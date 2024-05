Ghule aus der Serie "Fallout": Das ist der Ursprung der Grusel-Monster

Ja, Ghule werden in der Regel als untote Kreaturen betrachtet. In verschiedenen Kulturkreisen und Geschichten gelten sie als Wesen, die entweder aus Gräbern auferstehen oder auf andere Weise aus dem Reich der Toten stammen. Sie sind oft mit Friedhöfen und dem Konsum von menschlichem Fleisch verbunden, was ihre untote Natur betont.