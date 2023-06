GNTM Finale 2020: Jacky ist die Gewinnerin

Bereits in Folge 15 haben die GNTM-Models das Coverfoto für die deutsche Harper's Bazaar geshootet. Jacky hat es geschafft, sie gewinnt "Germany's next Topmodel" 2020. Ihr Foto ziert das Cover der Modezeitschrift.

+++ Update 22.05.2020 +++

Der finale Abend von "Germany's next Topmodel – by Heidi Klum" – eine Show voller Spannung und Emotionen: Die vier Finalistinnen präsentierten sich in glanzvollen Kleidern mit einer tänzerischen Performance vor Heidi Klum, Christian Anwander und seinen Gästen. Am Ende verkündete die Topmodel-Chefin die Gewinnern 2020: Es ist Jacky!

Stilvoll und klassisch

Jackys Siegerfoto erscheint auf dem riesigen Bildschirm, nachdem Heidi Klum die Gewinnerin der 15. Staffel von "Germany's next Topmodel" 2020 verkündet hat. Die 21-Jährige kann ihr Glück kaum fassen und ist völlig überwältigt. Das Coverfoto ist klassisch: Jacky trägt einen tief gesteckten Dutt und eine schwarzweiß marmorierte Bluse. Mit ihrem ausdrucksstarken Blick überzeugte sie beim Shooting nicht nur Heidi, sondern auch Chefredakteurin Kerstin Schneider.

Anspruchsvolles Cover-Shooting

Das Foto entstand zwei Wochen vor dem Finale. Die GNTM-Kandidatinnen shooteten in Los Angeles bekannte Cover der Harper's Bazaar nach. Kerstin Schneider, Chefredakteurin der deutschen Harper's Bazaar, nahm die Nachwuchs-Models dabei genau unter die Lupe. Sie erwartete Ehrgeiz, Kampfgeist und Professionalität von den Models.

Nicht nur über das Cover darf sich Jacky freuen: Mit dem Sieg bei GNTM 2020 gewinnt sie auch einen Model-Vertrag mit der Agentur ONEeins fab und eine Siegerprämie von 100.000 Euro.

Jacky holt sich im Finale den Titel "Germany's next Topmodel" 2020. In all den Wochen der 15. GNTM-Staffel hat sie alle Kandidatinnen hinter sich gelassen und den Sieg ergattert.

Jacky ist die Gewinnerin

Egal, ob Shootings, Walks, Tanz-Performances oder Castings, Jacky meisterte alle Herausforderungen der vergangenen Wochen mit Bravour. Sie übertrumpfte eine Konkurrentin nach der anderen - zuletzt die anderen Finalistinnen Lijana, Maureen und Sarah. Wegen ihrer herausragenden Leistung kürte Heidi Klum sie zur Gewinnerin!

Sie ist nun nicht nur auf dem Cover der Harper's Bazaar zu sehen, sondern erhält auch einen Vertrag bei der Model-Agentur ONEeins fab und das Preisgeld von 100.000 Euro.

Du hast das Finale von "Germany's next Topmodel – by Heidi Klum" 2020 verpasst? Dann kannst du alle Highlights des Abends in unserem Live-Ticker nachlesen.

