+++ Update 13.02.2020 +++

Was passiert in Folge 3?

In Folge 3 müssen die GNTM-Mädchen starke Nerven beweisen: Nicht nur ein Walk über Wasser muss gemeistert werden, auch das Nackt-Shooting bringt die Topmodel-Anwärterinnen ins Schwitzten. Dieses Jahr wird nämlich ganz ohne Unterwäsche geshootet. Lediglich Minderjährige bekommen etwas zum Anziehen. Doch nicht nur das fehlende Outfit macht den Models zu schaffen, einige haben auch panische Angst vor ihrem Shooting-Partner …

Für so einen schwierigen Walk muss professionelle Hilfe her – und die bekommen Heidis Mädchen: Keine Geringere als Supermodel Joan Smalls wird die GNTM-2020-Teilnehmerinnen vor ihrem Wasser-Walk coachen. Das puerto-ricanische Model stand bereits für Marken wir Givenchy, Calvin Klein und Stella McCartney vor der Kamera. Doch schlussendlich kann auch ein Supermodel-Coaching nur so viel bewirken, den Rest müssen die Models alleine schaffen. Wer schafft es in die nächste Runde und wer ist raus?

+++ Update 6.02.2020 +++

Was passiert in Folge 2?

Heidi Klum fliegt mit den Models ans andere Ende der Welt: nach Costa Rica! Dort müssen sich die Mädchen in einem großen Dschungel-Shooting beweisen. Und zwar nicht nur vor Heidi, sondern auch vor Fotograf Rankin!

Als wäre das nicht alles schon aufregend genug, stoßen auch noch drei Nachrückerinnen zu der Top 25 hinzu. Weil die meisten Topmodel-Anwärterinnen Probleme beim Walk haben, reist "Victoria's Engel"-Stella Maxwell an, um die Mädchen zu coachen und als Gast-Jurorin Heidi zu unterstützen. Welche Kandidatinnen schaffen es in die nächste Runde und wer ist raus?

Es wird wieder super-spannend!

Was passiert in Folge 1

Heidi Klum sucht bei einem großen Casting in München Nachwuchsmodels für die aufregende GNTM-Reise! Aber nur wer sie auf den ersten Blick überzeugen kann, darf am nächsten Tag auf der großen Fashionshow von Designer Julien Macdonald laufen. Bei ihrer Entscheidung wird Heidi nicht nur von Gastjuror Julien Macdonald, sondern auch von Model und Schauspielerin Milla Jovovich unterstützt.

Welchen Kandidatinnen gelingt es, ihr Model-Potenzial im entscheidenden Augenblick zu zeigen?

Es wird super-spannend!

GNTM 2020 miterleben: Im TV, per Liveticker, Livestream oder bei Joyn

Natürlich kannst du GNTM 2020 auch in unserem Livestream anschauen oder mobil in der ProSieben App. Aber damit nicht genug! Falls du Probleme mit dem Livestream haben solltest oder er bei dir nicht funktioniert, kannst du auch mit unserem GNTM-Liveticker die spannende Topmodel-Reise mitverfolgen.

Ab 20:15 Uhr tickern wir und versorgen dich mit den wichtigsten GNTM-Infos aus Folge 1. Im GNTM-Liveticker erfährst du, was bei Heidi und den Nachwuchsmodels passiert. Sei dabei!

>>> Hier geht's zum GNTM-Liveticker! <<<