Natalie im exklusiven Interview zu "Der Heiratsmarkt": "Ein Mann ohne guten Klamotten-Geschmack wäre nichts für mich"

Das Wichtigste in Kürze "Der Heiratsmarkt" startet am 10. August um 20:15 Uhr auf ProSieben, im Stream und auf Joyn.

Alle Infos findest du in unserem Newsticker, die Sendezeiten findest du wiederum hier.

Sie hatten bisher kein Glück in der Liebe. Jetzt sollen es Freund:innen und Verwandte richten und die große Liebe für sie finden: Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten von "Der Heiratsmarkt".

Natalie ist eine davon. Lies hier das exklusive Vorab-Interview.

Netflix and Chill? Nicht mit Natalie! Am Wochenende trifft man die Schlagersängerin meist auf der Tanzfläche. Die 30-Jährige konzentriert sich voll auf ihre Karriere und wünscht sich dafür einen Mann, der sie in ihrer Leidenschaft unterstützt und bedingungslos hinter ihr steht. Was sie sich von ihrer Teilnahme bei "Der Heiratsmarkt" erhofft, kannst du hier im Interview nachlesen.

"Der Heiratsmarkt": Interview mit Natalie

Wie würdest du deinen perfekten Partner in wenigen Worten beschreiben?

Mein perfekter Partner muss einen tollen, starken Charakter haben, zugleich aber auch einfühlsam sein. Seinen eigenen Beruf sollte er zielstrebig und mit Leidenschaft ausüben. In meinem Beruf als Schlagersängerin sollte er mich unterstützen und immer hinter mir und meiner Musik stehen. Ganz wichtig ist mir, dass man zusammenhält – in guten wie in schlechten Zeiten.

Was wäre für dich ein No-Go bei deinem zukünftigen Partner?

Ein absolutes No-Go für mich wäre, wenn er respektlos oder unverschämt ist. Ungepflegtheit geht auch gar nicht und ein Mann ohne guten Klamotten-Geschmack wäre ebenfalls nichts für mich.

Und wie gut kennen deine Angehörigen deinen Geschmack?

Lina und Vivienne kennen mich und meinen Geschmack schon recht gut. Ich gehe mit beiden oft aus und spreche mit ihnen häufig über Männer. Oberflächlich wissen sie also, was mir gefällt. Aber ich hoffe, meine Begleiterinnen achten bei den Männern nicht nur aufs Äußere. Mir sind die inneren Werte wichtig, dafür haben die beiden vielleicht kein gutes Gespür.

Wie zufrieden bist du mit dem Auftritt deiner Angehörigen bei "Der Heiratsmarkt"?

Ganz am Anfang war alles perfekt, die beiden haben mich gut verkauft und alles ganz toll gemacht. Im weiteren Verlauf hatte ich dann aber das Gefühl, dass sie mir meine Chance, einen passenden Partner zu finden, eher vermasselt als gefördert haben. Sie haben mich plötzlich nicht mehr in ein gutes Licht gerückt, sondern eher negativ dargestellt und regelrecht runtergemacht – obwohl sie doch eigentlich meine Supporter sein sollten. Mit diesem Verhalten haben sie mich sehr enttäuscht. Ich sehe sie jetzt mit anderen Augen als vorher und würde sie bei zukünftigen TV-Auftritten nicht mehr mitnehmen.

"Der Heiratsmarkt" siehst du ab 10. August immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben, Joyn und im Livestream.