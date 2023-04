Mülli Müller singt 'I Will Always Love You' von Whitney Houston

Mit "I Will Always Love You" von Whitney Houston zeigt Mülli Müller im Halbfinale von 'The Masked Singer', was in ihm steckt und begeistert mit seiner unglaublichen Stimme. Noch immer ist das Rateteam sich nicht sicher, wer unter dieser Maske steckt.