Das Skelett ist im Finale von "The Masked Singer" 2021 zurück! Sarah Lombardi, die sich in Staffel 3 mit dem Kostüm den Sieg holte, übergibt nicht nur den Gewinner-Pokal, sondern performt auch noch einmal selbst auf der Bühne.

Anzeige

Sarah Lombardi begeistert mit "Chandelier" von Sia

Dass Sarah Lombardi eine wunderschöne Stimme hat, beweist die 28-Jährige im großen Finale von "The Masked Singer" auf ein Neues. Nachdem der Dinosaurier von den Zuschauer:innen als Gewinner der Show gekürt wurde, zieht Sarah im Skelett-Kostüm zum Song "Chandelier" von Sia auf die Bühne ein.

In Staffel 3 errang die gebürtige Kölnerin auch dank ihrer stimmgewaltigen Performances als das Skelett den ersten Platz. Nun wird Sarah eine große und wichtige Aufgabe zuteil.

Update vom 1. April 2023:

Wir zeigen alle Sendezeiten und Sendetermine von "The Masked Singer" 2023. Wir haben die wichtigsten Informationen zu Staffel 8 von "The Masked Singer" und wir zeigen alle neuen Masken. Dabei sind unter anderem Diamantula, der Toast, der Pilz, der Frotteefant, das Seepferdchen, der Igel, der Schuhschnabel und der Waschbär. Mit der Ego-Perspektive gibt es eine wichtige Neuerung bei Staffel 8 von "The Masked Singer". Und: So kann man "The Masked Singer" 2023 live im TV, im Livestream und in der Wiederholung sehen.

Wir zeigen: Wer ist raus bei "The Masked Singer" - und wer ist noch dabei? In Folge 1 wurde das Känguru enthüllt. Der Clip zeigt die Känguru-Enthüllung.

Im Clip: Sasha gewinnt als der Dinosaurier Staffel 4

Anzeige

Anzeige

Das Skelett übergibt den #MaskedSinger-Pokal

Das konnte sich das Skelett nicht nehmen lassen: Als Vorjahressiegerin übergibt Sarah Lombardi natürlich den "The Masked Singer"-Pokal an den deutschen Pop-Sänger Sasha, der sich als der Dinosaurier den Sieg in Staffel 4 geschnappt hat.

Wem wohl Sasha am Ende der fünften Staffel von "The Masked Singer" die Trophäe weiterreicht? Das steht noch in den Sternen. Im Herbst geht es jedenfalls weiter mit dem besten, verrücktesten TV-Rätsel Deutschlands.

Das könnte dich auch interessieren: