Große Emotionen und Tränen: Die schönsten GNTM-Momente aus der 18. Staffel

Das Wichtigste in Kürze Die 19. Staffel "Germany's Next Topmodel" startet am 15. Februar 2024. Doch bevor wir uns voll und ganz auf die neuen Models stürzen, wollen wir noch einmal gemeinsam die Highlights der letzten Staffel anschauen.

Emotional und actionreich: In Staffel 18 hatten die Models großartige Erlebnisse, die in Erinnerung bleiben. Doch welche Momente beeindruckten besonders?

Übrigens: Die wichtigsten Infos zur neuen Staffel sowie alle Sendetermine und Sendezeiten findest du hier.

Staffel 18 lebte von großartigen Augenblicken. Ob Umstyling oder der Besuch von den Liebsten: Die Models durchlebten Höhen und Tiefen und sorgten für viele Emotionen. Hier findest du die Top 5 der schönsten Momente bei "Germany's Next Topmodel" 2023.

Ankunft der Best Agerinnen sorgte für Trubel

Ankunft der Nachzüglerinnen in Woche acht. © ProSieben / Richard Hübner

Bereits vor dem Eintreffen der fünf Best Agerinnen und Kandidatin Maike in Folge 8 deutete Modelchefin Heidi Klum an, dass noch weitere Kandidatinnen dazustoßen würden. Kurz vor dem wichtigen Sedcard-Shooting war es dann so weit: Die Nachzüglerinnen und die Models trafen aufeinander. Viele Models trauten ihren Augen kaum, dass sie inmitten der Staffel auf neue Konkurrenz trafen. Doch die anfängliche Skepsis vieler Kandidatinnen war schnell verflogen und herzlich nahmen sie die Neuankömmlinge auf. Damit es fair blieb, hatte Heidi Klum sich für die neuen Models besondere Challenges überlegt.

Doch Freud und Leid lagen eng beieinander: Cassy störte bei der Ankunft der Best Agerinnen vor allem das Verhalten von Anya. Denn anstatt sich für die neuen Kandidatinnen zu freuen, sonderte sie sich von der Gruppe ab. Ein Augenblick, in dem die Models viel Fingerspitzengefühl beweisen mussten.

Achterbahnfahrt der Gefühle beim großen Umstyling

Selma bekam eines der krassesten Makeovers beim großen Umstyling 2023. © ProSieben/Yu Tsai/Massimo Campana

In Folge 5 stand für die Kandidatinnen das berühmt-berüchtigte Umstyling an. Die Models ließen sich in L.A. einen neuen Schnitt verpassen, ganz nach den Vorstellungen von Heidi Klum. Neben Wow-Momenten flossen hierbei auch viele Tränen. Besonders Kandidatin Sarah setzte das Makeover zu und auch Heidi Klums Zuspruch half nur wenig. Doch nicht nur bei ihr sollten die Haare ab. Wie von Zauberhand verloren Anya und Selma ihre langen Haare und hatten plötzlich eine Kurzhaarfrisur. Auch die anderen Kandidatinnen mussten ran und bekamen ein Umstyling. Bei der großen Enthüllung der Frisuren konnten die Models ihre Verwandlung selbst kaum glauben.

In diesem Jahr war alles anders, denn nicht nur die Kandidatinnen bekamen ein Umstyling. Auch Heidi Klum wagte sich an eine neue Frisur, was bei den Models für große Bewunderung sorgte. Damit zeigt die Modelchefin allen: Manchmal muss man sich einfach trauen.

Große Überraschung in Los Angeles: Die Liebsten besuchten die Kandidatinnen

Anna-Maria traute ihren Augen nicht, als ihr Verlobter plötzlich vor ihr stand. © ProSieben / Sven Doornkaat

Kurz vor dem Einzug in die Top 10 hatte sich Heidi Klum etwas Besonderes einfallen lassen. Die Boyfriends, Freund:innen und Familien kamen in Folge 13 zu Besuch. Voller Vorfreude trafen sie in L.A. ein und konnten es kaum erwarten, die Kandidatinnen wieder in die Arme zu schließen. Die Models hatten keinen blassen Schimmer: Während sie beim "Rich Girl"-Shooting von Yu Tsai abgelichtet wurden, warteten ihre Liebsten auf sie im Hintergrund und wurden mitfotografiert. Prompt kullerten die Freudentränen, denn als Anna-Maria ihren Verlobten erkannte, wurde es emotional.

Auch die anderen Models konnten ihre Gefühle nicht zurückhalten. Katherine brach in Tränen aus, als sie ihre Mutter sah. Diese Momente voller Leidenschaft berührten auch Modelchefin Heidi Klum. Völlig von den Emotionen überwältigt teilte sie den Kandidatinnen eine weitere Überraschung mit: Mit ihren Liebsten durften die Models eine Woche in einem Luxus-Penthouse wohnen. Definitiv ein GNTM-Augenblick, der das Herz höherschlagen ließ!

Nach Corona die Rückkehr: Somajia flashte Heidi Klum

Strahlend schön posierte Somajia in ihrem imposanten Ballkleid in Woche 14. Kurz danach wurde sie positiv auf Corona getestet. © ProSieben / Kristian Schuller

Somajia traf es in Woche 14 besonders schwer, denn sie erkrankte an Corona. Das hatte auch Folgen für das Model, denn sie nahm nicht am Entscheidungs-Walk teil und musste sich isolieren. Doch dann der Schock in der darauffolgenden Woche: Somajia konnte aufgrund ihrer Erkrankung auch nicht am Unterwasser-Shooting teilnehmen. Das Glück war aber auf der Seite der Frohnatur, denn beim wichtigen Truck-Walk für den Einzug ins Viertelfinale war sie wieder negativ und durfte performen.

Mit ihrem genialen Comeback flashte sie nicht nur Heidi Klum, sondern auch Gastjurorin Stefanie Giesinger: ein Gänsehaut-Moment nach ihrer Erkrankung. Bei der großen Entscheidung richtete Heidi Klum emotionale Worte an die 21-Jährige, die zeigen, wie wichtig die Kandidatin der Modelchefin ist: "Ich muss sagen, ich hab dich sehr vermisst - dich als Mensch, aber vor allem auch als Model." Ein herzerwärmendes Erlebnis, das so schnell nicht in Vergessenheit geraten wird!

"Harper's Bazaar"-Shooting in der Wüste

Vivien konnte beim "Harper's Bazaar"-Covershooting mit ihrem "Killerblick" Heidi Klum und Set-Direktorin Kerstin Schneider überzeugen. © ProSieben / Sven Doornkaat

In Folge 16 standen die Models unter großem Druck, denn inmitten der Wüste von Nevada fand das Covershooting für "Harper's Bazaar" statt. Die Kandidatinnen trugen schillernde Kleidung und standen vor bunten Säulen, während sie mit dem Wind kämpften - keine leichte Aufgabe. Für sie ging es um den Einzug in das Halbfinale. Denn wer hier nicht ablieferte, für den konnte die Reise bei GNTM schnell vorbei sein.

Mit ihren spektakulären Looks und ausdrucksstarken Posen begeisterten viele Models Heidi Klum und "Harper's Bazaar"-Chefredakteurin Kerstin Schneider. Sie sorgten für eine außergewöhnliche Atmosphäre am Set. Wieder machten die Models deutlich, wie sehr sie den GNTM-Sieg wollen.

Vivien gewinnt GNTM 2023

Vivien elegant in Valentino. © Harper's BAZAAR

Was für ein Finale! Die 18. Staffel "Germany's Next Topmodel" endet mit einem Paukenschlag: Curvy-Model Vivien gewinnt vor einem Millionenpublikum und internationalen Gästen von Designer-Ikone Jean Paul Gaultier bis hin zu den Rock-Legenden Scorpions. Alle Einzelheiten zum Finale liest du hier.

"Germany's Next Topmodel" siehst du ab 15. Februar 2024 immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.