidatinnen ging es diese Woche beim großen Shooting mit dem Fotografen Brian Bowen Smith auf eine verwunschene Reise. Sie besuchen eine Welt, die angelehnt ist an die Szenerie des verrückten Hutmachers aus "Alice im Wunderland". Passend dazu tragen die Models extravagante Hüte, die sie gekonnt einsetzen müssen.

Doch nicht nur der Umgang mit den Hüten steht heute unter der strengen Beobachtung von Heidi, sondern auch die Mimik und die Emotionen der Topmodel-Anwärterinnen. Wer diese Aufgabe gut meistert, kann sich auf ein wunderschönes märchenhaftes Foto am Ende der Woche freuen. Wir haben für dich die schönsten Bilder des Shootings zusammengestellt.

Den ganzen Bericht zur 4. Folge findest du hier.

+++

Vier-Jahreszeiten-Walk: Die Entscheidung in Folge 3 ist gefallen

In jede der Jahreszeiten bringt Somajia ihre Persönlichkeit ein © ProSieben / Richard Hübner Jülide verwandelt sich auf dem Catwalk in einen Schmetterling © ProSieben / Richard Hübner Nina rauscht durch die vier Jahreszeiten © ProSieben / Richard Hübner Nicht alle Models nutzen ihre Chance, um die Jury von sich zu überzeugen: Mirella © ProSieben / Richard Hübner Elegant und anmutig meistert Coco den Vier-Jahreszeiten-Catwalk © ProSieben / Richard Hübner Für ihre hervorragende Leistung wird Tracy sofort belohnt © ProSieben / Richard Hübner

Da in der letzten Folge keine Entscheidung stattfand, mussten diese Woche zwei Kandidatinnen die Show bereits nach dem Videodreh verlassen. Für die restlichen Models ging es anschließend zum großen Entscheidungs-Walk.

Mit seinem Vier-Jahreszeiten-Thema stellt der Walk in dieser Folge eine besonders große Herausforderung dar und verlangt den Kandidatinnen einiges an Können ab, schließlich wollen alle vier Untergründe stolperfrei gemeistert werden. Wir haben die schönsten Impressionen für dich festgehalten.

Den ganzen Bericht zur 3. Folge findest du hier.

+++

Das erste Shooting in Folge 2 vor malerischer Kulisse

Anna-Maria und Nina begeistern beim ersten Shooting in Folge 2. © Heidi Klum Sie beweisen beim ersten Shooting, dass sie Models sind: Kandidatin Sarah und Olivia. © Heidi Klum Juliette und Melina posieren im Pool. © Heidi Klum Eleganz trifft auf Hollywood: Somajia und Zoey. © Heidi Klum In passender Beachwear posieren Kandidatin Ida und Vivien. © Heidi Klum Beim ersten Fotoshooting in der Villa treten Emilia und Mirella gegeneinander an. © Heidi Klum Katherine und Melissa posieren vor der atemberaubenden Kulisse Hollywoods. © Heidi Klum Sie haben sich für das erste Shooting eine ganz besondere Pose einfallen lassen: Cassy und Jülide. © Heidi Klum Die Kandidatinnen Leona und Eliz posieren in traumhafter Beachwear. © Heidi Klum Die Kandidatinnen Lara und Coco im Duell. © Heidi Klum Im Dreiergespann treten Elsa, Anya und Selma bei ihrem ersten Shooting gegeneinander an. © Heidi Klum Es kann nur ein Model im Duell gewinnen: Tracy oder Slata? © Heidi Klum

Für die Kandidatinnen wird es in Folge 2 von GNTM ernst: Das erste Shooting findet in Hollywood statt - in Beachwear. Als wäre das nicht Herausforderung genug, treten die Models im Duell gegeneinander an.

Wer die jeweilige Partnerin ist, dürfen die Frauen selbst entscheiden. Die Gewinnerin erhält einen Punkt. Auch die Wahl der Outfits liegt in den Händen der Models.

Fotografin ist diesmal Modelchefin Heidi höchstpersönlich.

Den Bericht zur ganzen Folge 2 liest du hier.

+++

GNTM 2023: Alle Models auf einen Blick

Das Geheimnis um die Models der neuen Staffel "Germany's Next Topmodel" ist gelüftet. Seit einigen Tagen kannst du dir spannende Infos zu allen 29 Kandidatinnen anschauen. Die erste Bilderstrecke zu den Models gibt es hier bereits.

Übrigens findest du auf dieser Seite auch künftig alle Shootings der laufenden GNTM-Staffel. Schau wieder vorbei!

Die Hamburgerin Cassy liebt die Kamera und steht gerne im Mittelpunkt. "Germany's Next Topmodel" will sie werden, weil die Bühne ihr Zuhause ist. © ProSieben/Richard Hübner Somajias Eltern kommen aus dem Togo. Die 20-Jährige möchte zeigen, dass "auch ein muslimisches Mädchen das Zeug dazu hat, GNTM zu werden". © ProSieben/Richard Hübner Die 18-jährige Elsa liebt es, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, und probiert gerne Neues aus. Ihr größtes Vorbild ist ihre Mutter. © ProSieben/Richard Hübner Juliettes große Vorbilder sind GNTM-Gewinnerin Stefanie Giesinger und Heidi Klum. Germany's Next Topmodel will sie werden, um anderen Mut zu machen. © ProSieben/Richard Hübner Anya macht eine Ausbildung zur zahnmedizinischen Fachangestellten. Nun möchte die 18-jährige Berlinerin den Titel Germany's Next Topmodel holen. © ProSieben/Richard Hübner Nach ihrem Abitur begann Mirella die Arbeit als Sozialarbeiterin. Bei "Germany’s Next Topmodel" will die 20-Jährige ihre Geschichte erzählen und zeigen, wie vielseitig sie ist. © ProSieben/Richard Hübner Zoey hat einen Chihuahua, treibt in ihrer Freizeit gern Sport und kocht. Die 25-Jährige ist gebürtige Griechin und will sich bei GNTM mit Willensstärke durchsetzen. © ProSieben/Richard Hübner Slata ist in Russland geboren und lebt heute in Leipzig. Ihre große Leidenschaft ist tanzen. Für Victoria’s Secret zu modeln wäre für die 19-Jährige ein Traumjob. © ProSieben/Richard Hübner Selma stand bereits mit elf Jahren auf der Bühne. Nach ersten Modelerfahrungen will die Abiturientin aus Berlin jetzt bei GNTM Karriere machen. © ProSieben/Richard Hübner Leona lebt mit ihrer Familie in einer kleinen Gemeinde im Maintal. Auf dem Catwalk will die 20-Jährige zum Vorbild für andere Mädchen werden. © ProSieben/Richard Hübner Emilia ist 1,94 Meter groß. Mit ihrer Teilnahme bei GNTM könnte sich die 18-Jährige gleich zwei Träume erfüllen: nach L.A. reisen und als Model erfolgreich sein. © ProSieben/Richard Hübner Tracy arbeitet als Medizinische Fachangestellte in Essen. Die 25-Jährige hat schon erste Modelerfahrungen sammeln können, ihr großes Vorbild ist Naomi Campell. © ProSieben/Richard Hübner Vivien möchte beweisen, dass jede Frau auf ihre Art besonders und schön ist. Die 22-jährige Halbbrasilianerin spricht portugiesisch und liebt das brasilianische Essen ihrer Mutter. © ProSieben/Richard Hübner Biologin, Fußballerin und Model: Anna-Maria ist ein Multitalent. Der sportbegeisterten 24-Jährigen ist auch im Wettkampf Empathie wichtig. © ProSieben/Richard Hübner Nina absolvierte eine Ausbildung in einem Zoofachgeschäft. Außerdem lernt sie das Tätowieren. Nun will sich die 21-Jährige ihren großen Traum vom Modeln erfüllen. © ProSieben/Richard Hübner Ida will als internationales Supermodel durchstarten, am liebsten mit einem Job für Dolce & Gabbana. Geboren im griechischen Kastori, lebt die 23-jährige Albanerin heute in Köln. © ProSieben/Richard Hübner Von Rock’n’Roll über Ballett bis Fitness - Katja bleibt gern in Bewegung. Neben dem GNTM-Titel hat die ehrgeizige 19-Jährige einen weiteren Traum: eine Reise nach New York. © ProSieben/Richard Hübner Melissa liebt es, sich mit anderen im Wettkampf zu messen. Die 19-Jährige sammelt bereits Medaillen und Urkunden beim Tanzsport, jetzt sind die Laufstege dran. © ProSieben/Richard Hübner Jülide ist Studentin der Rechtswissenschaften. Die 22-Jährige engagiert sich ehrenamtlich im Tierheim und treibt gern Sport. Bei GNTM will sie auch mit positiver Ausstrahlung überzeugen. © ProSieben/Richard Hübner Sarah ist Fan von Megan Fox und würde gern aussehen wie der Hollywoodstar. Die 19-jährige Friseurin beschreibt sich selbst als emotional, liebevoll, lustig, hilfsbereit und herzlich. © ProSieben/Richard Hübner Coco ist gebürtige Münchnerin, reitet in ihrer Freizeit und macht Pilates. Ihr großer Traum ist es, eine Beauty-Kampagne mit Chanel zu shooten. © ProSieben/Richard Hübner Alina wohnt seit Kurzem bei München. Nun will sie bei GNTM die Welt erkunden, denn die 20-Jährige ist bisher noch nie geflogen. In ihrer Freizeit macht sie Kraftsport, Yoga und Makramee. © ProSieben/Richard Hübner Ana arbeitet als Kauffrau für audiovisuelle Medien. Sie sammelt Ausgaben der "Vogue" und Jacken. Die 22-Jährige ist mit dem Popstar Tom Gregory liiert. © ProSieben/Richard Hübner Olivia wechselt ihre Frisur nach Lust und Laune: mal lang, mal kurz, mal lila, mal orange. Bei GNTM möchte die 21-Jährige zeigen, dass es nicht nur eine Version von Hübsch gibt. © ProSieben/Richard Hübner Nach einer Ausbildung im Unternehmen ihres Vaters ist Melina nun bei GNTM dabei. Die 18-Jährige möchte sich für einen Wandel in der Modebranche einsetzen. © ProSieben/Richard Hübner Lara interessierte sich schon früh für Mode. Mit 6 Jahren bekam die heute 18-Jährige ihre erste Nähmaschine. Sie sammelt bunte Socken mit lustigen Motiven. © ProSieben/Richard Hübner Eliz studiert in München Jura und hat zwei Hunde. Bei "Germany’s Next Topmodel" möchte die 21-Jährige alle Frauen repräsentieren, die nicht 90/60/90-Maße haben. © ProSieben/Richard Hübner Mit ihrer GNTM-Teilnahme möchte Indira eine neue Seite an sich entdecken. Die 20-Jährige verbringt viel Zeit mit ihren Ponys, manchmal reitet sie auch auf Turnieren. © ProSieben/Richard Hübner Elisabeth malt für ihr Leben gern. Ihr Abitur hat die 21-Jährige gemeinsam mit Luca, der GNTM-Zweitplatzierten aus Staffel 17, gemacht. © ProSieben/Richard Hübner

+++

Riesiges Heidi-Klum-Wandgemälde zum Staffelstart

Mitten in Berlin strahlt Heidi Klum von einer Hauswand. © ProSieben/Concrete Candy Für das XXL-Projekt hat das Künstlerkollektiv Concrete Candy 20 verschiedene Fassadenfarben und ca. 50 verschiedene Farbtöne verwendet. © ProSieben/Concrete Candy Die 15 Meter große Heidi Klum sollte am Ende möglichst fotorealistisch aussehen. © ProSieben/Concrete Candy Das internationale Kollektiv um den Künstler Tank hat das Projekt in viereinhalb Tagen umgesetzt. © ProSieben/Concrete Candy Für das Graffiti wurden ca. 30 Liter Fassadenfarbe und rund 150 Spraydosen verwendet. © ProSieben/Concrete Candy Die 180 Quadratmeter Wandfläche wurden von neun internationalen Künstler:innen bemalt. © ProSieben/Concrete Candy Einen Monat lang kann das Graffiti in Neukölln bestaunt werden. © ProSieben/Concrete Candy Dank Motion-Mural-Technologie® sorgt das Gemälde nachts für eine besondere Überraschung. © ProSieben/Concrete Candy Nach Einbruch der Dunkelheit kann man Heidi Klum über die Hauswand tanzen sehen. © ProSieben/Concrete Candy

Das ist mal ein echter Hingucker: Das Künstlerkollektiv Concrete Candy hat zum Staffelstart von "Germany's Next Topmodel" die Neuköllner Innenstadt sichtlich aufgewertet. 15 Meter hoch besprühten neun Künstler:innen 180 Quadratmeter Hauswand. Das Mural, so heißen die Graffitis, die ganze Häuserfassaden überziehen, kann am Herrmannplatz bestaunt werden.

Doch damit nicht genug: Bei Einbruch der Dunkelheit beginnt Heidi Klum, mit Clips aus dem Trailer der neuen Staffel bestrahlt, an der Hauswand zu tanzen. Denn das Graffiti wird nachts mit Motion-Mural-Technologie beleuchtet.

Den ganzen Bericht zum Kunstwerk liest du hier.

+++

Heidi Klum zeigt neuen Staffel-Look

"Germany's Next Topmodel" 2023 mit Heidi Klum seit 16. Februar auf ProSieben. © ProSieben/Rankin "Germany's Next Topmodel" Staffel 18 - seit 16. Februar 2023 auf ProSieben. © ProSieben/Rankin

Seit Neujahr steht der Starttermin für die neue "Germany's Next Topmodel"-Staffel fest. Und Heidi Klum meldete sich mit einem Instagram-Post zu Wort und zeigte den frischen Look von Staffel 18. Für die aktuelle Kampagne hüllt sich die Modelchefin in ein luftig-leichtes Kleid mit kräftiger und vielfältiger Farbgebung. Doch seht selbst:

Die Vorfreude steht Heidi Klum nicht nur ins Gesicht geschrieben, sie bringt sie auch zum Ausdruck: "Ich freue mich riesig - endlich geht es wieder los!", kommentiert das Supermodel seinen Post.

Bereits im November hatte Heidi Klum auf Instagram verraten, dass es für ihre Nachwuchsmodels nach Los Angeles geht. Das Topmodel zeigt sich begeistert von der kommenden Staffel und den Topmodel-Anwärterinnen: "Ich freue mich auf eine neue, sicherlich spannende Reise mit meinen Kandidatinnen."

Die 18. Staffel "Germany's Next Topmodel" siehst du jeden Donnerstag um 20:15 auf ProSieben und auf Joyn.

+++ Weitere Infos zu GNTM - 24. Februar 2023 +++

In Folge 2 von GNTM 2023 gab es einen dramatischen Sturm, deswegen musste das Set evakuiert werden. Die heftigen Sturm-Szenen bei GNTM 2023 gibt es auch im Video. Wir erklären nach dem GNTM-Abbruch: Wer ist raus bei GNTM und wer ist noch dabei?

+++ Weitere Infos zu GNTM - 2. Februar 2023 +++

Das sind die neuen Kandidatinnen bei GNTM 2023: Anna Maria, Anya, Cassy, Coco, Eliz, Elsa, Emilia, Ida, Jülide, Juliette, Katja, Lara, Leona, Melina, Melissa, Mirella, Nina, Olivia, Sarah, Selma, Slata, Somajia, Tracy, Vivien und Zoey.

Wir fassen alle Informationen zu Germany's Next Topmodel 2023 zusammen und zeigen alle Sendetermine und Sendezeiten von Staffel 18.