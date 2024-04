Ein Trend-Teil hat sich dann als It-Piece des Jahres durchgesetzt, wenn sämtliche Models es plötzlich tragen. Leni Klum hat das Hair-Must-have auch schon und wir werden es uns heute noch holen. Das Beste daran? Man bekommt es günstig in der Drogerie.

Alle Models tragen den Style: Das ist das It-Piece des Jahres

Was haben Leni Klum, Lena Gercke, Bella Hadid und Hailey Bieber gemeinsam? Ja, es sind alle erfolgreiche Models, aber darauf wollen wir nicht hinaus. Was wir meinen, ist der Trend, der gerade alle Model-Köpfe ziert. Schon wieder. Denn bereits in den 90ern erlebte dieses Trend-Accessoire einen Riesen-Hype. Und auch damals schon war es unter Models besonders beliebt. Lenis Mama Heidi Klum hat das vielseitige Accessoire damals auch schon getragen.

So praktisch & lässig stylt Leni Klum den Look

Leni Klum ist Fan. Kein Wunder, denn das extra breite Haarband, das sie trägt, während sie ihre Hausaufgaben erledigt, ist schnell gestylt und sieht dabei super süß aus. Einfach Haare kämmen, aufziehen und fertig ist der cozy Lounge-Look von Leni Klum.

Sie kombiniert das Stirnband nämlich zu einem gemütlichen Oversized-Pulli. Der perfekte Style für einen Nachmittag im Café oder eben zum Hausaufgaben machen mit der Schmusekatze namens Princess Diana.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Das Beste am Headband à la Leni? Es kaschiert einen Bad Hair Day mit nur einem Handgriff. Ihre Haare sind aus dem Gesicht gestylt und ihr Ansatz wirkt trotzdem voll und voluminös. So einfach und doch so vielseitig war ein Trend schon lange nicht mehr.

Im Clip: Mehr Tipps für Bad Hair Days

Lena Gercke wählt den Klassiker: Das Haarband zum Sport

Bis vor kurzem war das Haarband noch der typische Begleiter fürs Gym oder zum Joggen. Jetzt tragen wir es zu jeder Gelegenheit. Lena Gercke setzt es immer noch gerne beim Sport ein, allerdings jetzt auch zum Skifahren.

Ziemlich clever, denn Wintersport-Frisuren sind eine tricky Angelegenheit. Unterm Helm werden die Haare plattgedrückt und sehen danach zum coolen Schnee-Outfit beim Après-Ski leider alles andere als fresh aus. Aber die ehemalige GNTM-Kandidatin hat den perfekten Ski-Styling-Trick raus: Einfach Haarband aufziehen und Sonnenbrille aufsetzen und schon ist das Helmhaar elegant kaschiert.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Wir werden uns den smarten Hair-Hack auf jeden Fall klauen und für den Sommer adaptieren. Denn was im Winter bei Mütze und Helm funktioniert, klappt bestimmt auch wunderbar mit zerzaustem Beach Hair.

Bella Hadid erinnert an Blair Waldorf

Die 90s-Kids unter euch haben die Ära von "Gossip Girl" und Leighton Meester als fiktives New Yorker It-Girl Blair Waldorf noch live miterlebt, als die Serie im TV lief. Die Fashionistas unter euch werden Blair wegen ihrer ikonischen Looks kennen.

Kein Outfit war komplett ohne Haarband oder Haarreifen. Supermodel Bella Hadid kopiert den Old-Money-Style der Serienfigur nun mit einem schneeweißen breiten Haarband zum beigen Ledermantel und Midirock. Damit beweist sie, dass die Haarbänder nicht nur lässig wie an Leni oder sportlich wie an Lena, sondern eben auch super schick gestylt werden können.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Hailey Bieber ungewohnt natürlich

Sonst kennen wir Hailey Bieber ja eher im Mini-Dress, im Bikini, oder witzigerweise etwas overdressed neben ihrem maximal lässigen Ehemann Justin Bieber im Streetstyle-Look. Aber dann veröffentlichte das Model eine Reihe von Fotos von ihr in Jeans und Puffer-Jacket, mit Sleek Bun und Haarband.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Hailey Biebers Styling-Version für das Haarband hat gute Chancen zu unserer liebsten Sommerfrisur zu werden. Sie ist stilvoll, sportlich, schick, leicht zu stylen und voll im Trend.

