"Ich hasse es, wenn Männer geizig sind": Roaya im exklusiven Interview zu "Der Heiratsmarkt"

Das Wichtigste in Kürze "Der Heiratsmarkt" startet am 10. August um 20:15 Uhr auf ProSieben, im Stream und auf Joyn.

Alle Infos findest du in unserem Newsticker, die Sendezeiten findest du wiederum hier.

Sie hatten bisher kein Glück in der Liebe. Jetzt sollen es Freund:innen und Verwandte richten und die große Liebe für sie finden: Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten von "Der Heiratsmarkt".

Roaya ist eine davon. Lies hier das exklusive Vorab-Interview.

Als Mental- und Job-Coach verhilft Roaya sonst anderen zu ihrem Glück. Nun geht sie bei "Der Heiratsmarkt" selbst auf die Suche - mit Unterstützung von Mama Parvaneh und Freundin Anna.

"Der Heiratsmarkt": Interview mit Roaya

Roaya, wie würdest du dich selbst in wenigen Worten beschreiben?

Ich finde, mich beschreibt am besten die Formulierung: ‚Im Niveau flexibel.“ Auf der einen Seite kann ich die absolute Party-Sau sein, bin aber auf der anderen Seite auch ein sehr tiefgründiger und einfühlsamer Mensch. Ich bin humorvoll, ehrlich und loyal. Ich stehe zu mir selbst, fühle mich weiblich und feminin, kann aber auch auf den Tisch hauen, wenn es sein muss. Ich mag mich und bin der Meinung, jede Frau sollte sich selbst mögen.

Warum machst du bei "Der Heiratsmarkt" mit und worauf freust du dich am meisten?

No risk, no fun. Ich will herausfinden, ob wirklich meine Männerauswahl das Problem ist. Bisher haben meine Entscheidungen hier nämlich gar nicht funktioniert. Daher lasse ich mich jetzt auf ein Experiment ein, bei dem ich einfach mal die Kontrolle abgeben muss. Ich freue mich ganz besonders auf die neuen Erfahrungen und hoffentlich auch auf meinen Traummann, der sehnsüchtig auf mich wartet.

Was ist dir in einer Beziehung wichtig?

In einer Beziehung gebe ich immer 100 Prozent und erwarte das auch von meinem Partner. Wenn ich mir nicht sicher bin, dann gehe ich keine Partnerschaft ein. Entweder 'Wir gegen den Rest der Welt' oder gar nichts! Mir sind Respekt, Ehrlichkeit, Treue und Loyalität wichtig. Ich habe hohe Ansprüche an meinen Partner und möchte, dass wir zusammen wachsen. Wir beide sollten große Ziele haben und einander unterstützen. Und natürlich sollte er gut im Bett sein - sonst wird’s schwierig.

Was ist ein No-Go bei deinem zukünftigen Partner?

Ich hasse es, wenn Männer geizig sind und ihrer Partnerin keine Freude machen wollen. Mir ist es wichtig, dass ein Mann aufmerksam ist und mich in meiner femininen Energie lässt. Er darf nicht herablassend sein. Bei einem Date im Restaurant achte ich genau darauf, ob der Kellner Trinkgeld bekommt und wie er behandelt wird. Er sollte niemals auf die Idee kommen, mich anzulügen. Ich finde alles heraus und sowas geht für mich gar nicht. Ungepflegte Männer sind für mich ebenfalls ein No-Go.

