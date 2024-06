Alle bisherigen GNTM-Gewinnerinnen auf einen Blick

Anzeige

Der Sieg bei "Germany's Next Topmodel" hat schon vielen Topmodel-Anwärterinnen die Türen zur Modewelt geöffnet. Hier findest du alle GNTM-Gewinnerinnen der bisherigen Staffeln und kannst dir noch einmal ansehen, wie sie den Titel geholt haben.

GNTM-Gewinnerinnen 2006 bis 2023

"Germany's Next Topmodel" geht im Jahr 2024 bereits in die 19. Staffel. Viele Jahre, viele Erinnerungen und natürlich auch einige Gewinnerinnen des berühmten Titels. Damit du nicht den Überblick verlierst, haben wir alle Trägerinnen des Titels für dich aufgelistet.

Staffel 1 (2006): Lena Gercke

Damals 17 Jahre alt und wohnhaft in Cloppenburg (Niedersachsen).

2006 begeisterte sie als erste Kandidatin die gesamte Jury rund um Heidi Klum und ist seitdem aus der hiesigen TV-Landschaft nicht mehr wegzudenken. Nach einigen erfolgreichen Jahren als Model moderierte sie zunächst von 2009 bis 2012 die österreichische Ausgabe von GNTM: "Austria's Next Topmodel". Nach einem zweijährigen Ausflug in Dieter Bohlens Jury von "Das Supertalent" kehrte Lena Gercke zurück zu ProSieben, moderierte dort unter anderem "red!" und ist mittlerweile fester Bestandteil bei den Top-Formaten "The Voice of Germany" sowie "Das Ding des Jahres". Außerdem hat Lena Gercke bei "Germany's Next Topmodel" als Gastjurorin von Heidi Klum mitgewirkt.

Staffel 2 (2007): Barbara Meier

Damals 20 Jahre alt und wohnhaft in Amberg (Bayern).

Nach dem Gewinn von GNTM war Barbara Meier auf etlichen nationalen und internationalen Titelseiten zu sehen, darunter die "Cosmopolitan", "Grazia" und "Vogue". Ähnlich global schwebte sie für namhafte Modedesigner wie Wolfgang Joop über die Laufstege und auch als Werbebotschafterin ist die hübsche Bayerin bis heute international gebucht. Allein in Deutschland hatte sie Kampagnen für Pantene, C&A, Disneyland Paris, Yogurette, Müller Milch, McDonald's, Skechers sowie Polar.

Staffel 3 (2008): Jennifer Hof

Damals 17 Jahre alt und wohnhaft in Rodgau (Hessen).

Nach ihrem Sieg in der 3. Staffel von GNTM arbeitete Jennifer Hof viele Jahre sehr erfolgreich als Model. Sie bekam eine eigene Parfümmarke (Jenny K.L.), posierte auf dem Cover der "Cosmopolitan" und war das Werbegesicht für das Mode-Label C&A. Im Februar 2014 beendete sie vorzeitig ihre Modelkarriere - sie war schwanger und sehnte sich nunmehr nach einem normalen Familienleben.

Staffel 4 (2009): Sara Nuru

Damals 19 Jahre alt und wohnhaft in München (Bayern).

Sara Nuru war nicht nur das erste dunkelhäutige Model, das GNTM gewann, sondern nach eigenen Aussagen auch das erste dunkelhäutige Baby, dass im Krankenhaus ihrer Geburtsstadt Erding (bei München) zu Welt kam. Sie wurde 1989 als drittes Kind äthiopischer Immigranten geboren. Die Siegerin der 4. Staffel setzte sich im Finale souverän gegen ihre Konkurrentinnen durch.

Nach ihrer Zeit bei GNTM lief sie auf den bedeutenden Laufstegen der Modemetropolen der Welt und zierte natürlich das Cover der "Cosmopolitan". Firmen wie Reebok, C&A, Dallmayr, Lufthansa, Maybelline Jade, Lascana und sogar McDonald's buchten Sara Nuru als Werbegesicht. Zudem lief sie für Designer-Stars, etwa Guido Maria Kretschmer oder Roberto Cavalli. Heute arbeitet Sara Nuru vor allem als Moderatorin und hatte auch eine Rolle als Schauspielerin in "Otto's Eleven" (2010; mit Otto Waalkes, Rick Kavanian und Max Giermann).

Staffel 5 (2010): Alisar Ailabouni

Damals 20 Jahre alt und wohnhaft in Mattighofen (Österreich).

Paris, Mailand, London oder New York, auch nach dem Sieg bei GNTM bleiben die Laufstege der ganzen Welt ihr Wohnzimmer. Kaum ein Modelabel, für das die schöne Österreicherin nicht Bein und Gesicht zeigte. Neben dem Cover-Auftritt auf der "Cosmopolitan" war Alisar Ailabouni zudem in Werbekampagnen für C&A, Gillette und Maybelline zu sehen.

Staffel 6 (2011): Jana Beller

Damals 20 Jahre alt und wohnhaft in Haltern am See-Lippramsdorf (Nordrhein-Westfalen).

2011 setzte sich Jana Beller in der 6. Staffel von GNTM gegen rund 13.400 Mitbewerberinnen durch und ging schließlich im Finale als Gewinnerin aus "Germany's Next Topmodel" hervor. Seitdem läuft sie international über die Laufstege von Barcelona und London, außerdem machte sie Werbung für Mode- und Lifestyle-Marken wie Hugo Boss, Esprit oder Misslyn. Zudem zierte sie Cover von Zeitschriften wie "Cosmopolitan" und "InStyle". Neben ihrer Modelkarriere ist Jana Beller eine erfolgreiche Unternehmerin und eröffnete in Deutschland bereits vier Backwerk-Filialen.

Staffel 7 (2012): Luisa Hartema

Damals 17 Jahre alt und wohnhaft in Moormerland-Jheringsfehn (Niedersachsen).

Die schüchterne Luisa Hartema stammt aus dem 2.400-Seelen-Dorf Jheringsfehn in Ostfriesland. Doch während der Zeit bei "Germany's Next Topmodel" blühte die Norddeutsche regelrecht auf und sicherte sich nicht nur die meisten Aufträge der Show, sondern gewann am Ende auch noch das Finale der 7. Staffel von GNTM. Ganz nebenbei kam sie als GNTM-Gewinnerin nicht nur auf das Cover der "Cosmopolitan", sondern bekam eine achtseitige Fotostrecke im Heft selbst.

Mit ihrem Gesicht warben bereits namhafte Firmen wie Gillette, Emmi, Maybelline Jade, Zalando und Escada. Zudem arbeitet Luisa Hartema erfolgreich in der Modemetropole New York.

Staffel 8 (2013): Lovelyn Enebechi

Damals 16 Jahre alt und wohnhaft in Hamburg.

Lovelyn war mit 16 Jahren eine der jüngsten Gewinnerinnen bei "Germany's Next Topmodel" und wurde von Heidi Klum liebevoll "Baby Beyoncé" genannt. 15.500 Kandidatinnen bewarben sich für die 8. Staffel von GNTM, am Ende stand im Finale aber Lovelyn Enebechi auf dem Siegertreppchen, die bereits während der Show einen Werbespot für Opel gewonnen hatte.

Staffel 9 (2014): Stefanie Giesinger

Damals 17 Jahre alt und wohnhaft in Kaiserslautern (Rheinland-Pfalz).

Nein, Stefanie Giesinger ist mit dem ehemaligen "Voice of Germany"-Talent und jetzigen "The Voice"-Coach Max Giesinger weder verwandt noch verschwägert, auch wenn ihr Mitwirken in seinem Hit-Video "80 Millionen" (2016) dies vermuten lässt. Die 1996 in Kaiserslautern geborene Schönheit hat sibirische Eltern, die ein Jahr vor ihrer Geburt nach Deutschland umsiedelten. Bereits während des Wettbewerbs zu "Germany's Next Topmodel" konnte Stefanie Giesinger den prestigeträchtigen Opel-Werbespot an Land ziehen.

Neben ihren aktuellen emsigen Model-Tätigkeiten schaffte Stefanie Giesinger bereits den Sprung ins Filmgeschäft. 2015 war sie erstmals in dem Matthias-Schweighöfer-Film "Der Nanny" zu sehen, ein Jahr darauf in dem bereits erwähnten Musikvideo "80 Millionen". 2018 war das Model dann gleich in zwei Detlev-Buck-Filmen zu sehen: "Wuff - Folge dem Hund" sowie in "Asphaltgorillas". Darüber hinaus war Stefanie Giesinger Gastjurorin bei "Germany's Next Topmodel" 2019.

Staffel 10 (2015): Vanessa Fuchs

Damals 18 Jahre alt und wohnhaft in Bergisch Gladbach (Nordrhein-Westfalen).

Das Finale der 10. Staffel von "Germany's Next Topmodel" dürfte vielen GNTM-Fans noch gut im Gedächtnis sein. Es war das Finale, dessen Live-Veranstaltung am 14. Mai 2015 aufgrund einer Bombendrohung abgebrochen werden musste. Anschließend wurde das Finale in New York aufgezeichnet und am 28. Mai 2015 bei ProSieben ausgestrahlt. Trotz aller Tumulte, eine würdige Siegerin gab es dennoch, nämlich Vanessa Fuchs.

Die 178 cm große Brünette arbeitet bis heute erfolgreich als Model und betätigt sich zudem als Influencerin. Wohnhaft ist die gebürtige Bergisch Gladbacherin mittlerweile in Köln, wo sie auch dem 1. FC Köln fleißig die Daumen drückt.

Staffel 11 (2016): Kim Hnizdo

Damals 19 Jahre alt und wohnhaft in Bad Homburg vor der Höhe (Hessen).

Eigentlich wollte Kim Hnizdo nach ihrem Abitur Jura studieren und der Anfang war auch bereits gemacht, doch dann bewarb sie sich für "Germany's Next Topmodel". Trotz Beziehungs-Aus und Liebeskummers wegen ihrem damaligen Freund Alexander Keen überzeugte sie die Jury in der 11. Staffel von GNTM in allen Bereichen und ging aus dem Finale als Gewinnerin hervor.

Seitdem hatte Kim Hnizdo immer wieder Gastauftritte im TV. Unter anderem bei "Germany’s Next Topmodel" 2017, bei "Promi Shopping Queen" sowie in der Comedy-Serie "Jerks" (mit Christian Ulmen und Fahri Yardim).

Staffel 12 (2017): Celine Bethmann

Damals 18 Jahre alt und wohnhaft in Koblenz (Rheinland-Pfalz).

Um bei "Germany's Next Topmodel" mitmachen zu können, verließ Celine Bethmann die Schule sogar noch vor dem Abitur und setzte stattdessen in der Castingshow alles auf eine Karte. Das Risiko hat sich für sie gelohnt, 2017 gewann sie die 12. Staffel von GNTM und durfte wie ihre Vorgängerinnen auch das Preisgeld samt Auto und Modelvertrag entgegennehmen. Wie sich ihre Modelkarriere weiterentwickelt, wird uns die Zeit zeigen.

Staffel 13 (2018): Toni Dreher-Adenuga

Damals 17 Jahre alt und wohnhaft in Stuttgart (Baden-Württemberg).

Die GNTM-Gewinnerin 2018 heißt mit vollem Namen Oluwatoniloba Dreher-Adenuga - in der Staffel war sie unter dem Namen Toni bekannt. Ihre Eltern waren zwei Jahre vor ihrer Geburt aus Nigeria nach Stuttgart umgesiedelt, wo Toni Dreher-Adenuga dann 1999 zur Welt kam. Toni machte 2017 in einem reinen Mädchengymnasium ihr Abitur. Nebenbei tritt sie als Poetry-Slammerin auf und leitet zudem Jugendgottesdienste.

In der 13. Staffel von "Germany's Next Topmodel" galt Toni Dreher-Adenuga recht früh als Favoritin und konnte auch die meisten Kunden für sich gewinnen. Entsprechend souverän ging sie aus dem GNTM-Finale 2018 als Gewinnerin hervor.

Staffel 14 (2019): Simone Kowalski

Damals 21 Jahre alt und wohnhaft in Stade bei Hamburg.

Eigentlich wollte Simone Kowalski einmal als Leichtathletin olympisches Edelmetall gewinnen. Doch eine Fehlstellung ihrer Knochen und die dadurch nötigen Operationen ließen den Traum von Olympia platzen. Stattdessen folgten fast zwei Jahre im Rollstuhl. Doch Simone kämpfte sich wieder zurück und hoffte bei "Germany's Next Topmodel" auf eine zweite Karriere als Model. Und dank ihres Ehrgeizes sowie ihrer Disziplin, aber vor allem dank ihrer Personality und ihres herzlichen Strahlens - sie nennt sich schließlich nicht umsonst "Simi Shine" - ging ihr sehnlichster Wunsch am 23. Mai 2019 im GNTM-Finale in Erfüllung: Heidi Klum kürte Simone zu "Germany's Next Topmodel" 2019.

Staffel 15 (2020): Jacky Wruck

Die Siegerin von GNTM 2020 heißt Jacky. Die 21-Jährige gewann die 15. Staffel am 21. Mai 2020 im großen Finale gegen Maureen, Sarah und Lijana. Das ehrgeizige Model kam als Nachrückerin in die Show. Kaum jemand hatte damals damit gerechnet, dass Jacky mit dem Titel "Germany's Next Topmodel" nach Hause gehen wird. Am Schluss überzeugte sie mit ihrer positiven Art, ihren Jobs für Kunden wie Dyson und ihren perfekten Walks.

Jacky ist "Germany's Next Topmodel" 2020. Die 21-Jährige ist tiermedizinische Fachangestellte in der Tierarztpraxis ihrer Eltern und setzt sich auch außerhalb ihres Jobs für Tiere ein. Besonders Hunde und Pferde liegen ihr am Herzen. Als Ausgleich zum Modelleben macht die überzeugte Veganerin sehr gerne Yoga und fährt Fahrrad. Nach ihrem Sieg bei GNTM 2020 will sie die Welt entdecken und neue Menschen kennenlernen.

Staffel 16 (2021): Alex Mariah Peter

In Staffel 16 von "Germany's Next Topmodel" war Alex einfach die Größte - in doppelter Hinsicht: Die damals 23-Jährige war die körperlich größte Teilnehmerin (1,84 m) und wurde am Ende zur Siegerin gekürt. Vom ersten Auftritt bis zum Superhero-Walk im Finale wusste die Studentin aus Nordrhein-Westfalen Heidi und die Gastjuror:innen stets zu überzeugen, sodass es am 27. Mai 2021 schließlich hieß: Alex ist "Germany's Next Topmodel" 2021.

Bereits vor ihrer GNTM-Teilnahme hatte Alex bei einzelnen Shootings Modelerfahrungen gesammelt. Mode, Design und Inneneinrichtungen haben sie seit jeher begeistert. Außerdem gehört Kraftsport zu den Interessen des Models mit koreanischen und südafrikanischen Wurzeln.

Seit ihrem Sieg bei der 16. Staffel von "Germany's Next Topmodel" hat sich im Leben von Alex also viel verändert. Dies gilt auch für ihren Look. Erfahre hier wie Alex Mariah Peter heute aussieht.

Staffel 17 (2022): Lou-Anne

Die Siegerin von GNTM 2022 ist Lou-Anne. Die 19-Jährige gewann die 17. Staffel am 26. Mai 2022. Im spannenden Finale der 17. Staffel von "Germany's Next Topmodel" setzte sich Lou-Anne gegen die Konkurrenz durch. Somit ziert sie das Cover der deutschen "Harper's Bazaar", gewinnt 100.000 Euro und wird das Kampagnengesicht von Mac Cosmetics.

Lou-Anne kommt aus Klosterneuburg bei Wien und war vor "Germany's Next Topmodel" in der Ausbildung zur Stylistin. Während der 17. Staffel überzeugte sie vor allem mit ihrer Coolness. Mit einer unglaublichen Leichtigkeit hangelte sich die Österreicherin von Challenge zu Challenge und schwebte förmlich durch die Staffel. Stolpersteine gab es selten. Nach 17 Folgen konnte sie Heidi am meisten von sich überzeugen und wurde mit dem Titel gekrönt. Unbedingt zu erwähnen bleibt: Lou-Anne trat mit ihrer Mutter Martina gemeinsam in der GNTM-Staffel an - ein absolutes Novum. Am Ende schaffte es das charismatische Mutter-Tochter-Duo sogar ins Finale. Mama Martina belegte Platz 3.

Staffel 18 (2023): Vivien Blotzki

Der 18. GNTM-Titel geht an Vivien! Die 23-Jährige gewinnt die 2023er-Ausgabe von "Germany's Next Topmodel" und darf ihr Gesicht auf dem Cover der "Harper's Bazaar" bewundern. Außerdem wird die Halbbrasilianerin Kampagnengesicht von Mac Cosmetics und gewinnt 100.000 Euro.

Vivien kommt aus Koblenz und absolvierte vor GNTM eine Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau. Bei "Germany's Next Topmodel" macht das Curvy Model mit ihren Performances schnell auf sich aufmerksam. Woche für Woche zeigt sich Modelchefin Heidi Klum zufrieden mit der 23-Jährigen und so bahnt sich Vivien ihren Weg unaufhaltsam Richtung Finale. Dort angekommen, setzt sie gegen ihre vier Konkurrentinnen Nicole (Platz 5), Selma (Platz 4), Olivia (Platz 3) und Somajia (Platz 2) durch und darf sich zu Recht Germany's Next Topmodel 2023 nennen.

"Germany's Next Topmodel" 2024 siehst du immer donnerstags um 20:15 auf ProSieben und auf Joyn.

GNTM 2024 mit Männern und Frauen

Bei GNTM 2024 treten erstmals Kandidatinnen neben Kandidaten an: Hier seht Ihr die Vorstellungsvideos zu GNTM 2024. In der neuen Staffel sind diese Kandidatinnen dabei: Alexandra, Fabienne, Felice, Grace, Jana, Kadidja, Lea, Leoni, Lilli, Lilian, Lydwine, Marcia, Mare, Nuri, Sara, Stella, Tracy, Vanessa, Vivien und Xenia.

Bei den Männern treten an: Aldin, Armin, Bao-Huy, Dominic, Dominik, Felix, Franz, Frieder, Jermaine, Julian, Linus, Livingsten, Lucas, Luka, Marvin, Max, Maximilian, Pitzi, Yanik und Yusupha.

Heidi Klum verrät, warum es keine Best-Ager-Models bei GNTM 2024 gibt. Designer Kilian Kerner hat bereits Favorit:innen bei GNTM 2024. Und: Das sind die Instagram-Accounts der Models bei GNTM 2024.