In welchem Moment bist du über dich hinausgewachsen? Dieser Frage muss sich Grace beim Casting für Ardell in Woche 15 stellen. Die Erinnerung an ihr Leben in Syrien erschüttert die Kund:innen zutiefst.

In Woche 15 erzählt Grace von ihrer bewegenden Vergangenheit in Syrien . Ihre Erinnerung an einen Moment im Krieg erschüttert die Kund:innen beim Casting.

Du willst noch mehr über die GNTM-Anwärterin erfahren? Schau dir jetzt Graces Porträtseite an. Eine Übersicht aller Kandidatinnen und Kandidaten gibt es hier.

Die wichtigsten Infos zu GNTM 2024 gibt es übrigens hier.

+++ Update, 23. Mai 2024 +++

Grace spricht über ihre Schwächen

Grace beim Ardell-Casting in Woche 15. © ProSieben / Sven Doornkaat

Eine riesige Job-Chance in Woche 15, und nur drei Models sind zum Casting eingeladen: Kadidja, Xenia und Grace. Ardell, die erfolgreiche Wimpern-Marke, sucht ein neues Gesicht für eine Mega-Kampagne samt Werbespot.

Um die Kund:innen zu überzeugen, sollen die Models hinter die eigene Fassade schauen. "Was sieht man, wenn man dir tief in die Augen schaut?" - "Schwäche", lautet die Antwort von Grace. Und darauf ist sie stolz.

Ich umarme meine Schwäche und liebe alle Unperfektheiten an mir! Grace

Die 24-Jährige versucht, ihre Verletzlichkeit nicht zu verstecken. Ihre bewegende Vergangenheit lehrte sie, jeden Moment im Leben auszukosten.

Grace erschüttert die Kund:innen mit bewegender Geschichte aus Syrien

Grace darf als Erste zum Test-Shooting von Ardell antreten und erzählt von dem Moment, der sie hat über sich hinauswachsen lassen.

Dafür reist sie gedanklich zurück in ihre Heimatstadt in Syrien - kurz nachdem der Krieg im Land ausgebrochen war und die Kämpfe bereits die Straße der damaligen Teenagerin erreicht hatten.

Ich komme aus Syrien und bin seit acht Jahren in Deutschland. Grace

Zu dieser Zeit haben viele Menschen in den Straßen gemeinsam gewartet, Schutz gesucht und auch vor ihrem Haus gesessen, berichtet Grace. Sie erinnert sich an einen Jungen, den sie öfter vor ihrem Zuhause gesehen hat.

Als Schüsse zu hören waren, sind wir alle ins Haus gelaufen. Wir waren sehr erschrocken. Grace

Einige Stunden später sei anstelle des Jungen nur eine Blutlache auf der Straße zusehen gewesen. Später sei klar gewesen, dass das Blut zu ihm gehörte.

Es war prägend für mich, denn der Junge hatte noch ein paar Augenblicke zuvor gelebt und gelacht. Grace

Aus dem traumatischen Erlebnis konnte Grace eine unvergleichliche Stärke schöpfen. Sie möchte jeden Augenblick nutzen und das Leben schätzen.

Du versuchst, jeden Tag aufs Neue über dich hinauszuwachsen. Jamila Verhoye, Business Unit Leader Ardell

Für sich selbst und die Welt hat die Topmodel-Anwärterin eine klare Botschaft: "Just be you! Just do it!"

Ob Grace auch weiterhin bei "Germany's Next Topmodel" 2024 überzeugen kann? Das siehst du immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

Update vom 7. Mai 2024: Liebes-Gerüchte um Grace und Armin: Funkt es zwischen ihnen?

+++ Update, 22. April 2024 +++

Grace zu Gast bei Intimissimi

Am Samstag, den 20. April 2024 fand im Münchner Intimissimi-Store in der Kaufinger Straße ein besonderer Event statt. Anlass war der Launch der neuen Kampagne mit "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin Grace.

Wie in Folge 10 zu sehen war, fiel beim Casting für die neue Lingerie-Kampagne die Wahl auf die syrisch-stämmige Topmodel-Anwärterin. Damit ist Grace nun neben Stars wie Heidi und Leni Klum oder Jennifer Lopez eins der Gesichter der Brand Intimissimi - genau wie ihre Vorgängerin Ida im Vorjahr.

Ehemalige GNTM-Models schauten ebenfalls vorbei

Aldin und Vivien gratulierten am Wochenende Grace zum Kampagnen-Job für Intimissimi. © Intimissimi

Im Store stellte Grace die neue Kampagne vor, unterhielt sich mit Fans, gab gut gelaunt Interviews und stand für Fotos zur Verfügung.

Auch ehemalige GNTM-Kandidatinnen ließen es sich nicht nehmen, vorbeizuschauen und Grace zum Kampagnen-Job zu gratulieren. So waren zum Beispiel auch Somajia und Vivien, die Gewinnerin der letzten Staffel, anwesend - ebenso wie Aldin aus der diesjährigen Staffel.

+++ Update, 18. April 2024 +++

Deutschlandweite Kampagne: Grace wird das neue Gesicht von Intimissimi

Casting in Woche zehn: Beim Test-Shooting für Intimissimi gibt Grace alles. © ProSieben

In dieser Woche dürfen sich die weiblichen Models bei einem Exklusiv-Casting vorstellen und auf eine deutschlandweite Kampagne des Unterwäsche-Labels Intimissimi hoffen.

Für die syrisch-stämmige Grace birgt der Unterwäsche-Job eine besondere Herausforderung.

Es ist nicht easy für mich, in Unterwäsche zu sein. Grace

In der arabischen Kultur sei es nicht üblich, dass sich Frauen in der Öffentlichkeit in Unterwäsche zeigen, erklärt Grace den anderen Kandidatinnen. Dennoch fühlt sie sich selbstsicher und stellt klar:

Ich bin ein Model. Ich schäme mich nicht und keiner kann mir im Weg stehen. Grace

Beim Test-Shooting verzaubert Grace die Kundinnen mit ihrer Eleganz und sinnlichen Ausstrahlung. Sie passt perfekt zu der Kampagne und wird für den Job gebucht.

Die 24-Jährige kann ihr Glück kaum fassen.

"Ich möchte ein Vorbild für arabische Frauen sein"

Grace ist überwältigt von der Job-Zusage: "Aus einem kleinen Dorf in Syrien auf riesige Plakatwände von Intimissimi in Deutschland". Die 24-Jährige steht zu sich und ihrem Traum und kann auf die Unterstützung ihrer Familie bauen.

Das wird schwierig für meine Eltern, aber ich bin mir sicher, dass sie stolz auf mich sein werden. Grace

Grace möchte insbesondere arabischen Frauen zeigen, sich in seinem eigenen Körper wohlzufühlen - egal was andere sagen. "Ich möchte ein Vorbild für arabische Frauen sein", betont das Model.

Das Shooting läuft perfekt. Elena Göcke und Lisa Piontek von Intimissimi sind begeistert von Graces Wandelbarkeit und loben ihre Leistung am Set. Grace schwebt auf Wolke sieben.

+++ Update, 14. März 2024 +++

Grace spricht mit Sara über ihre Flucht vor dem Krieg

Grace in Woche fünf von "Germany's next Topmodel" 2024. © ProSieben / Richard Hübner

Vor dem Catwalk-Training mit Schauspieler und Topmodel Jon Kortajarena haben Sara und Grace noch etwas Freizeit und relaxen vor ihrer Hacienda hoch über den Klippen der Kanaren-Insel Teneriffa. Als ihre Blicke über den azurblauen Horizont schweifen, bahnt sich ein Deep Talk zwischen den beiden an: Grace erzählt von ihrer Flucht aus Syrien, in dem seit 2011 der Krieg tobt.

Als Sara der 24-Jährigen ein Kompliment für ihre Reife macht, wird schnell klar, warum Grace deutlich bodenständiger wirkt als vielleicht manch andere im Cast: Sie hat viel durchgemacht auf der Flucht von Syrien nach Deutschland. Es lässt sich nur erahnen, was sie erlebt haben muss.

Auf der Flucht mit der Familie quer durch Europa

"Wir wurden geschmuggelt mit meiner schwerbehinderten Tante, da war ich 15", eröffnet Grace das Thema. Die für sie lange und anstrengende Reise habe sie bestimmt auch etwas reifer werden lassen, erzählt sie weiter. Nach der Flucht in die Türkei ging es mit dem Boot über das Mittelmeer nach Griechenland und schließlich weiter nach Deutschland. Mit Ausnahme ihres Vaters war die ganze Familie dabei. Der Krieg in Syrien ließ ihnen kaum eine andere Wahl.

Grace' Jugend litt unter den Umständen

Die Zeit in Deutschland war ebenfalls alles andere als unbeschwert.

Ich habe auch mein Teenage-Life nicht gelebt! Grace

Vielmehr musste sie sich mit Bürokratie herumschlagen, hauptsächlich Besuchen beim Amt und Übersetzungen für die Familie. "Du bist immer beschäftigt, wenn das nicht dein Land ist, und du versuchst bestmöglich …", dann versagt ihr die Stimme. "Du bist einfach gezwungen, schnell erwachsen zu werden", versucht Sara gefühlvoll den Satz zu vollenden. Grace nickt. Vor allem, dass sie ihre Kindheit nicht richtig habe genießen können, macht die 24-Jährige traurig. Aber es bringe ja nichts, zu lamentieren, vielmehr müsse man für ein gutes Leben kämpfen, sagt sie nüchtern.

Es lohnt sich immer zu kämpfen. Grace

Sara kann das Geschilderte kaum fassen: "Unglaublich, was manche Menschen ertragen müssen", sagt sie. Die 28-Jährige ist vor allem beeindruckt, dass Grace trotz ihrer traurigen Vergangenheit so stark und gelassen wirkt.

Sie nimmt ihr Leben so, wie es ist, und versucht, das Beste draus zu machen. Und das ist für mich die wahre Stärke. Sara

+++ Ursprüngliche Meldung +++

Grace: Von der Geflüchteten zur Influencerin

Eine der Casting-Teilnehmerinnen in der ersten Folge von "Germany's Next Topmodel" 2024 ist Grace. Bei ihrer ersten Begegnung mit Heidi Klum scheint es zunächst so, als würde es der 24-Jährigen gleich die Sprache verschlagen. "Vor dir zu stehen, Heidi! Oh mein Gott!", sagt sie mit weit geöffneten Augen.

Wenig später spricht Grace allerdings offen über ihre bewegte Vergangenheit. Als die junge Frau erzählt, dass sie als Content-Creatorin auf Social Media aktiv ist, bemerkt Heidi einen Akzent. "Woher kommst du?", möchte das Topmodel wissen. "Aus Syrien", lautet Graces Antwort.

Die Flucht aus Syrien war beschwerlich

Beim großen GNTM-Casting will Kandidatin Grace überzeugen. © ProSieben / Richard Hübner

"Ich hätte nie gedacht, dass ich hier stehe", sagt Grace im Vorstellungs-Interview.

Natürlich bin ich sehr dankbar, dass ich hier in Deutschland bin Grace über ihre zweite Heimat

In Syrien hätten die Menschen ganz andere Träume, erklärt sie. Dort sei die wichtigste Frage "ganz einfach: Wie soll ich überleben?".

Der Weg nach Deutschland war für Grace und ihre Familie nicht leicht. "Der Krieg hat angefangen, als ich 14 Jahre alt war", erinnert sich die heutige Topmodel-Anwärterin. Um ihre Kinder in Sicherheit zu bringen, hätten sich die Eltern dazu entschlossen, aus der Heimat zu fliehen.

Der Krieg zerstörte das Familienleben

"Unser Leben war schön - vor dem Krieg, als Familie", sagt Graces Mutter, die im Vorstellungs-Clip ihrer Tochter ebenfalls zu Wort kommt. "Aber im Krieg war alles kaputt."

Die Frau schildert die dramatischen Zeiten: "Grace hat immer geweint, hatte Angst vor den Raketen und Bomben." In der Schule sei ihre Tochter nur knapp einem Raketenangriff entgangen, sodass die Entscheidung der Eltern bald feststand. "Ich hab gesagt: 'Nein, ich kann nicht mehr. Lass uns jetzt raus!'", erzählt Graces Mutter.

Grace weiß, wie viel die Flucht ihrer Mutter mit den drei Kindern abverlangt hat. "Sie hat das für uns versucht, bestmöglich schöner zu machen und nicht zu zeigen, dass wir jede Sekunde sterben können."

GNTM-Teilnahme als Zeichen der Hoffnung

Grace ist als Kandidatin in Staffel 19 von "Germany's Next Topmodel" dabei. © ProSieben / Michael de Boer

Grace ist dankbar für die Entscheidung ihrer Eltern und den großen Einsatz ihrer Mutter. "Immer wenn ich eine schlechte Zeit habe oder einen Moment, wo ich aufgeben möchte, erinnere ich mich nur an meine Mama", sagt die stolze Tochter.

Für ihre Mutter möchte Grace bei "Germany's Next Topmodel" 2024 alles geben. "Mein Wunsch war immer und wird immer bleiben, ein Model zu werden", stellt die junge Frau klar. Dann betont sie, dass sie in Syrien kaum die Möglichkeit dazu gehabt hätte.

Ihre eigene Situation sei der beste Beweis dafür, dass man niemals die Hoffnung aufgeben dürfe. "Das Leben kann sich von heute auf morgen ändern", sagt Grace.

Die Influencerin lebt heute in Düsseldorf

Neben GNTM ist Grace mittlerweile eine namhafte Influencerin. Ihr folgen derzeit mehrere Millionen Menschen. Ihre Inhalte beschreibt Grace selbst als "Girlie-Sachen". Sie zeigt Make-up-Routinen, Tutorials und neue Produkte rund um das Thema Schönheit von Frauen.