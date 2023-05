Anzeige

Große Enttäuschung für Coco, Selma und Katherine in Las Vegas: Aufgrund ihres Alters dürfen sie bei der gemeinsamen Partynacht mit Modelchefin Heidi Klum in einem der angesagtesten Clubs nicht dabei sein.

Viva Las Vegas

Kaum angekommen in Las Vegas, wartet auf die Models bereits eine große Überraschung. Kandidatin Vivien hat die große Ehre, die freudige Nachricht zu verkünden: Am Abend steht eine große Überraschung an und Modelchefin Heidi Klum lädt ihre Models zu einer gemeinsamen Partynacht in einem der angesagtesten Clubs in Las Vegas mit DJ Tiësto ein.

Leider muss Vivien aber auch eine schlechte Nachricht überbringen: Im Brief schreibt Heidi, dass sie in Amerika nur diejenigen mitnehmen darf, die mindestens 21 Jahre alt sind. Das bedeutet: Drei der Models müssen zu Hause bleiben.

Selma, Coco und Katherine müssen im Hotel bleiben

Davon betroffen sind die Kandidatinnen Katherine, Selma und Coco. Die Enttäuschung ist groß. Besonders Selma ist am Boden zerstört.

Mein Herz ist gebrochen. [...] Ich wollte unbedingt mit feiern gehen. Selma

Aber auch Coco ist sichtlich enttäuscht, denn nur zwei Wochen später wäre sie tatsächlich 21 Jahre alt geworden und ärgert sich daher umso mehr.

"Man hilft, wo man kann!"

Trotz der großen Enttäuschung unterstützen sie die anderen Models aber bei der Wahl des passenden Outfits und freuen sich mit ihnen. Von Zickenkrieg keine Spur!

Sie sind bereit: Olivia, Anna-Maria, Vivien, Ida und Nicole vor der Partynacht in Las Vegas. © ProSieben/Sven Doornkaat;

Kleine Aufmunterung gefällig?

Neben einer Wahnsinns-Aussicht auf Las Vegas aus dem Luxuszimmer werden die Models zusätzlich mit einem Roomservice überrascht. Die Stimmung bleibt aber nach wie vor bedrückt. Der Frust um die verpasste Partynacht ist einfach zu groß. Besonders Selma und Coco sind untröstlich. Kandidatin Katherine versucht alles, um die beiden aufzumuntern - aber vergebens.

Eine Partynacht in Las Vegas ist nicht mit einem Essen oder Snacks vergleichbar. Katherine

"Germany's Next Topmodel" siehst du jeden Donnerstag um 20:15 Uhr auf ProSieben, im Livestream und auf Joyn.